La gran noche del pop, las series de febrero

Por estos días leí con mucho fervor el Filosofía de la amistad, de las filósofas argentinas Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé (salió el año pasado por Taurus, abajo les cuento más). En el capítulo que le dedican a filósofos y filósofas que pensaron la amistad a lo largo del siglo XX abordan, entre muchísimos otros, los textos del alemán Siegfried Kracauer.

En ese tramo del libro las autoras dan cuenta de una suerte de inadecuación del discurso para captar fielmente la experiencia de la amistad (las palabras y su pared; las palabras y su poder de fuego: esa virtud imprescindible de quedarse cortas). Revisando ahora los subrayados que le hice a esa parte del texto, encontré algo para compartirles en este espacio. Un lugar que para mí, más allá de lo fantasmal, de la distancia o de la imposibilidad de nombrar, tiene mucho de amistoso.

“Buena parte de la razón de que la llama permanezca encendida es que se comparta, entre las amistades, algo más que el placer. Se precisa de convicciones e ideales conjuntos, además de actividades compartidas con entusiasmo, algo que solo puede darse entre dos seres humanos, independientemente de su sexo. Pero lo más importante en una amistad, de acuerdo con Kracauer, es el balance armonioso entre el diálogo y el silencio que se logra cultivar en esta relación íntima. Un buen amigo es aquel con el que nunca falta tema de conversación, pero también aquel a quien no incomodan nuestros silencios”, apuntan las autoras.

Empieza una nueva edición de Mil lianas. En silencio, amigas y amigos invisibles.

1. Lecturas de verano IV. Con la intención de recuperar publicaciones recientes que no llegaron a tener la cobertura que merecían o, simplemente, para proponer una selección de libros notables a quienes estén buscando lecturas por estos días, salió la cuarta –y última, sí, en breve volvemos a la programación habitual– entrega de Lecturas de verano (la primera puede leerse por acá, la segunda en este enlace y la tercera, aquí).

Esta vez los elegidos son textos diversos que indagan, de distintos modos, en los vínculos que establecemos las personas. Por un lado, un destacado ensayo filosófico alrededor de la amistad y, por el otro, dos novelas sorprendentes publicadas en 2023. Pueden leer más sobre estos libros por acá.

La cuarta entrega de Lecturas de verano se puede leer en este enlace.

2. La gran noche del pop. Dos elementos que siempre me tientan se combinan en este documental conciso y muy atractivo que acaba de lanzar Netflix: la historia detrás de una canción súper conocida, como We Are The World, y el rescate de personajes, escenas y objetos del corazón del siglo XX (cantantes y músicos de lo más populares, teléfonos de línea, productores que corren por llamar a las figuras que tienen agendadas en las fichas de sus rolodex, expectativas alrededor de la idea de ayudar al prójimo y una forma de comunión entre colegas que se perdió o mutó). La gran noche del pop (en el original, The Greatest Night in Pop) reconstruye cómo se produjo la reunión de las estrellas más importantes de la música de Estados Unidos, en enero de 1985, con una finalidad solidaria: entregar todo lo recaudado a partir del lanzamiento de un single a las víctimas de una hambruna despiadada que tenía lugar entonces en África. Los primeros pasos los dan el mítico productor y compositor Harry Belafonte junto a los cantantes Lionel Richie y Michael Jackson, quienes a las apuradas se proponen componer una canción que luego cantaría un grupo selecto de artistas (con el tiempo se supo que We Are The World se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia de la música pop, con más de 20 millones de copias).

Con el relato de Richie como testimonio central (¡y su carisma infinito!), la primera parte del documental está dedicada a la previa: desde la composición del tema en sí, a la búsqueda de los participantes, entre el pop, el rock y el soul, y una fecha para la grabación en la que todos tuvieran disponibilidad. También hablan productores y músicos. Por supuesto que hay muchísimas imágenes de archivo que completan la narración.

En la segunda parte, el documental se concentra en la noche de la grabación del tema, el dream-team que finalmente participó (sí, todos paraditos en un mismo salón, compartieron varias horas Bruce Springsteen, Tina Turner, Stevie Wonder, Bob Dylan, Diana Ross, Dionne Warwick, entre los más de 40 artistas convocados, además de los anfitriones Richie y Jackson, bajo la guía de Quincy Jones). Además de los registros que se hicieron con cámaras especialmente para la ocasión, el documental ofrece testimonios de algunos de ellos y también chismes sobre esa jornada extensa, insólita y memorable.

El documental La gran noche del pop está disponible en Netflix.

