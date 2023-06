“No somos termomilitantes”: qué país quieren los jóvenes que votan a Milei

La Libertad ¿Avanza? El candidato propuesto por el precandidato a presidente Javier Milei en Tucumán, Ricardo Bussi, obtuvo apenas el 4% de los votos el domingo pasado. Tres días después, se bajó de la precandidatura a gobernador bonaerense el actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. Al día siguiente, Carlos Eguía, ex candidato a gobernador de Neuquén, dejó el partido con acusaciones varias: dijo que Milei es “una basura, mala persona, pelotudo y ladrón”, y que le pidió cargos en la Legislatura para personas que ni siquiera residen en la provincia. Mila Zurbriggen, una joven militante libertaria que había afirmado en febrero que “Milei armaba listas por sexo o guita”, ratificó la denuncia en un space en Twitter. Y ayer, El Dipy, precandidato a intendente de La Matanza, y Milei juntaron a una magra cantidad de personas en su primera caminata oficial por La Tablada.

Todo eso ocurrió en la última semana. Pero hay quienes sostienen su militancia dentro de La Libertad Avanza. Ahora es miércoles, cayó la noche en Buenos Aires, y en la sala de reuniones de la financiera de Ramiro Marra, BullMarket, ubicada en el octavo piso del edificio Fortabat en Retiro, están los chicos de Enlaces, una agrupación juvenil que fue presentada hace unas semanas en una birrería de Palermo. La idea era “socializar” en un after libertario. El lugar se llenó de militantes pero la reunión fue breve: cuando Marra, actual precandidato a jefe de Gobierno porteño, subió a un banquito para dar la bienvenida, los encargados del lugar subieron el volumen de la música. Fue una invitación a retirarse. Pero esa noche, Guillermo Conti, uno de los jóvenes que integra a la agrupación, dijo a elDiarioAR: “Nosotros no somos liberales de café”. Así que acá estamos, a ver de qué se trata.

De la Ucedé a La Libertad Avanza

La luz blanca, de quirófano. Vista al río. El sonido amortiguado por la alfombra. La pared del fondo ploteada de punta a punta con la imagen del toro de Wall Street: el primer plano es absoluto, como si el animal estuviese a punto de embestir la mesa, las sillas, la alfombra, la vista, todo. En la cabecera está Guillermo Conti, 23 años, oriundo de Dolores, estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. A su derecha, Bianca Depalma, 21 años, nacida en Miami, estudiante de Relaciones Internacionales en Madrid y vecina temporal de Belgrano; ella es la única mujer -por lo pronto- en la agrupación. Y a su lado está Patricio Adreani, 21 años, porteño, estudiante de Economía Empresarial en la Di Tella.

Con una gran convocatoria, ayer lanzamos formalmente la Agrupación Enlaces. Muchas gracias @RAMIROMARRA por estar presente y a todos los que pasaron un rato a compartir unas birras. pic.twitter.com/L0IuFsDKgE — Agrupación Enlaces (@AgrupEnlaces) 24 de mayo de 2023

El abuelo de Patricio llegó a ocupar una banca como diputado nacional por la Ucedé, Unión del Centro Democrático, fundado en 1982. Patricio reconoce que aquella influencia familia fue su principio político. Guillermo también pasó por la Ucedé. Fue en 2019 y se acercó convocado por “el respeto y la tolerancia dentro de la organización, como en los ochenta y noventa”, algo que les contaron porque los dos nacieron con el milenio. Coinciden en que de aquella Ucedé queda poco. O, dicho en sus palabras: “Un partido que hoy no tiene posición de poder”. Bianca, en cambio, es una recién llegada a la política. Por lo pronto es la única chica en la agrupación, que cuenta con unos 45 integrantes de entre 17 y 30 años. A ella se le ocurrió armar una subagrupación dentro de Enlaces: es la que organiza a los estudiantes universitarios.

