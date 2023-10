Explosión en Moreno: 5 años para el gasista y 2 para los funcionarios por la muerte de Sandra y Rubén

El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes condenó hoy a cinco años de prisión al gasista Cristian Ricobene por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de una escuela primaria de Moreno, tras una explosión de gas en el edificio en 2018. La imputación por homicidio culposo agravado también incluye diez años de inhabilitación para ejercer la profesión.

No se trata del único condenado por este incidente. El interventor del Consejo Escolar, Sebatián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian también recibieron dos años prisión de ejecución condicional e inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos. Así lo resolvieron los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.

“Se resolvió lo que nosotros habíamos pedido en principio, que es el máximo de las penas legales para el delito que tratamos”, aseguró el abogado de las víctimas, Juan Cruz Casalla. El letrado espera que se remita la causa a la Fiscalía Federal para que “se continúa con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces”.

Por su lado, Horacio Casalla, otro de los abogados, solicitó que se inicie una nueva investigación para determinar la responsabilidad de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ex director de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinni, el directo provincial de Consejos Escolares Marcelo Di Mario y el director de Infraestructura Escolar Mateo Nicholson. La posibilidad de iniciar juicios contra estos ex funcionarios es apoyada por Hernán Pustulnik, ex compañero y amigo de Rubén, quien los calificó como “responsables políticos de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén”.

La explosión se dio el 2 de agosto de 2018 a las 8.06 en la Escuela Primaria N° 49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno y le costó la vida a los dos empleados que se encontraban preparando el desayuno de los alumnos que debían ingresar 25 minutos más tarde. Para distintas agrupaciones gremiales, el incidente es consecuencia de la falta de asistencia por parte del gobierno provincial.

“La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono matan”, aseguró Mariana Cattaneo, secretaria de Formación Político Sindical de SUTEBA y ex secretaria general de este gremio. Esta agrupación había llevado adelante el 31 de mayor de 2018 ─dos meses antes del incidente─ una manifestación llamada “Carpetazo Educativo” ante la Dirección General de Cultura y Educación para visibilizar la deficiencia de muchas escuelas, entre las que se encontraba la N°49 de Moreno.

A esto se suma el hecho de que desde el establecimiento educativo se había informado al menos cinco veces de principios de 2018 sobre el persistente olor a gas que había. El día anterior a la explosión, las autoridades bonaerenses habían enviado al gasista imputado para que arreglara la correspondiente fuga.

ACM con información de agencias.