Desde el lunes, el transporte será más caro para quienes no tengan registrada la SUBE

A partir del lunes 1 de abril los usuarios de la tarjeta SUBE que no la tengan registrada pagarán más caro los boletos en AMBA. Las tarifas del transporte público en colectivos se irían de $270 el mínimo, a unos $460, un 70% más mientras en el caso de los trenes metropolitanos, el aumento de la tarifa mínima ascendería desde los $130 a los $260, el doble.

El proceso de ajuste tarifario para trenes y colectivos, aprobado en enero, contempló una autorización para que el costo del pasaje se ajuste mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación en general, pero en las últimas semanas se decidió postergar el aumento que debía regir a partir de abril para los boletos en general y lo único que entrará en vigencia es la recarga por la SUBE innominada.

Cómo registrar la SUBE y no pagar de más el valor del boleto

La Secretaría de Transporte de la Nación informó que, en caso de no haber podido registrar aún la tarjeta, no hay fecha límite para tal trámite. Si bien a partir del 1 de abril el boleto será mas caro para quién no hayan hecho el trámite, el mismo pueden hacerlo en cualquier momento luego de esa fecha, ya que se mantendrán vigentes todos los canales oficiales para nominalizar la tarjeta SUBE.

Preguntas y respuestas sobre el registro de la tarjeta SUBE

A partir del 1 de abril, si no tengo nominalizada mi SUBE, ¿podré registrarla?: Sí, todos los canales de registro seguirán habilitados.

¿Habrá aumentos de tarifas para quienes tengamos la tarjeta SUBE registrada?: No.

Si tenés tu tarjeta registrada, abonarás las mismas tarifas de transporte que en febrero y marzo.

Soy beneficiario de Tarifa Social, ¿seguirá vigente a partir del 01 de abril?: Sí, se mantienen todos los atributos sociales, es decir, continúa tanto la Tarifa Social, con descuentos del 55 por ciento en el valor del boleto; como el programa Red SUBE, que permite viajar con descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero en un máximo de hasta 5 combinaciones de transporte dentro de un lapso de dos horas.

Si ya tengo registrada mi SUBE, ¿debo realizar algún otro trámite?: No. No es necesario que realices ningún trámite adicional.

¿Cómo hago para registrar mi tarjeta SUBE?: Se puede nominalizar tu tarjeta de las siguientes formas:

1) Ingresando a https://www.argentina.gob.ar/sube y realizar el trámite de forma ágil, dinámica y sencilla.

2) Por teléfono, llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3.

3) Desde la nueva app SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior).

4) Mandando un mensaje de WhatsApp al Chatbot SUBi 1166777823.

5) De forma presencial en los Centros de Atención y Unidades de Gestión SUBE.

MM con información de la agencia NA.