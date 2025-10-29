Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV): ¿por qué se conmemora el 29 de octubre?

El ACV, también conocido como “infarto cerebral”, ocurre cuando una arteria que suministra sangre al cerebro se bloquea o rompe, lo que puede generar muerte o daños neurológicos severos. El 29 de octubre fue elegido como la fecha clave para conmemorar el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular porque en ese día se realiza un esfuerzo conjunto a nivel internacional para visibilizar esta patología y fomentar una respuesta rápida y eficaz.

La WSO estima que hoy una de cada cuatro personas en el mundo sufrirá un ACV a lo largo de su vida. Esta realidad convierte al ACV en una de las primeras causas de muerte y discapacidad en adultos, lo cual refuerza la urgencia de tomar medidas de prevención y de concienciación.

El lema de la campaña de 2025 —“#ActFAST” (Face, Arms, Speech, Time) — recuerda que reconocer los síntomas tempranos puede marcar la diferencia entre recuperar la autonomía o pasar a depender de cuidados de por vida. Por ejemplo: si al sonreír un lado del rostro está caído, o al levantar ambos brazos uno baja, o si el habla se vuelve dificultosa, es momento de actuar de inmediato.

Pero la lucha contra el ACV también se dirige a sus causas: hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, consumo excesivo de alcohol y mala alimentación son factores que pueden controlarse y que reducen significativamente el riesgo.

Este día no sólo invita a la reflexión, sino a la acción concreta: desde realizar controles de presión arterial y modificar hábitos de vida hasta exigir sistemas de salud con protocolos de atención rápida y servicios de rehabilitación adecuados. En comunidades donde los recursos son limitados, la prevención y el reconocimiento rápido resultan todavía más determinantes.

Los síntomas del ACV

Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo: una persona que tiene un accidente cerebrovascular puede sentir confusión, arrastrar las palabras al hablar o no entender el habla.

una persona que tiene un accidente cerebrovascular puede sentir confusión, arrastrar las palabras al hablar o no entender el habla. Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, del brazo o de la pierna: a menudo, esto afecta solo un lado del cuerpo. Si un brazo comienza a caer, puede ser un signo de accidente cerebrovascular. Además, un lado de la boca puede caerse cuando trate de sonreír.

a menudo, esto afecta solo un lado del cuerpo. Si un brazo comienza a caer, puede ser un signo de accidente cerebrovascular. Además, un lado de la boca puede caerse cuando trate de sonreír. Problemas para ver en uno o ambos ojos: la persona puede tener visión borrosa ensombrecida, repentina en uno o ambos ojos o, incluso, ver doble.

la persona puede tener visión borrosa ensombrecida, repentina en uno o ambos ojos o, incluso, ver doble. El dolor de cabeza repentino de aparición súbita y muy intenso puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular. Puede ocasionar vómitos, mareos o un cambio en el estado de consciencia.

puede ser síntoma de un accidente cerebrovascular. Puede ocasionar vómitos, mareos o un cambio en el estado de consciencia. Problemas para caminar: una persona que tiene un accidente cerebrovascular puede tropezar o perder el equilibrio o la coordinación.

Si se detecta alguno de estos síntomas en uno mismo u otra persona, se debe llamar inmediatamente a un servicio de emergencia, no hay que esperar a ver si los síntomas pasan, ya que, según indicó el médico “cada minuto cuenta”. El diagnóstico incluye un examen físico e interrogatorio, pruebas de imágenes, tomografía o resonancia de cerebro. Esto sirve para determinar la causa del ACV.

El tratamiento del ACV

El tratamiento de esta enfermedad varía según su tipo:

ACV isquémico: es vital recuperar el flujo de la arteria afectada. La terapia trombolítica que implica la administración de medicamentos para disolver coágulos es más efectiva cuando se administra en las primeras horas después del inicio de los síntomas. En algunos casos, se pueden realizar procedimientos de angioplastia (trombo aspiración). ACV hemorrágico: el objetivo terapéutico es incluir medidas para controlar la presión arterial, cirugía para reparar el vaso sanguíneo dañado o drenaje del sangrado en el cerebro.

A veces, un accidente cerebrovascular puede causar discapacidades temporales o permanentes. Las complicaciones dependen de cuánto tiempo quede el cerebro sin flujo sanguíneo y qué partes se vean afectadas.

Entre las complicaciones se encuentran:

Pérdida de movimiento muscular o parálisis: puede que se tenga parálisis en un lado del cuerpo o bien se puede perder el control de ciertos músculos, como aquellos que se encuentran en un lado de la cara o un brazo.

Problemas para hablar o tragar: un accidente cerebrovascular puede afectar a los músculos de la boca y la garganta. Esto puede causar dificultades para hablar con claridad, tragar o comer, y también complicaciones con el lenguaje como hablar, entender el habla, leer o escribir.

Pérdida de la memoria o dificultad para pensar: muchas personas que tuvieron un accidente cerebrovascular padecen cierto grado de pérdida de la memoria y otras pueden tener dificultades para pensar, razonar, opinar y comprender conceptos.

Síntomas emocionales: las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular pueden tener problemas para controlar sus emociones o pueden desarrollar depresión.

Dolor: se puede presentar dolor, entumecimiento u otras sensaciones en las partes del cuerpo afectadas por el accidente cerebrovascular. Si un accidente cerebrovascular hiciera que se perdiera la sensibilidad en el brazo izquierdo, se podría desarrollar una sensación de hormigueo en ese brazo.

Cambios en la conducta y el autocuidado: las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular pueden volverse más introvertidas. Además, es posible que necesiten ayuda con su aseo personal y las tareas diarias.

Hoy, el Día Mundial del ACV es una alerta para todos: conocer los signos, cuidar los factores de riesgo y actuar sin demora. Porque cuando se trata de un ACV, cada minuto cuenta.

NB