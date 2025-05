Cuenta atrás para el cónclave: quién sube, quién baja, qué nombres hay que tener en cuenta

7 de mayo: 16.30 horas. Los 133 cardenales electores encerrados en Casa Santa Marta comenzarán el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco como Obispo de Roma. 133 hombres, procedentes de 71 países, y que en su mayoría jamás participaron en una votación así, decidirán qué varón, mayor de 35 años y con estudios eclesiásticos pasará a vestir de blanco como papa.

Un cónclave de lo más fragmentado, seguramente el más difícil de este siglo. Sin duda, nada que ver con los que llevaron al balcón de las bendiciones a Joseph Ratzinger tras la muerte de Juan Pablo II (era el único candidato posible, aunque ya entonces Bergoglio alcanzó bastantes apoyos), ni con el momento en que Benedicto XVI dio un paso atrás, renunciando al pontificado, y posibilitando la llegada de alguien ajeno al aparato curial, para abordar algunas reformas de fondo de una estructura viciada.

Ahora, doce años después, la muerte del primer papa latinoamericano y jesuita de la historia, y con un colegio cardenalicio sin experiencia, todo son dudas, carreras y la sensación de que “cualquier cosa puede pasar”, como apuntaba este fin de semana uno de los purpurados que participará en el cónclave de la Sixtina.

Con todo, en esta semana de precónclave pasaron muchas cosas. Al comienzo, fueron los cardenales no electores, los mayores de 80 años, con experiencias en votaciones similares, quienes marcaron tendencia. Algunos llegaron a criticar abiertamente el pontificado de Francisco, como el italiano Belliarmino Stella, mientras que los líderes del grupo ultraconservador (Burke, Müller y Sarah) planteaban la necesidad de un mayor “control doctrinal” en el futuro, para frenar las posturas más progresistas del anterior pontificado. También intervino el cardenal Rouco Varela , ahora convenientemente retirado a sus cuarteles de invierno en Madrid.

El sector ‘bergogliano’, mucho menos organizado y con menor presencia entre los no electores (aunque el papel de Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga fue muy relevante a lo largo de este proceso), esperó durante días en silencio, y no fue hasta después del primer parón –el 1 de mayo– cuando empezó a tomar la palabra y a mirar hacia el futuro, reclamando un papado “profético” que no revirtiera los procesos de reforma emprendidos durante este pontificado.

Los papables, en silencio

Quienes no hablaron prácticamente hasta el final, los papables destacados por la mayor parte de la prensa, y que vieron cómo sus opciones fueron fluctuando en función de rumores o noticias sobre su salud, su pasado o sus actuaciones respecto a temas como los abusos sexuales.

Así, el principal candidato del aparato, Pietro Parolin, pareció desinflarse un tanto a mitad de la semana, aunque continúa siendo uno de los que más apoyos recabaría, al menos al comienzo. En las apuestas continúan fijos el italiano Matteo Maria Zuppi, cuyo nombre salió este lunes en los medios tras conocerse la carta que ETA envió al papa en 2014 solicitando la “bendición pública” a su proceso de desarme (el arzobispo de Bolonia estuvo presente en la ceremonia oficial celebrada en Bayona en 2017); el filipino Luis Antonio Tagle (aunque en los últimos días también surgió la figura de su compatriota, y presidente de los obispos del país, Pablo Virgilo David); el húngaro Peter Ërdo (el más conocido de los papables ultraconservadores); o el ghanés Peter Turkson. Sin descontar al norteamericano Robert Prevost, que siempre estuvo en las quinielas con perfil bajo, y que a última hora parece despuntar como un papado de consenso, continuista de la ‘línea Bergoglio’ y firme ante el desafío de Donald Trump –la imagen del presidente estadounidense disfrazado de papa mediante IA, pero difundida por la Casa Blanca molestó, y mucho, entre los cardenales–.

Junto a ellos, emergieron figuras de última hora, desde el arzobispo de Marsella Jean-Marc Aveline al salesiano español Ángel Fernández Artime, quien presidió uno de los novendiales más relevantes de estos días, con un protagonismo absoluto para la mujer y la vida religiosa.

Quiénes son (a día de hoy), los principales papables

Pietro Parolin

El único candidato que podría considerarse conocido por todos es el secretario de Estado, que en estos días intentó tener un perfil bajo, aunque lo salpicaron todo tipo de polémicas, desde las acusaciones de víctimas de abusos a su papel en el ‘caso Becciu’. Un supuesto mareo, desmentido por la Santa Sede, quiso poner dudas sobre su salud. Es el principal aspirante en una votación corta.

Robert Francis Prevost

El americano en Roma. El actual prefecto de la Congregación de Obispos, peruano formado en EEUU y Roma, sería de nuevo un pontífice hispanohablante, pero romano, lo que podría convertirlo en un candidato con posibilidades. Medios de la fachosfera trataron de vincularlo falsamente con casos de abusos durante su etapa como obispo de Chiclayo. Fue el único papable, hasta la fecha, en hablar en las congregaciones.

Luis Antonio Gokim Tagle

De ser elegido, el filipino sería el primer papa asiático. Prefecto de Evangelización, el Papa rojo lidera el ejército de los misioneros en todo el mundo. Uno de los papables más sociales, dirigió durante años Caritas Internationalis, sin resultados positivos. Su video cantando ‘Imagine’ se hizo viral.

Ángel Fernández Artime

Uno de los papables españoles, fue rector mayor de los salesianos, la segunda congregación en importancia en la Iglesia tras los jesuitas. Su homilía en el octavo novendial lo puso en la órbita como sorpresa, después de recabar el apoyo unánime de la vida religiosa.

Peter Kodwo Appiah Turkson

¿El primer papa negro? Experto en temas sociales, el purpurado ghanés (nombrado por Juan Pablo II) podría ser un pontífice continuista, y bien visto por los medios, como un símbolo del renacer del África católica.

Matteo Maria Zuppi

Actual presidente de la Conferencia Episcopal italiana. Francisco le encomendó una misión mediadora en la guerra de Ucrania. Miembro de la Comunidad de Sant’Egidio, participó en el desarme de ETA. Se conoció una carta de la banda al papa Francisco.

Jean-Marc Aveline

El cardenal de Marsella es uno de los outsiders que ganó puntos en las últimas horas como puente entre culturas, partiendo del Mediterráneo. Se dijo que no podía ser Obispo de Roma porque no sabía italiano, pero en su misa de este domingo se pudo comprobar que no era así.

Péter Erdő

Cardenal de Budapest, se crio en la Hungría comunista. Es experto canonista y muy conservador, sin llegar a romper con el pontificado del anterior Papa. Durante esta semana se habló de un ticket Parolin-Ërdo, con este último como secretario de Estado.