“Ahí no podía vivir un ser humano”: hablan los alumnos que hicieron la maqueta de la casa donde murió Maradona

“Una pocilga”, dice Eugenio Artus a elDiarioAR. “Uno hubiese esperado que alguien como Maradona viviera en un palacio, pero no”, agrega Nicolás Hilbert. Cursan el último año de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Belgrano y recibieron un encargo: confeccionar una maqueta a escala de la casa del barrio cerrado donde Diego Maradona pasó los últimos catorce días de vida internado en un dispositivo para rehabilitarlo del consumo de alcohol y recuperarse de una cirugía por un hematoma subdural. Con 250 fotos que forman parte del expediente y un plano hecho por la Polícia Científica, las medidas de un lavarropas y una baldosa, los alumnos imprimieron en 3D las dos plantas de la vivienda. Modelaron 40 paredes y 90 muebles. Algo llama la atención: entre el mobiliario que debieron reproducir hay tres heladeras tipo cava que se usan para guardar botellas de alcohol. Una estaba en la habitación del exfutbolista. Durante el juicio intentarán determinar si contenían alcohol.

Salvo una habitación de la planta alta que estaba bloqueada, los ambientes de la maqueta están “amueblados”. Las camas, estantes, bibliotecas, accesorios de baño, todo ubicado de acuerdo a las fotos de la pericia. La silla higiénica está en la esquina del dormitorio de Maradona, una playroom con las ventanas tapadas con durlock, lindera a un lavadero que conectaba, a su vez, con la cocina. “Una casa muy complicada para alguien con movilidad reducida -apunta Artus, uno de los alumnos- y además, desprolija. Parecía una casa okupada. Había platos de plástico y madera acumulados en la bacha. Botellas, bidones. Toallas sucías y papel higiénico en el lavadero. La sensación que nos quedó es que era un lugar abandonado. Ahí no podía vivir un ser humano”.

Artus, 23 años, confeccionó los planos. Hilbert, 24 años, pasó los planos a un programa de diseño en 3D, y de ahí a las impresoras 3D. Las cuatro máquinas funcionaron durante seis días, 24 horas. Juntos encastraron las piezas, como si fuese un “lego”. Para el primer día del juicio, que arrancó la semana pasada, ya estaba lista. Fue Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien hizo el encargo a la universidad, donde también es docente. Con la maqueta intentará demostrar al Tribunal que esa casa no era adecuada para el tratamiento al que habían sometido a Maradona. No podía desplazarse, no había un baño cerca y estaba aislado del resto de la vivienda. Gianinna, la hija menor, también hizo su aporte. Habló con los alumnos y describió el sillón tipo Versace del que, dijo, su padre no se podía levantar. Ni a Artus ni a Hilbert los apasiona el fútbol. Pero tomaron el trabajo y buscaron que sea una réplica de calidad para el juicio “porque ahí vivía una persona”, dice Hilbert.

Burlando puso a disposición de todas las partes el uso de la maqueta, testigos e imputados. “Es muy ilustrativa, sobre todo para mostrarle al Tribunal qué es lo que pasaba en esa casa. Además refresca la memoria de los testigos e incluso demuestra, desde mi óptica, que Diego no podía estar en ese lugar. La maqueta es hermosa, pero la casa no era así, era un tapera. Era una mugre, una mugre”, dijo el abogado a elDiarioAR. Sobre las heladeras cava, el abogado dijo que “hay que constatar que hubiese alcohol y eso se lo vamos a preguntar a los policías que entraron en la casa”. La ronda de testigos arranca el martes con tres policías, los primeros en llegar a la casa.

“Fue muy difícil rearmar la casa sólo con las fotos y un plano. Había mucha información incompleta y tuvimos que sacar proporciones. Para eso usamos las medidas estandarizadas de una baldosa y un lavarropas”, explica Hilbert. Artus, su compañero, hizo además dos croquis -uno de la plata baja y otro del segundo piso- en los que se apoyará la defensa de Dalma y Gianinna. El toilet recibidor que lindaba a la habitación de Maradona, por ejemplo, es tan pequeño que apenas cabe una persona. Las medidas reales son un metro por dos. El duchador estaba desconectado. Consta en el expediente que al exfutbolista debían subirlo en andas por la escalera para bañarlo en alguno de los dos baños completos del primer piso. “Diego se quejaba de que el baño estaba arriba y lo bañaban con una manguera”, declaró en la etpa de instrucción una acompañante psicomotrista que visitó a Maradona en “algunas oportunidades” en la casa de Tigre.

La maqueta está en el juzgado de San Isidro, donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Maradona. Tiene un metro de ancho, un metro cuarenta de largo y una altura de cuarente centímetros aproximadamente. Los alumnos también modelaron figuras móviles que se usarán para mostrar el desplazamiento del exfutbolista dentro de la casa. Modelaron e imprimieron, por ejemplo, un mueble con cajones pegados al biombo que separaba el dormitorio de la cocina, y que obtaculizaba la salida y entrada del ambiente. “Había muebles colocados en lugares que no correspondían”, indica Artus.

Declaran los primeros testigos

El juicio se reanuda el martes con la declaración de tres efectivos de la policía, los primeros en ingresar a la casa del Tigre, ahora reproducida en una maqueta. Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los fiscales, adelantaron que Lucas Farías, oficial de policía; y los comisarios Lucas Borge y Javier Mendoza serán los primeros en hablar al Tribunal. La estrategia de los fiscales es contar los últimos catorce días de vida del exfutbolista “como si fueran un cuento” y empezarán por aquel mediodía del 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona murió. Luego podría ser el turno de Dalma, Gianinna, Jana Maradona, las hijas, y su expareja, Verónica Ojeda. Son testimonios muy esperados.

El debate intenta determinar qué pasó entre el 11 de noviembre, cuando Maradona salió de la Clínica Olivos luego de ser operado por un hematoma subdural, y el 25 de ese mes, día de su muerte. Los fiscales del TOC N°3 de San Isidro consideran que ocho personas a cargo de su rehabilitación “infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo”, que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que “el fatal descenlace podría haberse evitado”. Hay prueba de sobra y, según los fiscales, la prueba sería contundente. No sólo reconstruyeron la historia clínica de Maradona entre el año 2000 y el que murió –veinte años– sino que cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de 22 peritos indicaron que hay responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psiconalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid –esta última pidió un juicio por jurado y su proceso será aparte–; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación: homicido simple con dolo eventual, un delito que preve una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.

VDM/DTC