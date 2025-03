Murió Álvaro Mangino, superviviente del accidente de los Andes y personaje de 'La sociedad de la nieve'

El pasado domingo falleció Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes ocurrido en 1972, cuya historia se plasmó en el libro y la película Viven y en la película española La sociedad de la nieve, y que en su momento generó gran polémica debido a los episodios de antropofagia que se dieron durante los meses en los que los accidentados permanecieron aislados en las cubres heladas de la cordillera.

Precisamente el director de La sociedad de la nieve, el español Juan Antonio Bayona, dio la noticia a través de la cuenta de Instagram de su productora Filmbayona. “Esta mañana nos dejó Álvaro Mangino, uno de los supervivientes del accidente de los Andes en 1972”, escribió Bayona, que prosiguió explicando que “en el choque se fracturó la pierna y estuvo los 72 días arrastrándose por la nieve”.

“Sin embargo, a pesar de su discapacidad, será recordado por no haber parado nunca de trabajar en la montaña, fundiendo nieve constantemente para poder abastecer de agua a sus compañeros”, destacó en su cuenta el director, que terminó su publicación rememorando: “Cuando rodamos La Sociedad de la Nieve fue siempre generoso y su ayuda fue fundamental para el éxito de la película”.

Una tragedia que conmovió el mundo

El 13 de octubre de 1972, el avión FAU 571 que trasladaba a la delegación del club de rugby uruguayo Old Christians Club a Chile se estrelló en uno de los picos de la extensa sierra de los Andes, que separa el lado Pacífico del Atlántico del continente sudamericano. Tras el primer impacto, trece de los cuarenta tripulantes fallecieron instantáneamente.

Muchos de los supervivientes lo hicieron en los días siguientes a causa de las heridas, la desnutrición y el frío extremo del lugar. El 29 de octubre, un alud sepultó a un importante número de supervivientes y solo 16 quedaron con vida. Lograron sobrevivir 72 días en medio de la nieve de la cordillera y fueron rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre. Fue entonces cuando se supo que habían logrado permanecer con vida a base de comerse la carne de los compañeros fallecidos. El hecho generó una gran polémica y un importante debate moral y legal que todavía perdura hoy en día.

Producida por Nexflix, la cinta de Bayona sobre su historia obtuvo el Premio del Público de San Sebastián a la Mejor Película, el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, así como doce premios Goya. Pero, no obstante haber sido nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje, no obtuvo ningún Oscar en la gala de 2024.