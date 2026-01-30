Cómo es el nuevo DNI electrónico con chip y desde cuándo circulará

El Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico que comenzará a circular a partir del 1° de febrero de 2026, con el objetivo de modernizar el sistema documental argentino y adecuarlo a los estándares internacionales de seguridad. La medida fue establecida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a personas extranjeras con residencia en el país.

El nuevo DNI será una tarjeta monolítica de policarbonato, más resistente y duradera que los formatos anteriores, e incorporará un chip sin contacto, tecnología que eleva las barreras contra la falsificación y facilita la verificación de identidad. Los datos variables estarán grabados por láser y combinados con impresión por chorro de tinta, lo que refuerza los niveles de seguridad del documento.

Entre sus características visuales se destaca una fotografía a color del rostro en primer plano, con fondo blanco, un ícono identificatorio de DNI electrónico en el frente y una imagen fantasma ubicada en el sector inferior derecho, utilizada como elemento de validación. En el campo “sexo” se mantienen las opciones “F” y “M” y se ratifica la “X” para identidades no binarias o autopercibidas.

En el anverso del DNI para mayores de 14 años figurarán el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior” y la leyenda “Documento Nacional de Identidad”. El reverso incluirá nombre y apellido, número de DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y vencimiento, ejemplar, número de serie grabado por láser, código CAN, firma del titular -si corresponde-, además de domicilio, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma.

Uno de los cambios más relevantes es el nuevo esquema de vigencia. Para las personas mayores de 14 años, el DNI tendrá una validez de 15 años desde su emisión. En el caso de los menores de edad, el documento deberá renovarse entre los 5 y los 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años. Para los niños menores de 5, la firma que figura será la del padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de esa edad se incorporará la del propio menor.

Los extranjeros con residencia permanente tendrán los mismos plazos de vigencia que los ciudadanos argentinos, mientras que para quienes cuenten con residencia temporaria, la validez del DNI quedará atada a la fecha de vencimiento de su residencia.

La normativa también contempla un caso especial para recién nacidos. Cuando por razones de salud debidamente certificadas no sea posible capturar los datos biométricos -huellas o fotografía-, se emitirá un DNI “Cero Año” Provisorio, sin foto ni huellas digitales y con la leyenda “NO VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE VIAJE”. Este documento tendrá una vigencia de seis meses, prorrogable únicamente si persisten las condiciones médicas.

El nuevo diseño mantiene además el reconocimiento a los ex combatientes del conflicto del Atlántico Sur. Quienes acrediten esa condición llevarán impresa en el frente, sobre la fotografía, la leyenda: “EX COMBATIENTE, HÉROE/HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS”.

Desde el Renaper explicaron que las modificaciones responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y de viaje. En ese sentido, aclararon que los DNI actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, al igual que los pasaportes emitidos con anterioridad.