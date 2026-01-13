Lanzan una campaña para apadrinar pingüinos en la Antártida y apoyar la conservación de siete especies

Algunas formas de vida no podrían mantenerse sin apoyo exterior. Las que habitan en entornos extremos, donde el hielo es dominante y la vegetación es escasa, dependen con frecuencia de la intervención humana para garantizar su supervivencia. En las zonas heladas, el deshielo progresivo, la pérdida de alimento y la contaminación amenazan a especies adaptadas a condiciones muy concretas. Los humanos han asumido parte de esa responsabilidad, creando programas que buscan conservar poblaciones en riesgo mediante acciones de protección, seguimiento y concienciación.

Estas iniciativas se centran en reducir los daños derivados de la actividad humana, pero también en enseñar por qué resulta necesario actuar. Con ello, la cooperación entre personas e instituciones se convierte en una herramienta muy útil para mantener el equilibrio natural y evitar la desaparición de especies que solo pueden resistir con ayuda

Las Fuerzas Armadas ponen en marcha una campaña abierta para apoyar a los pingüinos antárticos

El Ejército de Tierra (la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de España) anunció una nueva edición de su campaña de apadrinamiento de pingüinos, publicada en sus canales oficiales, destinada a sensibilizar sobre la conservación del ecosistema antártico. Esta iniciativa permite a la ciudadanía participar en la protección simbólica de las aves que habitan en Isla Decepción, uno de los enclaves más estudiados del continente helado. La propuesta impulsa la divulgación y la educación ambiental, además de apoyar las misiones científicas que España mantiene en la zona, lo que refuerza la presencia nacional en la investigación polar.

La campaña es gratuita y abierta a cualquier persona interesada. Quienes se inscriben no adoptan físicamente un animal, sino que participan en un ejercicio de concienciación ambiental. Con cada apadrinamiento, se recuerda que la conservación de la fauna antártica depende de mantener un equilibrio entre el ser humano y el entorno. Este gesto simbólico sirve para reforzar la educación ambiental y el conocimiento del ecosistema antártico, uno de los más sensibles a las variaciones climáticas.

El Ejército de Tierra difundió el inicio de la campaña a través de sus canales oficiales, invitando a la ciudadanía a colaborar. El objetivo es acercar la investigación y la protección medioambiental a la sociedad, mostrando cómo el trabajo militar en la Antártida tiene también una dimensión científica y ecológica. Con esta nueva edición, las Fuerzas Armadas continúan una labor de divulgación y compromiso ambiental que se mantiene desde hace décadas.

Una de las principales novedades es la posibilidad de apadrinar ocho especies distintas de pingüinos que habitan en Isla Decepción. En años anteriores, el protagonista era únicamente el pingüino barbijo, pero ahora se incluyen otras siete especies, incluidos fócidos, para reflejar la diversidad del ecosistema. La ampliación busca visibilizar la riqueza biológica de la zona y fomentar una visión global de la conservación antártica.

Una propuesta nacida en los 90 mantiene su tirón gracias a la participación ciudadana

El origen de esta iniciativa se remonta a 1992, cuando los diplomas de apadrinamiento se elaboraban de forma artesanal y se distribuían entre los miembros de la Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Su popularidad creció a partir de la XXIII campaña, en 2009-2010, tras la difusión de una televisión autonómica. Desde entonces, el sistema se modernizó hasta llegar a gestionar las solicitudes de manera informatizada. En la XXXVIII campaña, correspondiente a 2024-2025, se superaron los 535.000 diplomas, un dato que refleja el interés ciudadano por participar.

El proceso para apadrinar sigue siendo sencillo. Basta con acceder al enlace habilitado por la organización, completar el formulario y recibir un diploma acreditativo. La organización recuerda que los nombres propuestos para los pingüinos deben ser respetuosos y acordes con el carácter educativo de la actividad.

Con ello, la campaña de 2025/2026 continúa la labor de sensibilización iniciada hace más de tres décadas, uniendo Antártida, divulgación y compromiso ambiental en un gesto solidario y sin coste que acerca la ciencia y la naturaleza a miles de personas.