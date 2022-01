“No hay que intervenir negativamente en la naturaleza, no queda otra que salir a la calle”: ambientalistas contra la explotación petrolera en el Mar Argentino

En una semana auge de la temporada de verano en la costa de Miramar, Camila y Manuel repartían por la noche folletos con la consigna "No a las petroleras en el mar". Les llamaba la atención que la mayoría de los turistas, como también puesteros de la feria artesanal de la ciudad, no estaban al tanto de la noticia. La noticia es que el pasado 30 de diciembre se publicó mediante el Boletín Oficial, una resolución firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se autoriza a la empresa noruega Equinor a extraer petróleo en tres zonas del Mar Argentino.

Petróleo en las playas del pueblo

La renombrada figura de material "M" de Miramar, ubicada en Av. Costanera y peatonal, esta vez no será epicentro de shows musicales ni espectáculos de payasos. Allí, desde las 18 horas, vecinos y turistas se sumarán al “Atlanticazo”; la asamblea por un “Mar Libre de Petroleras” con concentraciones en Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, el Partido de la Costa y Mar de las Pampas. En el caso de Mar del Plata, la marcha comenzará en la Rambla y finalizará en el municipio.

"Hoy sentimos que no queda otra que salir a la calle y visibilizarlo. Sumado a que la gente no conoce lo que está pasando, menos conoce lo que puede llegar a pasar si se producen estas prácticas. Esto es muy grave para una ciudad costera que vive del turismo. Por ejemplo, el puerto de Mar del Plata es la mayor red de comercio de pescado de la provincia. Esto trae un montón de consecuencias que la gente no lo ve, no tiene la información y desconoce. Esto empieza en cada uno de nosotres: qué queremos consumir y cuánto", advierte Camila.

"Hay instancias legales que se agotaron y los datos reflejan que no es viable para la salud y el bienestar de toda la provincia de Buenos Aires. La única instancia que nos queda es concientizar y masivamente exigir que esto vuelva para atrás", agrega.

La marcha de este martes 4 de enero por la tarde "es plurinacional", explica Camila "porque invita a manifestarse por todo lo que está pasando en el país, hay provincias quemándose y no están separadas unas cosas de otras".

Al salir a volantear "queda claro que la gente no está informada. Los medios hegemónicos no comunican y el Estado aprovecha el distanciamiento y aislamiento social para este tipo de gestiones a nuestras espaldas", agrega Manuel.

Marina Aizen de Periodistas por el Planeta publicó en elDiarioAR que en julio pasado, cuando la Secretaría de cambio climático llevó adelante tres días de audiencias de consulta popular sobre la prospección y posible actividad offshore, "no hubo ninguna voz ni de la sociedad, ni de los sectores económicos clave, como el turismo y la pesca, que estuvieran de acuerdo".

"Las cuestiones ambientales son ineludibles", insiste Manuel. "Nuestra casa, que es el planeta tierra, no está para estas bromas. Esto se hizo de manera fraudulenta sin el acuerdo del pueblo y lo que hay que hacer es poner el cuerpo en las calles como pasó en Chubut. El diálogo no existe, no porque no queramos, si no porque desde arriba no lo proponen".

"Durante la pandemia se freno el mundo y la naturaleza comenzó a regenerarse, lo tuvimos en la cara. No es el momento de intervenir negativamente en la naturaleza", cierra.

Impactos de la sísmica en el mar

Las organizaciones argentinas del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia publicaron en un comunicado.

"Los bloques con permiso para exploración se localizan en el talud, un área clave para la estructura ecológica y funcional del mar argentino y de la región, con gran influencia de la corriente de Malvinas y donde se genera el mayor y más productivo frente marino a nivel regional. Las áreas frontales influyen en procesos de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, historias de vida, flujos de CO2, entre otros y por lo tanto su conservación es prioritaria.

La prospección sísmica genera intensas explosiones acústicas bajo el agua que pueden ser registradas a miles de kilómetros de distancia. La introducción de ruido en el mar puede afectar las funciones biológicas esenciales de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves. Los efectos potenciales sobre la fauna marina son diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la muerte, efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición, enmascaramiento, y cambios del comportamiento.

Sumado al impacto de la prospección sísmica, la posterior explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia a amenazas potenciales para la vida marina y sus hábitats, como los riesgos de derrame de petróleo y las emisiones de gases por la quema de combustibles fósiles que empeoran los efectos del cambio climático. En un escenario donde se manifiestan a diario los devastadores efectos del cambio global, la aprobación de este proyecto resulta en un retroceso para la vida y salud del ambiente y de las personas".

La postura de los intendentes

Tanto el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony (FdT), como el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (JxC), expresaron su rechazo por las tareas de exploración de Equinor. Ambos, utilizaron sus cuentas personales de Twitter para pronunciarse.

"𝗠𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗹𝘃𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼. Creo que existe mayor riesgo que beneficios en una explotación petrolera off shore frente al Partido de General Alvarado. Desde el primer momento (Julio 2021), me opuse de manera firme a esta posibilidad a través de diversas actuaciones, como la participación en la Audiencia Pública realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación", puntualizó Ianantuony en un hilo de Twitter.

Seguiré con el compromiso asumido, gestionando ante todos los organismos y en todas las instancias que hagan falta, acompañando todas las iniciativas promovidas desde la voluntad popular.#MarArgentinoSinPetroleo

Por su parte, Montenegro decidió publicar un video dirigido a los marplatenses. "Mi responsabilidad es defender a los marplatenses y cuidar a nuestra ciudad. Por eso quiero que sepan que desde que tomamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente trabajamos para realizar una presentación judicial que frene esta medida", publicó el 31 de diciembre.

Mi responsabilidad es defender a los marplatenses y cuidar a nuestra ciudad. Por eso quiero que sepan que desde que tomamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente trabajamos para realizar una presentación judicial que frene esta medida.

