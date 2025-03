Día Mundial de la Meteorología: ¿por qué se celebra cada 23 de marzo?

El 23 de marzo se celebra el Día Mundial de la Meteorología y del meteorólogo, y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del Convenio para la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. El organismo tiene su sede en Ginebra, Suiza y su secretaria general desde 2024 es una argentina, Andrea Celeste Saulo.

Saulo es meteoróloga y educadora graduada en la UBA, y fue directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde 2014 hasta 2024. Fue la primera mujer en ocupar cargos en la OMM.

El Día Meteorológico Mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medio ambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. La reciente tragedia de Bahía Blanca sirve como recordatorio del tema.

El día celebra desde 1997 y cada año los más de 180 Estados Miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial se centran en un tema de interés para la humanidad.

En una entrevista de hoy al Financial Times, Saulo dijo que la sociedad debe luchar contra el cambio climático. “Tenemos que hacer algo. No se trata de sentarse en casa y ver esto [el cambio climático] como si fuera una película. No es una película. Es la vida real. No podés apagar el televisor y hacer como si no nada. Estás en medio de la historia”, afirmó la jefa de la OMM.

En un documento de la OMM, Saulo afirmó que “las oscuras predicciones de los meteorólogos se están cumpliendo. Nuestro clima está ardiendo. Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia. El calor de los océanos bate récords. Y todos los países están sintiendo los efectos, ya sea abrasados por incendios, barridos por inundaciones o azotados por tormentas sin precedentes”.

El lema del Día Meteorológico Mundial de este año es: Cerremos juntos la brecha de la alerta temprana. “Casi la mitad de los países del mundo siguen sin tener acceso a los sistemas [de alerta temprana], que salvan vidas. Es vergonzoso que, en la era digital, se pierdan vidas y medios de subsistencia porque la gente no tiene acceso a sistemas eficaces de alerta temprana”, afirmó Saulo.

“La iniciativa de las Naciones Unidas Alerta Temprana para Todos pretende que todos, en todas partes, estén protegidos por un sistema de alerta para 2027. El mundo debe unirse e intensificar urgentemente la acción y la inversión para alcanzar este objetivo”, agregó.