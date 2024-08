El interior de Marte contiene una inmensa reserva de agua líquida, procedente de sus antiguos océanos

El interior de Marte contiene una cantidad inmensa de agua subterránea, suficiente para cubrir todo el planeta hasta una profundidad de entre 1 y 2 kilómetros, según un nuevo análisis de los datos sísmicos obtenidos por el módulo de aterrizaje Insight de la NASA publicado este lunes en la revista PNAS. Sobre el origen de este agua, los científicos creen que una buena parte procede de los antiguos océanos que cubrían el planeta rojo hace más de 3.000 millones de años, que quedó secuestrada debajo de la superficie mediante su incorporación a minerales, como hielo enterrado o en acuíferos profundos.

El equipo de Vashan Wright llega a esta conclusión tras analizar con detalle las mediciones geofísicas registradas por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, así como modelos estadísticos y de física de rocas para limitar la posible distribución de agua en la corteza media marciana. Los resultados sugieren que la corteza media está compuesta de roca ígnea con finas fracturas llenas de agua líquida.

En otras palabras, la corteza media marciana podría contener un volumen de agua líquida superior al de los supuestos océanos antiguos, aunque, a efectos prácticos, el depósito no será de mucha utilidad para quien intente aprovecharlo para abastecer a una futura colonia en Marte, puesto que está ubicado en pequeñas grietas y poros en la roca a una profundidad entre 11,5 y 20 kilómetros por debajo de la superficie (incluso en la Tierra, perforar un agujero de un kilómetro de profundidad es un desafío).

Sin embargo, los autores creen que el hallazgo señala otro lugar prometedor para buscar vida en Marte, presente o pasada, y tiene implicaciones para el ciclo del agua marciano y la disponibilidad de recursos para futuras misiones a Marte. “Hemos identificado una gran cantidad de agua subterránea en Marte”, explica Wright a elDiario.es. “El ciclo del agua pasado y presente afecta al clima, da forma a la superficie y determina qué entornos podrían ser habitables. Saber dónde está el agua y cuánta hay nos ayuda a entender el ciclo del agua y la evolución de Marte”.

Hemos identificado una gran cantidad de agua subterránea en Marte. El ciclo del agua pasado y presente afecta al clima, da forma a la superficie y determina qué entornos podrían ser habitables Vashan Wright — Investigador del Instituto Scripps de Oceanografía de San Diego y autor principal

“Establecer que existe una gran reserva de agua líquida nos permite tener una idea de cómo era o podría ser el clima”, añade Michael Manga, profesor de ciencias terrestres y planetarias de la Universidad de California en Berkeley y coautor del artículo. “Y el agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué [la reserva subterránea] no es un entorno habitable. Esto es así en la Tierra: minas muy profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de sustentar la vida”.

Los científicos emplearon un modelo matemático de física de rocas, idéntico a los modelos utilizados en la Tierra para cartografiar los acuíferos subterráneos y los yacimientos petrolíferos, para concluir que los datos sísmicos de Insight se explican mejor por una capa profunda de roca ígnea fracturada saturada de agua líquida. Manga señala que muchas evidencias (canales de ríos, deltas y depósitos de lagos, así como rocas alteradas por el agua) respaldan la hipótesis de que alguna vez fluyó agua sobre la superficie del planeta. Pero ese período húmedo terminó hace más de 3 mil millones de años, después de que Marte perdiera su atmósfera.

En busca del agua perdida

Los científicos enviaron muchas sondas y módulos de aterrizaje al planeta para averiguar qué sucedió con ese agua (el agua congelada en los casquetes polares de Marte no puede explicarlo todo), así como cuándo sucedió y si existe o solía existir vida en el planeta. Estos nuevos hallazgos son una indicación de que gran parte del agua no escapó al espacio sino que se filtró hacia la corteza.

El agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué [la reserva subterránea] no es un entorno habitable Michael Manga — Profesor de ciencias terrestres y planetarias de la Universidad de California en Berkeley y coautor del artículo

El módulo de aterrizaje Insight fue enviado por la NASA a Marte en 2018 para investigar la corteza, el manto, el núcleo y la atmósfera, y registró información invaluable sobre el interior de Marte antes de que la misión terminara en 2022. Insight detectó terremotos en Marte de magnitud 5, impactos de meteoritos y retumbos en zonas volcánicas, todo lo cual produjo ondas sísmicas que permitieron a los geofísicos explorar su interior. “La misión superó ampliamente mis expectativas”, indica Manga. “Al analizar todos los datos sísmicos que recopiló Insight, pudieron determinar el espesor de la corteza, la profundidad del núcleo, la composición del núcleo e incluso un poco sobre la temperatura dentro del manto”.

Un artículo anterior informó que, por encima de una profundidad de unos cinco kilómetros, la corteza superior no contenía hielo de agua, como Manga y otros sospechaban. Eso puede significar que hay poca agua subterránea congelada accesible fuera de las regiones polares. El nuevo artículo analizó la corteza más profunda y concluyó que “los datos disponibles se explican mejor por una corteza media saturada de agua” debajo de la ubicación de Insight. Suponiendo que la corteza sea similar en todo el planeta, argumentan los autores, debería haber más agua en esta zona de corteza media que los “volúmenes que se propone que habrían llenado los hipotéticos océanos marcianos antiguos”.

“En la Tierra encontramos vida microbiana en las profundidades subterráneas, donde las rocas están saturadas de agua y hay una fuente de energía”, asegura Wright. Sobre la dificultad de hacer una prospección en su busca, asegura que perforar a esas profundidades “es un gran desafío, pero buscar lugares donde la actividad geológica expulse esta agua, en regiones tectónicamente activas como las fosas de Cerbero, es una alternativa”. “Aunque habría que abordar las preocupaciones de protección planetaria”, advierte.

“Una pequeña revolución”

“Este trabajo refuerza la observación muy discutida realizada por la Mars Express sobre la existencia de agua en el subsuelo de Marte, en este caso utilizando una metodología diferente y a partir de una observación in situ”, señala el microbiólogo español Ricardo Amils. “El interés de la existencia de agua en el subsuelo de Marte es que aumenta la posibilidad de la existencia de vida en el planeta rojo. De los tres requerimientos para la vida: energía, elementos y solvente, los dos primeros conocemos de su existencia en el subsuelo de Marte, faltaba el agua, el disolvente universal por excelencia”.

Si se confirma el descubrimiento de la existencia de agua líquida en el interior de Marte puede suponer una pequeña gran revolución Nahúm M. Chazarra. — Geólogo y divulgador científico

“Si se confirma el descubrimiento de la existencia de agua líquida en el interior de Marte puede suponer una pequeña gran revolución en lo que se refiere a nuestro conocimiento sobre la historia geológica del planeta, ya que su ciclo del agua le habría permitido capturar una importante parte del agua y no haberla perdido al espacio”, observa el geólogo y divulgador Nahúm M. Chazarra. “Al mismo tiempo, pone en el punto de mira el interior del planeta como un lugar con unas condiciones de habitabilidad mejores, donde una mayor temperatura y una menor radiación puedan haber servido para el desarrollo o el mantenimiento de la vida”, sentencia.