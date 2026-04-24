Fin de semana a pleno en la Ciudad de Buenos Aires: Colapinto en Palermo, sigue la Feria del Libro y cierra el BAFICI

Colapinto acelerará con un F1 por Palermo, empieza el evento literario más convocante del mundo hispano, y el BAFICI entra en su recta final.

Colapinto, a toda velocidad

A partir de las 9 del domingo se podrá entrar a los sectores habilitados para ver la demostración de Franco Colapinto acelerando un coche de Fórmula 1 por las calles de Palermo. Habrá dos grandes escenarios con pantallas gigantes en las plazas Seeber y Sicilia (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento), donde se podrán ver los giros de Franco desde distintos ángulos. También se presentarán DJs y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Recomiendan llegar al lugar en transporte público. No está permitido acampar ni llevar paraguas, y la venta ambulante estará prohibida. No se suspende por lluvia.

La Feria del Libro abre sus puertas

Desde este jueves y hasta el 11 de mayo, la Rural (Av. Santa Fe 4201) será la sede de la cultura universal con la edición 50° de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el evento editorial y literario más concurrido del mundo hispano. Contará con la presencia de dos Premios Nobel: el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, además de autores como Arturo Pérez Reverte y Leonardo Padura. La programación incluye muestras con dibujos de Roberto Fontanarrosa y un homenaje a los libros prohibidos por la última dictadura. Y el sábado será la Noche de la Ciudad, con entrada gratuita desde las 20. Toda la información se puede consultar en feriadellibro.ar

Corrientes 24: homenaje a Luis Brandoni

Este sábado la nueva edición de Corrientes 24hs rendirá homenaje a Luis Brandoni con la proyección a cielo abierto de las películas “Esperando la carroza” (20.15 hs), “El cuento de las comadrejas” (22.10 hs) y “Parque Lezama” (00.30 hs), que el actor protagonizó en distintas etapas de su trayectoria. La avenida será peatonal, entre Libertad y Cerrito: los comercios gastronómicos tendrán descuentos especiales y estarán abiertos hasta las 3.

Llega la carrera para los amantes de Italia

Se lanza una nueva edición de MaraTANA, la carrera que une a la comunidad italiana en Buenos Aires. Habrá de 15k, 10k y 3k, además de música y actividades recreativas. Las dos distancias más extensas largan a las 8 y la restante, a las 10. Será el domingo en Av. De Los Italianos y Marta Lynch. La inscripción está abierta en https://shorturl.at/3e7aA

Sigue la fiesta del cine independiente

Este domingo será el último día del BAFICI, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. El evento cinéfilo entra en su recta final con estrenos, rescates y muchas actividades para disfrutar lo mejor del séptimo arte. Hay nueve sedes y las entradas para todas las funciones están disponibles en bafici.org o en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Una noche para recorrer las galerías de Retiro

Más de 50 espacios abrirán sus puertas para que los vecinos puedan adentrarse en la identidad de Retiro. La propuesta reúne a más de 50 galerías, trastiendas, talleres de artistas y espacios culturales, y propone cuatro circuitos que atraviesan las calles Arroyo, Florida, Suipacha y Reconquista. Se hará este viernes, de 18 a 22. Toda la información se puede consultar en buenosaires.gob.ar/DescubrirBA

La historia del Subte y las Islas Malvinas

El Museo del Subte (Av. del Barco Centenera 777) abre sus puertas para conocer la historia del Subte a través de la exhibición de un coche de principios de siglo XX, cerámicas originales y equipamiento que solía estar en las estaciones. También habrá paseos en tranvía y la jornada se completará con un homenaje especial a los Héroes de Malvinas. Se hará este sábado, de 12 a 19.

El Regimiento de Patricios cambia la guardia

El Regimiento de Infantería 1 “Patricios” hará este sábado a las 10.30 el relevo de guardia en la Plaza de Mayo. El acto comprende ejercicios de orden cerrado, un recitado y un carrusel musical a cargo de la Banda Militar “Tambor de Tacuarí”.

El Teatro Colón también es para chicos

El Colón (Cerrito 628) propone un Concierto entre almohadones, una obra para chicos que combina un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. El programa ofrece obras y fragmentos de grandes clásicos de la música, como El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, La flauta mágica y Los cuentos de Hoffmann. Habrá funciones este domingo, a las 11, y los domingos 10 y 31 de mayo y 14 y 21 de junio. Las entradas están disponibles en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería.

Paraíso vuelve a los escenarios

Vuelve Paraíso, una obra que interpela la masculinidad a través de la historia de Juan y Jessi, dos opuestos obligados a convivir en un mismo cuerpo. La pieza es obra de la española Inmaculada Alvear interpretada por Luciano Cáceres, con dirección de Ignacio Rodríguez de Anca. Habrá funciones todos los miércoles a las 20 en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056).

Las danzas peruanas se suben al Anfi

Como Invitado de Honor en la Feria del Libro 2026, Perú celebra su cultura con un espectáculo de danza a cargo del Ballet Folclórico Nacional de ese país y la Orquesta Sinfónica Nacional. Se presenta el domingo a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

Los chicos van al espacio

Los Mellis Kids llegan a la Usina del Arte (Caffarena 1) con un show para toda la familia. En Misión Espacial, invitan a chicos y grandes a sumarse a un viaje por otros planetas para descubrir qué es lo más valioso que podemos compartir con el universo, en un show que combina música, juego, curiosidad y aventura. Será el domingo a las 18. La entrada es con reserva previa en usinadelarte.ar