“Enlaces es una agrupación liberal independiente que en esta campaña, dado el contexto terrorífico del país, decide apoyar la candidatura a jefe de gobierno de Ramiro (Marra)”, explicará Guillermo. Ellos vieron en Marra a un aliado que les proponía espacio, medios y prosperar políticamente. “Nosotros queremos capacitar en política a los jóvenes que quieran acercarse. Queremos que Enlaces sea un espacio de formación porque la la política no es la teoría que te dan los libros, vos tenés que saber cómo llegar al poder y de qué forma. Eso no está en los libros”, agrega Patricio. Y Bianca aclara: “Hay estudiantes de Economía, de Abogacía, de Relaciones Internacionales, Ciencia Política. Acá recibimos a chicos y jóvenes que sepan de política y que no sepan de política. Estamos abiertos a recibir a todos y a sus propuestas”.

-¿Cómo llega alguien, tan joven, de la Ucedé a La Libertad Avanza?

-Patricio: No hay un partido insignia que represente al liberalismo. Y ése es un problema. Vos tenés el liberalismo repartido entre distintos espacios y bajos distintos nombres: Espert, Lopez Murphy, Milei, Cachanosky... Cada uno con su micropartido. Somos una agrupación independizada de los grandes. Eso para los jóvenes es una oportunidad única. No tenemos que pedir autorizaciones, no importa a qué figura nos pegamos, porque no importa la figura. Eso no pasa en otros espacios.

-En su plataforma electoral, La Libertad Avanza propone implementar ideas conservadoras: desde achicar el Estado hasta eliminar la Educación Sexual Integral, “proteger al niño desde su concepción”, lo que permite pensar que podría derogar el derecho al aborto, además de sacar de la discusión los proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia...

-Patricio: También plantea legalizar el uso y la comercialización de drogas, que no mencionaste. Son temas muy controversiales para cada uno y para el liberalismo. Consumir drogas, por ejemplo, es una decisión individual. ¿Pero qué pasa si yo drogado mato a un tipo en la calle, qué pasa si perjudico a un tercero? Ahí hay un conflicto. ¿Qué derecho tengo que priorizar ahí? ¿cuál es el límite? ¿Sólo podés drograrte en una casa, encerrado, para no perjudicial a un tercero? Nosotros como liberales hacemos del individualismo un conjunto: no afectar a la vida de un tercero, respetar el tercero en sus derechos. Entonces son temas controversiales en los que imponer posiciones personales es difícil.

-Guillermo: Nosotros no somos termomilitantes. Juntos por el Cambio es un espacio grandísimo, tiene posturas sobre todos los temas y candidatos con posturas distintas sobre todos los temas. Estamos de acuerdo con muchas de las ideas que impulsa Milei, pero hay modos y algunas ideas que tal vez no compartimos. En La Libertad Avanza se puede impulsar un espacio en el mismo sentido siempre y cuando se compartan valores mínimos. Pero en estos temas controversiales puede haber debate, siempre es bueno.

La Argentina que yo quiero

-¿Cómo sería la Argentina en la que les gustaría vivir?

-Bianca: Yo quiero vivir en una Argentina en la que mi familia pueda estar económicamente bien, que no se tenga que preocupar en llegar a fin de mes. Una Argentina feliz y sin corrupción. Estoy cansada del manejo entre política y la plata. No me gustan las mentiras, quiero que todo eso cambie.

-Guillermo: Me encantaría que haya una Argentina más libre en todo sentido: una apertura comercial que la gente que vive en barrios peligrosos no tenga miedo de salir a la calle y que le roben. O que lo maten, es gravísimo eso. Que quien quiera tener un emprendimiento pueda hacerlo sin que lo frenen las regulaciones y los impuestos. Que los chicos tengan la oportunidad de terminar el secundario. Una Argentina con menos división política y más tolerancia. Que el resto de la naciones vuelvan a decir que Argentina es una gran Nación. Y se promueva el patriotismo nacional en base a un gran unión nacional

-Patricio: Yo creo que una Argentina ideal es una en la cual de raíz no se castiga al que produce, beneficiando al que no hace nada. Un país en el que el sector productivo no esté beneficiado por el Estado y sus políticas, un país donde puedas transitar libremente, y no tengas mil piquetes por día. Un país donde la prosperidad sea bien vista. Que cuando una persona prospera la gente diga: qué bien este tipo, qué debería hacer yo para prosperar en vez de entrar en un círculo colectivista en el que se le saca al que más tiene para darle al que menos tiene.

