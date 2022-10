Juan Darthés declaró cuatro años después de la denuncia de Thelma Fardín

“¡Vamos, Thelma!”, le gritaron las actrices después de un abrazo colectivo. Ella sonrío levemente y giró para entrar a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres donde siguió la declaración virtual de Juan Darthés, cuatro años después de la denuncia por abuso sexual agravado cuando ella tenía 14 años.

Thelma Fardín entró con la misma templanza con la que siguió el proceso plagado de dilaciones por parte de la defensa del actor que intentó suspender el juicio cuatro veces. “Es una lucha desigual, es la sensación de estar peleando con un escarbadientes ante un Poder Judicial que se abroquela, que se cierra porque tiene miedo de todo el oleaje que viene después de que una persona se atreve a hablar”, dijo la actriz antes de ingresar al edificio de la calle Perón al 600.

Juan Darthés declaró desde Brasil casi un año después del inicio del juicio, el 30 de noviembre del 2021. Estuvo alrededor de dos horas ante el juez federal de San Pablo Ali Mazloum y respondió solo las preguntas de sus abogados. Euro Bento Maciel, abogado defensor de Darthés, dijo que el actor negó la acusación. “Juan negó los cargos que se le imputan y dijo la verdad de lo que ocurrió. Aprovechó para decir toda la verdad que estuvo oculta durante cuatro años porque nadie se ocupó en escucharlo. Hoy dio una declaración para que no queden dudas contra la acusación”, sostuvo Maciel según consigna la agencia oficial Télam.

Desde Argentina, Thelma Fardín siguió a declaración de manera virtual en las oficinas de la UFEM, donde estuvo acompañada por su abogado Martín Arias Duval, la representante legal en Brasil, Carla Junqueira, y la fiscal Mariela Labozzetta.

“Hizo el juicio en el país que quiso”, dijo Thelma. Antes, en el 2019, Darthés viajó a Brasil para eludir a la justicia de Nicaragua (donde la actriz hizo la denuncia inicial) que lo había procesado por el abuso sexual durante una gira del programa “Patito Feo” en el 2009. Logró evitar la extradición, pero no a la justicia brasileña. En un hecho inédito, los ministerios públicos fiscales de tres países diferentes cooperaron para impulsar el juicio: Nicaragua, Brasil y Argentina recolectaron pruebas y en el 2021 el fiscal federal Andrey Borges logró iniciar el proceso penal.

“Si yo, con todo el apoyo y todas las herramientas que tengo, tuve tantas trabas en el camino, ¿Qué queda para las personas que no tienen un abogado, no tienen a Amnistía Internacional, no tienen una voz? Lamentablemente es un caso que pesó mucho sobre mis espaldas, pero lo que hicieron conmigo lo hacen con todas las víctimas”, dijo Thelma, que tuvo que someterse a nueve pericias en los tres países. Algo que no pasó con Darthes, que solo realizó una y fue con un perito presentado por él.

“Es por Thelma, es por todas”, decía la convocatoria. En un mediodía húmedo y pegajoso, decenas de mujeres se acercaron a las oficinas de UFEM para acompañar a la joven que pudo ponerle palabras a lo que le ocurrió casi diez años después. Entre ellas estaba Alejandra Flecher, integrante de Actrices Argentinas, con un cartel pidiendo justicia. “Thelma fue sometida a múltiples indagaciones. Es un Poder Judicial que no tiene perspectiva de género, que lo que hace es torturar y revictimizar a quién se anima, a quién tiene los ovarios de ir a hacer una denuncia en la justicia. Es un caso emblemático por Thelma y por todas. Si ella, con todos los recursos que tiene, ha sido tan castigada en lugar de ser acompañada, ¿Qué le queda a las otras personas”, le dijo a elDiarioAR.

“Es por Thelma, es por todas”. Los días siguientes a la denuncia de Thelma en el año 2018, las llamadas por consultas ante casos de violencia de género a la Línea 144 aumentaron 1200%. La frase “Mirá como nos ponemos” replicó en miles de mujeres y fue un mojón que delimitó un antes y un después. “La denuncia de Thelma marcó un punto de inflexión porque contribuyó a que muchas niñas y mujeres rompieran el silencio y se animasen a hablar. Es por eso que estamos acá, esperando que la justicia esté a la altura y se condene el abuso sexual infantil y se permita a niñas y mujeres de toda América Latina confiar en que hay una justicia que responde y repara”, le dijo a este diario la directora de Género y Diversidad de Amnistía Inernacional, Lucila Galkin.

“Es por Thelma, es por todas”, se lee en los carteles. Por las miles que se animaron a denunciar y que esperan una justicia reparadora.

CDB