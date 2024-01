Series y películas que llegan al streaming en febrero: romance, el Mundial de Messi y el adiós a un clásico

Con muchas producciones románticas a la espera de San Valentín, algunos tanques y lanzamientos muy esperados, a lo largo de febrero las principales plataformas de streaming se renovarán con propuestas muy diversas.

A continuación, un repaso por algunas producciones destacadas que se incorporarán en febrero a los servicios de Netflix, HBO Max, que en breve pasará a llamarse directamente Max; Amazon Prime, Apple TV +, Disney +, Paramount+ y Star+.

1. El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. A partir del 21 de febrero llegará este documental muy esperado a través de Apple TV+. Según anunció la plataforma en un comunicado, la producción tendrá cuatro episodios y reflejará “el camino de quien es hoy el mejor atleta vivo del planeta, sus leales seguidores en toda Argentina y aquellos que peregrinaron por todo el mundo para presenciar su épica victoria en la Copa Mundial”.

A poco más de un año y un mes de la conquista del Mundial en Qatar 2022, El mundial de Messi ofrecerá entrevistas con el jugador, con reflexiones sobre su carrera y sobre cómo obtuvo este logro, además de testimonios de sus compañeros, como Emiliano Dibu Martínez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

El mundial de Messi. El ascenso de la leyenda estará disponible a partir del 21 de febrero en Apple TV+

2. Sr. & Sra. Smith. Se trata de una versión “reimaginada” en formato de serie de la película homónima de 2005, “de los co-creadores y productores ejecutivos Donald Glover (Swarm, Atlanta) y Francesca Sloane (Atlanta, Fargo)”, informó Amazon Prime sobre uno de los lanzamientos más potentes que ofrece este mes, que estará disponible a partir del 2 de febrero. El propio Glover encarta a John Smith y Maya Erskine (PEN15) será Jane Smith en los ocho episodios que ofrece la producción.

“En esta versión de Sr. & Sra. Smith, dos desconocidos solitarios consiguen trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida gloriosa llena de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una hermosa casa en Manhattan. ¿La trampa? Nuevas identidades en un matrimonio arreglado como el Sr. y la Sra. John y Jane Smith. Ahora casados, John y Jane enfrentan una misión de alto riesgo cada semana mientras que también enfrentan nuevos hitos en su relación. Su compleja coartada se vuelve aún más complicada cuando descubren que hay sentimientos reales entre ellos. ¿Qué es más arriesgado: el espionaje o el matrimonio?”, señaló la plataforma.

Los ocho episodios de Sr. & Sra. Smith. estarán disponibles a partir del 2 de febrero en Amazon Prime Video

3. Curb Your Enthusiasm. Es uno de los programas más esperados y este año, con su temporada 12, llega a su fin. Curb Your Enthusiasm, la comedia creada y protagonizada por Larry David empezará a despedirse el domingo 4 de febrero en las pantallas de HBO y HBO Max. Según anunció la plataforma, se emitirá un nuevo episodio todos los domingos hasta el 7 de abril, día en el que se emite el último capítulo.

Protagonizada por el propio David como una versión exagerada de sí mismo, la serie, que a lo largo de su extenso recorrido ganó numerosos premios y fue celebrada profusamente por la crítica, ofrece una irónica representación de la vida del escritor, productor y cómico ficticio. Cada entrega combina improvisación con absurdo y situaciones hilarantes.

Curb Your Enthusiasm llega a HBO y HBO Max el 4 de febrero

4. Star Wars: The Bad Batch. A partir del 21 de febrero llegará a las pantallas a través de Disney+ la última temporada de la serie Star Wars: The Bad Batch. Esta es la tercera temporada de la serie de animación aclamada por la crítica, que es un spinoff de la popular producción de Lucasfilm.

“En la épica temporada final de Star Wars: The Bad Batch, los Bad Batch pondrán a prueba sus límites en la lucha por reunirse con Omega mientras ella afronta sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico Imperial. Con el grupo fracturado y enfrentando amenazas desde todas las direcciones, ellos tendrán que buscar aliados inesperados, embarcarse en misiones peligrosas y reunir todo lo que han aprendido para liberarse del Imperio”, adelantó Disney en un comunicado de prensa.

Star Wars: The Bad Batch cuenta con un reparto de voces en inglés de gran talento, que incluye a Dee Bradley Baker (American Dad) Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (La leyenda de las ballenas), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (Es Pony) y Wanda Sykes (La familia Upshaw).

La temporada final de la serie animada Star Wars: The Bad Batch comienza el 21 de febrero con sus primeros 3 episodios en Disney+.

