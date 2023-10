Cómo sacar el crédito de Anses para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados podrán solicitar un crédito de la Anses por un monto de hasta $400.000 y devolverlo en un máximo de 48 cuotas a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 29%, lo que la ubica como la más baja del mercado. La medida de alivio económica había sido anunciada en septiembre por el ministro de Economía Sergio Massa. Ahora se recordó que está disponible esa posibilidad y cómo se puede acceder en pocos pasos.

Aunque el plazo máximo de devolución del monto solicitado es de 48 cuotas, las personas también podrán devolver el dinero en 24 o 36 cuotas. Los requisitos para obtener el crédito son dos: residir en el país y tener menos de 92 años al momento de finalizar el préstamo. Además, hay otras líneas de ayuda económica que están destinadas a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez, Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijas e hijos, Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos y Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito para pensionados y jubilados