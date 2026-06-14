Día Mundial del Donante de Sangre: ¿por qué se celebra el 14 de junio?

Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer el aporte de millones de personas que donan sangre de manera voluntaria y no remunerada en todo el mundo. La jornada también busca reforzar la conciencia pública sobre la necesidad de sostener donaciones regulares que permitan garantizar el acceso seguro a transfusiones para quienes las necesitan.

La sangre es un recurso indispensable para el funcionamiento de los sistemas sanitarios. Se utiliza en intervenciones quirúrgicas, partos complejos, accidentes de tránsito, trasplantes, tratamientos oncológicos y numerosas situaciones de emergencia. A diferencia de otros insumos médicos, no puede fabricarse artificialmente: depende exclusivamente de la voluntad de quienes deciden donar.

La edición 2026 de la campaña lleva como lema “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”, una consigna que pone el acento en la solidaridad y en el impacto colectivo de cada donación. Según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada extracción representa mucho más que un procedimiento médico: constituye una expresión concreta de empatía y compromiso con la comunidad.

La importancia de donar de forma regular

Los organismos sanitarios advierten que la disponibilidad de sangre segura depende de que existan donantes habituales. Las necesidades hospitalarias son permanentes y no se limitan a situaciones excepcionales o catástrofes. Por ese motivo, las campañas internacionales insisten en promover la donación voluntaria durante todo el año y no únicamente cuando aparece una emergencia puntual.

Además de garantizar el abastecimiento para transfusiones, la existencia de bancos de sangre suficientes permite responder con rapidez ante accidentes masivos, cirugías complejas y tratamientos prolongados de pacientes con enfermedades graves.

Una fecha para agradecer

El Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora cada 14 de junio en homenaje al nacimiento del médico y científico Karl Landsteiner, quien descubrió el sistema de grupos sanguíneos ABO, un avance fundamental para el desarrollo de las transfusiones modernas.

La fecha busca, además, agradecer a quienes donan de manera altruista y destacar que una acción que demanda pocos minutos puede resultar decisiva para salvar vidas. En un contexto en el que los sistemas de salud necesitan mantener reservas estables, la donación continúa siendo una de las formas más concretas de participación solidaria y comunitaria.