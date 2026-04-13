Día Internacional del Beso: ¿por qué se celebra el 13 de abril?

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una efeméride que pone en primer plano uno de los gestos más extendidos y, a la vez, más cargados de significado en la vida cotidiana.

El origen de la fecha se remonta a un concurso realizado en Tailandia, donde una pareja estableció un récord al besarse durante más de 40 horas consecutivas. A partir de ese episodio, la conmemoración comenzó a replicarse en distintos países como una forma de celebrar el afecto y los vínculos.

Con el tiempo, el beso dejó de ser solo una expresión romántica para convertirse en un gesto con múltiples sentidos. Puede funcionar como saludo, despedida, muestra de cariño o incluso como símbolo cultural. Su significado varía según el contexto social, la edad y las tradiciones de cada comunidad.

Un gesto atravesado por la cultura

Aunque en muchos países occidentales el beso forma parte de la vida diaria, no ocurre lo mismo en todas las culturas. En algunas sociedades, el contacto físico en público está restringido o directamente evitado, lo que modifica la forma en que se expresan los afectos.

En otros casos, el beso tiene códigos propios. Puede ser en la mejilla, en la mano o en la frente, y cada variante implica un tipo de vínculo diferente. Incluso dentro de un mismo país, las prácticas cambian según la región.

Entre la ciencia y la emoción

Distintos estudios señalan que besar activa múltiples áreas del cerebro y puede generar beneficios asociados al bienestar, como la liberación de endorfinas y la reducción del estrés. Sin embargo, su dimensión no se agota en lo biológico.

El beso también funciona como una forma de comunicación. Transmite cercanía, confianza o intimidad sin necesidad de palabras, y forma parte de los rituales cotidianos que estructuran los vínculos.

En ese cruce entre lo íntimo y lo social, la efeméride invita a detenerse en un gesto que suele pasar desapercibido. Un acto breve, pero cargado de historia, cultura y significado.