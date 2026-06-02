Día Nacional del Perro: ¿por qué se celebra el 2 de junio en Argentina?

El Día Nacional del Perro se celebra cada 2 de junio en Argentina, una jornada dedicada a reconocer la importancia de los perros en la vida de las personas y a promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

La fecha fue establecida en homenaje a Chonino, un perro de la Policía Federal Argentina que murió en cumplimiento de su deber el 2 de junio de 1983. Durante un operativo en el barrio porteño de Villa Devoto, el pastor alemán intentó proteger a su guía de un ataque armado y, antes de fallecer, logró obtener pruebas que permitieron identificar a los responsables del hecho.

Con el paso de los años, la historia de Chonino se convirtió en un símbolo de valentía, fidelidad y servicio, valores que suelen asociarse a los perros. Por este motivo, la fecha fue elegida para rendir homenaje a todos los canes que acompañan a las personas en distintos ámbitos de la vida.

Además de ser compañeros inseparables en millones de hogares, los perros cumplen funciones fundamentales en tareas de rescate, asistencia a personas con discapacidad, detección de sustancias, búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento terapéutico. Su capacidad de generar vínculos emocionales profundos los convierte en aliados clave para el bienestar de muchas personas.

El Día Nacional del Perro también es una oportunidad para reflexionar sobre la tenencia responsable, la adopción y el cuidado de los animales. Veterinarios y organizaciones protectoras recuerdan la importancia de garantizar alimentación adecuada, controles de salud, vacunación y espacios seguros para su desarrollo.

Cada 2 de junio, Argentina celebra a quienes son considerados los mejores amigos del ser humano, destacando su lealtad, compañía y el lugar especial que ocupan en la vida de millones de familias.

NB