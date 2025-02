El ojo en el envase, un thriller animado

“Hoy pensé en un cuaderno como una herramienta para acercarse al mundo. No sé si para entender del mundo, porque el mundo es incomprensible, solo para aproximarse a él con algún sentimiento o pregunta, para decir, por ejemplo; desde que me senté a escribir en este café ya se hizo de noche y por un momento me olvidé dónde estaba y qué día era hoy. Ojalá la escritura sea siempre alguna clase de trance”. Cecilia Pavón, Poesía estructurada.

“Si es humano poner algo que quieres, porque es útil, comestible, o hermoso, en una bolsa, o un cesto, o en un poco de corteza enrollada o en una hoja, o en una red hecha con tu propio pelo, o lo que sea, y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas, y más tarde sacarlo y comértelo o compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido, o ponerlo en el botiquín o en el altar o en el museo, en el lugar sagrado, en el área que contiene lo sagrado, y luego al día siguiente probablemente hacer más de lo mismo — si hacer esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces, resulta que sí soy humana, a pesar de todo. Completamente, libremente, alegremente, por primera vez (...). Está claro que el Héroe no queda bien en esta bolsa. Necesita un escenario, o un pedestal, o una cima. Lo metes en una bolsa y parece un conejo, o una patata. Por eso me gustan las novelas: en lugar de héroes, contienen personas. Así que, cuando comencé a escribir novelas de ciencia ficción, llegué arrastrando este saco grande y pesado lleno de cosas, mi bolsa llena de peleles y patosos, y pequeños granos de cosas más pequeñas que un grano de mostaza, y redes intrincadas que, al ser laboriosamente desenhebradas, dejan ver que contienen un guijarro azul, un cronómetro impertérrito que marca la hora en otro mundo, y la calavera de un ratón; lleno de principios sin finales, de iniciaciones, de pérdidas, de transformaciones y traducciones, y muchos más trucos que conflictos, muchos menos triunfos que trampas y espejismos; lleno de naves espaciales que se quedan encalladas, misiones que fracasan, gente que no entiende”. Ursula K Le Guin, La teoría de la bolsa de la ficción.

Las citas pertenecen a dos libros potentes que leí por estas horas (el primero salió por Vinilo, el segundo fue publicado por Rara Avis). Quizá arrastrada por esta lectura, ahora me doy cuenta de que los elegidos de esta semana –una película de yakuzas que se va desintegrando hasta volverse parodia de sí misma, un thriller contado con dibujos animados, una novela-máquina que bucea en las profundidades y también se choca con los muros del lenguaje– zigzaguean por acá: el ojo más en el envase que en la épica; la mirada sobre personas que no entienden; el trance en medio del desconcierto.

De esa materia inasible y magnética que recubre los relatos más poderosos, y con ellos, ese misterio cotidiano que es nuestra vida, está hecha hoy esta entrega de Mil lianas. Por acá, pueden pasar.

1. Broken Rage, de Takeshi Kitano. Un experimento, una travesura, un intento por reírse de los géneros cinematográficos. En Broken Rage, una película de apenas una hora dividida en dos partes, el maestro del cine de acción japonés Takeshi Kitano se dedicó a explorar en poco tiempo y para una plataforma como Amazon Prime Video la ya conocida premisa que indica que la historia ocurre primero como tragedia y luego como farsa.

En el primer tramo de Broken Rage, de hecho, el propio Kitano encarna a Mouse, un hombre que vive en un humilde departamento de Tokio y recibe, casi a diario en un bar cercano, una carta donde le encargan matar a diferentes personajes. Clásica en su desarrollo, con yakuzas que le dan órdenes y policías torpes que quieren indagar en la mafia japonesa, durante unos 30 minutos hay escenas imbatibles de acción y también los previsibles tiroteos, gritos de terror, violencia y manchones de sangre en pantalla. Lo que ocurre en el segundo tramo, que en la película se presenta como “spin off”, es lo más sorprendente del relato. Es que, casi calcadas, las escenas de acción de la primera parte se verán ahora en tono paródico, como si la propia película fuera mutando hasta desintegrarse. Lejos del protagonista preciso y recio de la primera parte, en la segunda este asesino a sueldo será víctima de caídas, de todo tipo de escenas de humor físico y delirante, y de su propia torpeza.

Con levedad, por suerte, Kitano vuelve a demostrar su maestría narrativa incluso en un trabajo pequeño, sin tomarse demasiado en serio las reglas, ni al cine, ni a sí mismo.

2. Efectos colaterales. “¿Te puedo contar algo? ¿Qué pasaría si hubiera un remedio que pudiera curar prácticamente todas las enfermedades?”. Marshall Cuso, un hombre que pareciera vivir un poco al costado del camino, se encuentra de casualidad con Frances Applewhite, una ex compañera del colegio, y le lanza esa revelación. Es evidente que algo les pasa, aunque sus vidas, después de muchos años sin verse, parecieran haber seguido rumbos bien distintos: ella trabaja para una corporación del rubro farmacéutico y vive con un traje formal, él dice haber encontrado un hongo que podría ser remedio de casi todos los males y pasa sus días con una camisa abierta y un sombrero hippie.

