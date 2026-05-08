Los imperdibles para disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana

La Feria del Libro llega a su fin con un espectáculo a cargo del Teatro Colón. En la Usina se presentará la banda de sonido de Star Wars; el mejor café vuelve a Palermo y empieza el Premier Pádel en Parque Roca, el campeonato más importante del mundo.

La Feria del Libro cierra a toda orquesta

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires entra en su último fin de semana: el viernes a las 20.30, el Teatro Colón dará un concierto a cargo de la Orquesta de cuerdas de su Instituto Superior de Arte, que interpretará obras de Piazzolla, Mozart, Vivaldi y Strauss. La entrada es gratis desde las 20. Y hasta el lunes, la Feria continuará con presentaciones de libros, charlas, conferencias, debates, talleres y mucho más. La Ciudad tiene su stand en el pabellón amarillo, con editoriales porteñas y más propuestas. Se puede visitar todos los días, de 14 a 22, en el predio de La Rural (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe). Toda la información está disponible en feriadellibro.ar

El mejor pádel del mundo llega a la Ciudad

Durante toda la semana, Arena Parque Roca (Av. Coronel Roca 3490) será la sede del Premier Pádel, una competencia que reunirá a las principales figuras del circuito internacional. El torneo cuenta con 89 duplas, un récord de participación para la temporada. Las jornadas estarán acompañadas de shows en vivo y experiencias para el público. Las entradas están disponibles en https://shorturl.at/8hx8e

Que la fuerza (y la música) te acompañen

La Usina del Arte (Caffarena 1) será la sede de los festejos por el Día de Star Wars con un concierto especial de la Banda Sinfónica de la Ciudad dedicados a la banda sonora de la épica trilogía, a cargo del compositor John Williams. Será este viernes a las 20. La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar

Café de autor en la plaza

Palermo recibirá a una nueva edición de Cafecito BA, la fiesta que reúne a los fanáticos del café y a las mejores cafeterías de autor de la Ciudad. Serán 20 puestos que ofrecerán distintas variedades y opciones dulces y saladas para acompañar la infusión. Además, habrá cine al aire libre, música en vivo, juegos y más actividades para disfrutar el día. Será en la Plaza República del Perú (Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero) este sábado y domingo, de 10 a 18.

Benito Cerati enciende la Usina

Este sábado a las 20, Benito Cerati se presentará con su banda en un espectáculo íntimo y distendido, con una estética de principios del milenio, en el que va a repasar toda su discografía. Se hará en la Usina del Arte (Caffarena 1). La entrada es con reserva previa a través de usinadelarte.ar

El mejor tango en Villa Urquiza

Bajo la dirección del maestro Néstor Marconi, la Orquesta del Tango de la Ciudad dará un concierto en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), con la participación especial de Esteban Riera como cantante invitado. Interpretarán grandes clásicos como Balada para un loco, Sus ojos se cerraron, Pa que bailen los muchachos y muchos más. Será este viernes a las 20. La entrada es gratuita y con reserva previa en cc25.org

Juego y poesía para toda la familia

Agua de Sol despliega un show lleno de poesía, ternura y magia, con canciones que abordan el universo de la plaza, el otoño, la primavera, el mar y diferentes viajes. El recital, para toda la familia, combina el movimiento, el juego y la palabra poética de una forma muy especial. Será este domingo a las 17 en la Usina del Arte (Caffarena 1).

Buscan a los mejores bailarines del 2x4

Hasta el 17 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Campeonato de Baile de la Ciudad que recorre los espacios culturales y milongas porteñas en busca de los que serán los representantes de Buenos Aires en el Tango BA Mundial. Habrá exhibiciones y milongas en todo el territorio porteño. Toda la información se puede consultar en tangoba.org

Todos corren en los Bosques de Palermo

Este domingo se hará la edición dorada de la Unión Europea BS AS Run, que cumple diez años celebrándose en la Ciudad. La experiencia incluye un gran parque cerrado con gastronomía, actividades deportivas, juegos, stands y experiencias para corredores, amigos y familias. La largada es a las 8 en Av. Alcorta y Av. Dorrego y hay tres distancias: 3, 7 y 15 kilómetros. Las inscripciones están disponibles en https://shorturl.at/JR0kQ

Una experiencia religiosa

La Ciudad organiza una visita guiada en la Parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. Ubicado en Mataderos, el templo es obra del arquitecto Carlos Massa, quien plasmó un singular estilo “Neorrománico Calchaquí”, dotando al barrio de una pieza arquitectónica de gran identidad. Será el viernes a las 10 en Av. Emilio Castro 7156. Se puede consultar más información enviando un mail a cultos@buenosaires.gob.ar

Todas las actividades para disfrutar en la Ciudad podés encontrarlas en https://linda.buenosaires.gob.ar/