3. Series de febrero. Febrero suele ser un mes en el que los servicios de streaming lanzan producciones románticas a la espera de San Valentín. A la vez, en medio de la temporada de premios en el universo audiovisual y con los Oscar en el horizonte, suelen incorporar a sus catálogos algunas películas que poco antes pasaron por las salas de cine con gran éxito. Según anunciaron recientemente, las plataformas prometen un mes variado: desde el regreso y final de Curb Your Enthusiasm, que empieza a despedirse a partir del 4 de febrero, hasta un documental dedicado a reconstruir cómo fue el último Mundial para Lionel Messi. Por si quieren ir agendando, acá armé un resumen con las series y películas más destacadas que llegan al streaming a lo largo de todo el mes.

Ya que hablamos de series o de eso que seguimos nombrando como televisión, algunas empresas empezaron a revelar información de las producciones más esperadas para la primera mitad del año. En este enlace pueden leer un repaso por cinco de ellas y lo que se sabe de sus protagonistas.

El resumen con lo que llega en febrero a las plataformas de streaming más populares se puede leer por acá. En este enlace, un repaso por cinco series muy esperadas para la primera mitad de 2024.

Apostilla. La película Anatomía de una caída, de la directora francesa Justine Triet, despertó, al menos a mi alrededor, entre familia, amigos y colegas, comentarios elogiosos y un fervor que hace rato no percibía en un terreno a veces redundante o lleno de fórmulas prefabricadas. Algo de sus pliegues, algo de la impresionante capacidad de la directora (y de la deslumbrante actriz Sandra Hüller) para mostrarnos que la ambigüedad es una superficie mucho más cotidiana de lo que creemos se quedó conmigo por estos días.

Si les pasó como a mí y tienen ganas de seguir indagando en la obra de esta realizadora, por estos días Mubi subió a su plataforma algunos de sus trabajos previos. A mí me gustó especialmente Sybil –un largometraje de 2019 donde también se destaca Hüller, en un rol pequeño y perturbador– y disfruté, aunque me pareció un poco más sinuosa, Los casos de Victoria, de 2016.

Banda sonora. Hay nuevos y hay clásicos esta vez. Por un lado, después de ver el documental La gran noche del pop fue inevitable ponerme a escuchar a algunos de los músicos que participaron de esa reunión (a la cabeza, claro, el inagotable Lionel Richie, pero también Dylan, Ross, Jones y Springsteen). Una selección arbitraria de canciones de todos ellos se suma esta semana a nuestra lista compartida (recordatorio: siempre la encuentran y pueden escucharla por acá). Además agregué dos novedades que me alegraron especialmente: un tema de los escoceses Camera Obscura (los mencionamos por acá la semana pasada y al rato me enteré de que sacan su primer disco en diez años) y un adelanto de lo nuevo de Pet Shop Boys.

Por último, ayer quedé embelesada por el documental June, que tiene como protagonista a la cantante, compositora y actriz June Carter Cash. La verdad es que no tenía muy claros los detalles de su vida y lo poco que conocía estaba atado a quien fue su esposo, el legendario Johnny Cash, considerado como una especie de rey de la música country en los Estados Unidos. Por suerte esta película recupera la figura de June, una auténtica pionera del country, y repasa su carrera en la música, en la actuación y en la composición. Una mujer adorable, inquieta y también muy graciosa, que por el peso del vínculo que tuvo con el hombre a quien amó quedó un poco eclipsada. Si tienen ganas de darse una vuelta, el documental está disponible en Latinoamérica a través de la plataforma Paramount+. La banda sonora se puede escuchar por acá y algunas de esas canciones también fueron a parar a nuestra lista compartida.

Bonus track. Son días de vacas flacas y de un calor impiadoso en buena parte de la Argentina que hace que muchos nos repleguemos puertas adentro. Vuelvo a recordarles que Lumiton ofrece todos los meses una selección preciosa y gratuita de películas para ver online. Este fin de semana, de hecho, es la última oportunidad para mirar cinco películas imperdibles de Werner Herzog que la plataforma eligió especialmente. “Presentamos dos documentales enfocados en el mundo natural, y tres de sus más célebres films realizados junto a Klaus Kinski, que con su intensidad y entrega supo complementar la visión única de Herzog”, anuncian sobre esta selección, que se puede ver gratis desde Argentina y con subtítulos en este enlace.

Posdata. Este espacio entra en silencio por unas semanas. Nos reencontramos dentro de un par de viernes. Si entran en abstinencia, pueden encontrar todas las ediciones de Mil lianas en este enlace. Pueden escribirme también, mi correo está siempre a mano. Como una manera de mantener la llama o dejarla en piloto, les dejo a June Carter Cash cantando su clásico Ring of Fire.

¡Hasta la próxima!