Contada con el vértigo de un thriller, con mucho humor, Efectos colaterales (Common Side Effects) es una nueva serie de animación dedicada al público adulto llegó este mes a la pantalla de Adult Swim y se puede ver por la plataforma Max. En tiempos de conspiranoia global y también de cuestionamientos reales sobre el negocio alrededor de la medicina, la historia plantea las dificultades que se abren ante la posibilidad de comercializar un remedio natural que ayudaría a combatir los padecimientos de millones en todo el mundo. En su búsqueda, Marshall y Frances se cruzarán con ambiciosos empresarios, organismos gubernamentales que pondrán sus trabas y cómplices inesperados de las grandes farmacéuticas. En el medio, habrá persecuciones, policías disparatados y una pareja protagónica que tiene más de un secreto por revelar.

3. Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio. “Imitar la forma de lo real supone, entonces, saber cuál es la forma de la realidad. ¿Sabe alguien esto? ¿Se escucha acá, dentro del texto, el eco melancólico de la vida? ¿Debería escucharse? ¿Lo escuchan ustedes? Acá hay un eco, sí. Pero no sé de dónde viene. Tal vez es el murmullo del sentido que se aleja, tal vez es la voz vacía de la experiencia”, apunta el narrador de Materiales para una pesadilla, la novela del escritor argentino Juan Mattio. Un libro extraordinario que, como esos ecos y como varios de los fantasmas que atraviesan sus páginas, acaba de volver, esta vez reeditado por el sello Caja Negra.

Ganadora del Premio Fundación Medifé-Filba en 2022 luego de su lanzamiento el año anterior a través de la editorial Aquilina, la novela propone un engranaje minucioso y perfectamente tramado donde se cruzan tiempos, lecturas, realidad, memoria, muerte y la belleza en su forma más extraña. Donde lo que insiste es una pregunta por el lenguaje. Ocurre a partir de la búsqueda que emprende Keiner, un hombre que heredó, luego del fallecimiento de una mujer a la que amó, una investigación inconclusa alrededor de un grupo de escritores, lingüistas y psicoanalistas que colaboró con la dictadura militar de 1976 para darle forma a un sistema de escuchas de conversaciones telefónicas que se activa a partir de determinadas palabras. Pero esa línea, repleta de fantasmas y donde resuena todo el tiempo la figura de Ricardo Piglia y La ciudad ausente, se completa con otros espectros. Son los del futuro, son los que vienen con la creación de una hacker japonesa llamada Haruka que debe pasar a la clandestinidad en el año 2036 luego de programar una realidad virtual que permite a las personas interactuar con sus seres queridos muertos.

Hace unos días pude conversar con Juan Mattio sobre este libro, su mirada alrededor de la virtualidad, el cyberpunk, la dictadura y las posibilidades tecnológicas que vinieron a cambiar de alguna manera nuestro vínculo con la muerte. Pueden leer la entrevista por acá.

Apostilla. Con una dotación de 5 millones de pesos y un jurado compuesto por María Moreno, Alan Pauls y Alejandra Kamiya, esta semana se anunció una nueva convocatoria al Premio Fundación Medifé Filba de novela. Es la sexta edición de un galardón que año a año busca distinguir novelas argentinas. Esta vez, podrán participar autores y autoras locales con libros publicados entre enero y diciembre de 2024. “En esta nueva edición, el premio continúa comprometido con su misión de dar visibilidad a las mejores obras de escritoras y escritores locales, colaborar con su circulación y respaldar no solo a las novelas elegidas, sino también a las editoriales que apostaron por ellas”, informaron en un comunicado los organizadores. Quienes tengan ganas de participar o quieran conocer otros detalles, pueden leer más en este enlace.

Banda sonora. Después de presentarla en vivo en Cosquín Rock, la cantante chilena Javiera Mena lanzó Mar de coral, una canción preciosa que forma parte de su próximo disco y que interpreta junto a Santiago Motorizado. Tiernísima, según ella misma reveló en una entrevista con Rolling Stone, “es una balada que habla sobre las relaciones a distancia y es una invitación a aceptar con ternura esa lejanía”. Como me encantó y desde que salió vengo escuchándola varias veces al día, decidí sumarla a nuestra banda sonora. Aproveché, de paso, para agregar otras canciones, en las que el líder de Él Mató canta a dúo con Dillom, Massacre, Juana Aguirre, Los Besos, Palo Pandolfo, Viva Elástico, La Bien Querida, Hilda Lizarazu, Morbo y Mambo y más. Se escucha, como siempre, por acá.

Bonus track. Un plan si andan por Buenos Aires: hasta el 23 de febrero tiene lugar, en distintas sedes porteñas, la quinta edición del Festival Internacional de Cine Cannábico. Por acá pueden leer un poco más sobre las películas que participan y las sedes elegidas. Atención que, una vez terminado el festival, la programación se va a poder ver desde todo el país a través de la plataforma Octubre TV. Si me dan a elegir, no me perdería la proyección del documental Fuck You! El último show, de José Luis García, un increíble registro de los preparativos y el desarrollo de un concierto histórico de Sumo: la presentación de su último disco pocos meses antes de la muerte del líder del grupo, Luca Prodan.

¡Hasta la próxima!

