Maturano responsabilizó al Gobierno por el choque en el Tren San Martín: “Trabajamos sin señalamiento”

El jefe del sindicato de maquinistas Omar Maturano habló tras el choque de dos formaciones del Tren San Martín que ocurrió esta mañana a la altura de la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego y dejó más de 50 heridos.

Maturano afirmó que “hace 10 días que estamos trabajando sin señalamiento, debido a la degradación en el ferrocarril y falta de seguridad”.

Según el Secretario General del sindicato La Fraternidad, “se roban los cables” de señalamiento así que los trabajadores de la línea San Martín están resolviendo sus labores “haciendo señas con una bandera verde o con un papel”.

“La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó el líder de los maquinistas luego en Radio 10.

“Estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, agregó.

Según su relato, el tren que iba con pasajeros salió de Retiro con la notificación de que adelante no se iba a encontrar con nada. “Cuando no tenés señalses, te dan una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Te dicen: ‘Usted de Rosario a Cañada de Gómez tiene vía libre’. Sabés que vas y no tenés ningún tren ocupando la sección, vas con vía libre”, ejemplificó.

A la vez, aclaró que en esos casos el maquinista debe ir con precaución. “Estás corriendo con una autorización, que no es un circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante; acá no, porque no hay cables. Vas con precaución. [Para este caso] si agarrás la locomotora a 90 kilómetros por hora o a 80, hacés un desastre. Si la agarrás a 40, no. Los conductores están golpeados, pero no tienen nada. Pero la guardia está golpeada mal”, reveló.

NB