5. This is Me Now: A Love Story. “Del corazón y el alma de Jennifer Lopez llega This Is Me…Now: A Love Story. El 16 de febrero en Prime Video”, anuncia Amazon desde su perfil de YouTube. Se trata de una superproducción en formato de largometraje que tiene a la popular artista como protagonista y que combina música, trajes impactantes, coreografías y numerosas estrellas invitadas.

“This Is Me...Now: A Love Story no se parece a nada que hayas visto de Jennifer Lopez. Junto al director Dave Meyers, Jennifer ha creado una odisea cinematográfica a través de una narrativa impregnada de narraciones mitológicas y sanación personal. Junto con su primer álbum de estudio en una década, este original de Amazon revoluciona el género y muestra su viaje hacia el amor a través de sus propios ojos. Con trajes fantásticos, coreografías impresionantes y cameos repletos de estrellas, este panorama es una retrospectiva introspectiva del corazón resistente de Jennifer”, adelantan los productores de This Is Me… Now: A Love Story.

This Is Me...Now: A Love Story , con Jennifer Lopez, estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 16 de febrero.

6. Avatar: La Leyenda de Aang (Avatar: The Last Airbender). “El mundo necesita al Avatar. El mundo te necesita Aang”, se oye al comienzo del tráiler. Avatar: La Leyenda de Aang es la versión “en acción real” de una popular serie animada que emitió la señal Nickelodeon entre 2005 y 2008 y que ahora será adaptada y lanzada por Netflix. Estará disponible a partir del 22 de febrero. El programa, según adelantó la plataforma en un comunicado, “revive la odisea del joven Aang (Gordon Cormier), en su lucha para restablecer el equilibrio de un mundo amenazado por la Nación del Fuego”.

“Agua. Tierra. Fuego. Aire. Tiempo atrás, las cuatro naciones del mundo vivían en armonía, ya que el Avatar —maestro de los cuatro elementos— mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y diezmó a los Nómades Aire, el primer paso de los Maestros Fuego para conquistar el mundo. Pero entre tanta oscuridad, se asoma un nuevo rayo de esperanza cuando Aang, un joven perteneciente a los Nómades Aire que despierta para reclamar su destino: ser el próximo Avatar. Con la ayuda de sus nuevos amigos Sokka y Katara, hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur, se embarca en una aventura fantástica llena de acción para luchar contra el temible Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y salvar al mundo”, señala la sinopsis oficial de esta producción, una de las grandes apuestas del año para Netflix.

Avatar: La Leyenda de Aang será lanzada por Netflix a partir del 22 de febrero.

7. Misión: imposible – Sentencia Mortal. La plataforma Paramount+ anunció que la película de acción Misión: imposible – Sentencia Mortal estará disponible en su menú a partir del 11 de febrero.

“Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar una nueva y aterradora arma que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas. Con el destino del mundo en juego, comienza una carrera mortal alrededor del globo. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede ser más importante más que su misión, ni siquiera las vidas de aquellos a quienes más aprecia”, señala la sinopsis oficial del largometraje.

La película está protagonizada por Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby, entre otros.

La película Misión: imposible – Sentencia Mortal estará disponible en Paramount+ a partir del 11 de febrero

8. Shōgun. Tal vez uno de los estrenos más importantes del mes, Shōgun una serie histórica de diez episodios basada en el libro best-seller de James Clavell, que se podrá ver a partir del 27 de febrero a través de Star+ en Latinoamérica.

Ambientada en Japón en el año 1600 y con un elenco de grandes figuras japonesas, la acción transcurre durante el comienzo de la guerra civil que moldeará el futuro en esas tierras.

“El productor Hiroyuki Sanada interpreta a Lord Yoshii Toranaga, quien lucha por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo es encontrado abandonado en un pueblo pesquero cercano, su capitán inglés, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), llega con secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y devastar la formidable influencia de los propios enemigos de Blackthorne: los sacerdotes jesuitas y los comerciantes portugueses. Los destinos de Toranaga y Blackthorne quedan inextricablemente ligados a su traductora, Toda Mariko (Anna Sawai), una misteriosa noble cristiana y la última de una línea de sucesión deshonrada. Mientras sirve a su señor en medio de este tenso panorama político, Mariko debe reconciliar su nueva amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó y su deber para con su difunto padre”, señaló la plataforma en un comunicado enviado a la prensa.

La serie Shōgun llegará a Star+ el 27 de febrero.

9. El cine de Adrián Suar. Netflix anunció que este mes llegará a su menú una selección de películas que tienen al actor, productor y programador argentino Adrián Suar como protagonista y productor. Se trata de los largometrajes Comodines, Cohen vs. Rossi, Igualita a mí y El fútbol o yo, además de la película Alma mía, con Araceli González y Pablo Echarri. Todas las producciones llegarán a la plataforma a partir del 7 de febrero.

Una selección de películas protagonizadas y producidas por Adrián Suar llegarán a Netflix a partir del 7 de febrero.

