Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

La avenida Corrientes se viste de fiesta, el Parque de la Ciudad invita a toda la familia a disfrutar los juegos de agua y en los Bosques de Palermo se presentan la Joaqui y Los Palmeras. Además, en la Torre Monumental se harán visitas guiadas durante las noches de luna llena.

La avenida Corrientes no duerme

Los sábados a la noche, la avenida Corrientes se viste de fiesta con un escenario a cielo abierto desde las 22.30. Durante enero y febrero, la calle más emblemática de la Ciudad vibra con intervenciones de cine, milonga y música en vivo, junto a artistas en formato pop-up que generan encuentros únicos con vecinos y visitantes.

Juegos de agua y mucha sombra en el Parque de la Ciudad

Juegos acuáticos, parque de inflables, actividades deportivas, talleres creativos y cine al aire libre son algunas de las incontables propuestas que el Parque de la Ciudad (Av. Fernández de la Cruz 4000) tiene para ofrecer a partir de este viernes para disfrutar el verano con toda la familia (mascotas incluídas). También habrá un patio gastronómico con opciones frescas y saludables. Abre sus puertas de martes a domingos, entre las 10 y las 20.

Un gran festival al aire libre

Durante dos jornadas se hará el Billboard Summer Festival, cada día con una identidad definida, en los Bosques de Palermo (Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego). El viernes se presentarán La Joaqui, Lit Killah y FMK, junto a otros artistas; y el sábado, Mau y Ricky, Q’ Lokura y Los Palmeras liderarán el line-up de la fiesta. Se hará de 16.30 a 23.30.

El mirador de la Ciudad a la luz de la luna

Durante las noches de luna llena y cuarto creciente habrá visitas guiadas en la Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315 Retiro). La propuesta combina patrimonio, historia y vistas panorámicas de 360 grados de la Ciudad iluminada. Se harán hasta marzo, de 20 a 21.30. La actividad es con inscripción previa en eventbrite.com.ar

Los 100 mejores choris

Llega una nueva edición del Chorifest, con 35 puestos y foodtrucks que ofrecerán más de 100 diferentes choripanes para rendir homenaje al gran sánguche argentino. Se hará este viernes y sábado, de 18 a 1, en el Hipódromo de Palermo (Avenida Del Libertador y Dorrego).

Un viaje a la historia del mítico diario La Prensa

La Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) ofrece visitas guiadas dentro del histórico edificio del diario La Prensa que permitirán interiorizarse en su valor histórico y patrimonial. Se hacen de martes a sábados, a las 11, 12.30 y 14.30. Las entradas están disponibles en casadelaculturaba.org

Flamenco, candombe y chamamé

Daisy Lombardo y Adrián Henríquez presentarán un recorrido musical por el tango, el candombe, los boleros, el chamamé y el flamenco, poniendo en escena lenguajes nacidos en puertos, patios y fronteras. Será en el patio colonial de la Casa del Virrey Liniers (Bolívar 462) este domingo a las 18.

El sabor de la cultura nipona en Villa Crespo

El sábado y el domingo, desde el mediodía y hasta la madrugada del día siguiente, Mercat Villa Crespo (Thames 747) será la sede de Buenos Aires Matsuri, el festival japonés más importante de la Ciudad. Habrá música en vivo, danzas tradicionales, y comida típica nipona.

En tranvía por la Buenos Aires del Siglo XX

A bordo de un tranvía histórico y restaurado, un verdadero museo rodante, se hacen paseos por el barrio de Caballito a cargo de guías que repasan la vida del medio de transporte más popular en la primera mitad del Siglo XX. Las salidas, desde Emilio Mitre y José Bonifacio, son cada media hora. Se hacen los sábados, domingos y feriados, de 17 a 20 y los domingos, de 10 a 13.

Tarde de música fusión brasileña

La agrupación Barata Maluca, dirigida por Diego Martínez Hordas, ofrecerá una tarde de Fusión Brasileña, un show que combina la música popular de Brasil con los ritmos afrolatinos. Será el domingo a las 20 en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios (Av. Directorio y Lacarra).