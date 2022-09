La Justicia citó a víctimas de la Escuela de Yoga, pero no se presentaron a declarar

Los investigadores identificaron como posibles víctimas de explotación sexual a diez mujeres, todas miembros de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Fueron citadas a dar testimonio el viernes en Cámara Gesell. De esas diez, solo dos pudieron ser notificadas, pero no se presentaron a declarar. Al resto, ocho en total, no pueden ubicarlas. Según la causa, al menos siete de esas mujeres ingresaron en la organización siendo menores de edad. Salvo los testigos de identidad reservada que declararon el año pasado para que la Protex monte su investigación preliminar, hasta ahora no hay presuntas víctimas que hayan contado su experiencia en la Escuela ante la Justicia.

“Pudimos notificar a dos posibles víctimas. Una pidió postergar por cuestiones médicas y la otra pidió que sea la semana que viene. Son declaraciones testimoniales. Al ser presuntas víctimas la Ley les da cierto tratamiento especial pero no dejan de tener que declarar. Hay obligación de declarar”, dijo a elDiarioAR una fuente con acceso directo a la causa. Una de las mujeres quiso que su abogada la acompañe durante a declaración, pero rechazaron el pedido: “No se puede. Pueden acompañar, pero la declaración es sólo entre la psicóloga y la víctima”, apuntó la fuente.

Sin posibles víctimas que se hayan presentado a dar testimonio todavía, sí habló en Cámara Gesell una mujer que en el expediente figura como “Testigo 5”. La Testigo 5 llamó por teléfono al Juzgado y dijo que “cuando apareció este tema en las noticias se sintió impresionada y que tenía miedo por lo que prefería declarar con el resguardo de su identidad”. Ofreció su teléfono celular, agregó que una familiar suya había sido “alumna” y que también quería declarar. En la causa la familiar figura como “Testigo 6”. Aseguraron que podían aportar datos de interés a la investigación.

La Testigo 5 declaró el jueves, pero ni ella ni la experiencia que relató tienen vinculación con la Escuela de Yoga de Buenos Aires. El Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, que lleva adelante la investigación, decidió descartar la declaración de la Testigo 5 y suspender la declaración de su familiar, la Testigo 6, dado que iba en la misma línea: ninguna pudo aportar información relevante para la causa.

Hay 19 detenidos, algunos con prisión domiciliaria, y ochos prófugos. Todos son miembros de la Escuela y tenían puestos jerárquicos altos dentro de la organización. Están imputados, entre otros delitos, por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina. El Juzgado dispuso dos fechas más, mañana y pasado, para que las posibles víctimas de la organización declaren en Cámara Gesell.

