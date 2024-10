La expareja de Lanata revocó un poder de su actual esposa: “Está haciendo cosas que él jamás hubiera hecho”

Mientras Jorge Lanata atraviesa días de muchísimas complicaciones de salud y se teme por su vida, su actual esposa y su ex pareja están protagonizando conflictos públicos en los que ambas aseguran interpretar la “volundad” del periodista y conductor.

Sara Stewart Brown, su exmujer, escribió un comunicado en redes sociales para contar cómo es el acuerdo que tiene con el conductor y su decisión de revocar el despido de los empleados que acompañan a Jorge Lanata desde hace muchos años.

"Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento”, comienza el extenso escrito de la mujer que le donó un riñón a Lanata para salvarle la vida.

“Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad. Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que jamás hubiera perjudicado. Por lo que dejé sin efecto legal", expresó la ex del periodista.

“Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo e que la gente que lo acompaño fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, si queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esa forma. Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza, que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno.”, continuó.

“Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño. Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría los mismo que yo en una situación como esta no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano e informándose a la Justicia de manera inmediata”, concluyó.

