elDiarioAR galardonado en la nueva edición de los Premios FOPEA al Periodismo de Investigación

La crónica “Cazadas como animales en el Gran Chaco argentino: el grito colectivo de las mujeres de la ruta 81” de la periodista Cecilia Osorio ganó el premio de como mejor Nota de investigación publicada en redacciones de hasta 30 periodistas de el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Además, la periodista Emilia Delfino, quien está a cargo de la Unidad de Investigación (UDI) de este medio fue premiada por su libro “La Generala’ Biografía no autorizada de Victoria Villarruel, la vicepresidenta que desafía a los Milei”, como mejor Libro de investigación periodística.

Este viernes el Foro celebró una nueva edición de los Premios FOPEA al Periodismo de Investigación que se realizó en el en el Salón El Ceibo de La Rural, a donde asisitieron un centenar de invitados de medios, universidades y organizaciones vinculadas al sector.

Desde hace 12 años,el Premio FOPEA busca revalorizar el periodismo de calidad y la investigación periodística. En esta edición, el jurado de categorías generales estuvo integrado por Paz Rodríguez Neil, Chani Guyot y Guillermo Drapper.

elDiarioAR fue premiado por la crónica que Cecilia Osorio publicó el pasado 21 de junio con el apoyo de la International Women’s Media Foundation. Allí, relata como A 400 kilómetros de Salta capital, un grupo de mujeres indígenas denuncia lo que desde hace siglos es un secreto a voces en el Gran Chaco argentino: los criollos abusan sexualmente de niñas y adolescentes wichí mientras el Estado no investiga y los culpables siguen impunes.

Para la categoría libros de investigación la definición estuvo en manos de Silvia Naishtat, Hernán Cappiello y Astrid Pikielny. Emilia Delfino, periodista del staff de elDiarioAR, fue la ganadora por su biografía de Victoria Villarruel publicada en julio de este año por Planeta.