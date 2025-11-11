Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hubo 20 heridos

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes a la altura del barrio porteño de Liniers y dejó un saldo de 20 personas heridas, ninguna de gravedad. El accidente ocurrió alrededor de las 15.50, a unos cien metros del paso a nivel de Timoteo Gordillo y avenida Rivadavia, cuando la formación que se dirigía desde Moreno hacia Once se descalzó de las vías, según informaron fuentes policiales y de Trenes Argentinos.

Todos los pasajeros fueron evacuados de manera preventiva. En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el SAME, un grupo especial de rescate (GER), un puesto de comando y brigadistas de Trenes Argentinos.

El SAME desplegó 40 móviles y confirmó que 20 personas fueron asistidas por politraumatismos leves: nueve de ellas fueron trasladadas a los hospitales Santojanni (4), Vélez Sarsfield (2), Álvarez (2) y Grierson (1). Las demás recibieron atención en el lugar.

“El tren no volcó, pero se produjo un fuerte movimiento y mucho humo”, indicaron fuentes del operativo. La energía de las vías fue interrumpida para garantizar las tareas de rescate y seguridad.

Reanudaron el servicio

Tras el descarrilamiento, el servicio estuvo interrumpido brevemente y luego se reanudó sin parar en Liniers.

Mientras tanto, en la estación Once se registraron incidentes menores cuando usuarios, al enterarse del corte, reaccionaron con enojo y uno de ellos rompió una pantalla informativa.

El tren de auxilio fue enviado al lugar y las autoridades evaluaban si el servicio podría normalizarse durante la noche, aunque al cierre de esta edición no había confirmación oficial.

Investigación y posibles causas

Personal técnico de Trenes Argentinos y peritos de la Policía Federal trabajan para determinar qué provocó el descarrilamiento. Fuentes del sector indicaron que el accidente se produjo en una zona de cambio de vías, lo que podría haber influido en el descalce, aunque las causas exactas se conocerán tras las pericias.