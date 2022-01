La sospecha narco detrás del cordobés asesinado en Playa del Carmen

Ayer cerca de las seis de la tarde el club de playa Mamita’s Beach Club de Playa del Carmen, funcionaba con normalidad. Algunos turistas estaban en la terraza que da a las playas del Atlántico ni se dieron cuenta cuando llegaron dos hombres en una moto de agua. Bajaron y entraron por atrás al complejo gastronómico de la Calle 28, entre la Primera Avenida y la Zona Federal Marítima.

Dentro del lugar preguntaron por el dueño Jorge Marzuca Fuentes, y un empleado los derivó con el gerente, el cordobés Federico Mazzoni (47). Según los testigos que declararon ante la Justicia del Estado de Quintana Roo, el gerente conversó con los sospechosos, después se escucharon disparos y en uno de los baños del complejo apareció el cadáver del cordobés Mazzoni con dos balazos en la cabeza. Los asesinos se fueron por donde llegaron: por la playa en su jetsky blanco.

El fiscal general del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, declaró a Milenio Televisión: “Tenemos el homicidio de una persona por disparo de arma de fuego, la primera investigación señala que fueron dos sujetos los que ingresaron al establecimiento, estuvieron platicando con la ahora víctima y posteriormente salieron huyendo".

La hermana de la víctima, Victoria Mazzoni, le dijo a elDiarioAR que cree que los sicarios buscaban al dueño del lugar y que, al no encontrarlo, mataron a Federico: "Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar, y lo fueron a buscar. Jorge Marzuca era muy amigo de mi hermano, además de ser el jefe. Hacía unos días que no aparecía por el lugar, no sé si estaba escondido o qué. El que le sigue en jerarquía es mi hermano en el VIP Class, era el gerente general. Nosotros no tenemos a nadie allá, creemos que fue un mensaje a Jorge matando a mi hermano”.

La joven contó que había estado con Federico en México hace sólo dos semanas: “No se lo esperaba, nunca me dijo nada, ni una sospecha. Federico era la cara visible Mamita's en cualquier asunto. Playa del Carmen está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente, pero Federico nunca se esperó ésto".

Victoria y sus familiares están haciendo las gestiones para repatriar los restos de Federico: “No tengo palabras para describir el dolor que sentimos por la muerte de Federico. No tenemos ningún familiar allá, están todos acá, mi hermano está solo allá, donde tiene una banda de amigos que son su familia y son los que se están haciendo cargo; mientras nosotros hacemos los trámites burocráticos para traer el cuerpo de mi hermano. Queremos despedirlo acá”.

La hermana menor de la víctima le dijo a elDiarioAR que “Jorge (Marzuca) lo quería muchísimo a mi hermano; no se comunicó todavía con la familia”.

Desde Mamita's Beach Club emitieron un comunicado donde lamentan el crimen de su gerente cordobés: "Con mucho pesar, lamentamos el hecho registrado la tarde de este martes en nuestras instalaciones. Externamos nuestras condolencias y oraciones para familiares de nuestro colaborador", señala el texto de la empresa dirigida por Jorge Marzuca Fuentes.

Y sigue: "Brindaremos apoyo total a los afectados por estos hechos. Estamos a la espera del resultado de las investigaciones y colaborando con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento. Grupo Mamita’s no hará ningún otro comentario para no entorpecer la investigación de la Fiscalía del Estado".

Sicarios

El asesinato de Federico Mazzoni ocurrió cuatro días después que sicarios asesinaran en el exclusivo complejo Xcaret de la Riviera Maya -está en el municipio de Solidaridad- al narcotraficante canadiense Robert James Dinh, quién era buscado por la DEA estadounidense.

Según el fiscal General de Estado, Óscar Montes de Oca, el ataque donde fueron asesinados James Dinh y Ceara Jessica Sahadee Yari, y resultó con heridas Thomas Cherukara fue cometido por un sicario llamado Óscar Olmedo Alanís, conocido como “El Sureño”, quién viajo desde Ciudad de México para ejecutar al narco canadiense.

El fiscal Montes de Oca al ser consultado por Milenio Televisión si había relación entre el asesinato del cordobés Federico Mazzoni y el canadiense Robrt James Dinh lo descartó: “No existe probabilidad, de momento le puedo decir que no. Sin embargo, más adelante la investigación será la que pueda dar respuestas “.

Sobre el asesinato de Mazzoni y la posible relación con el narcotráfico, Montes de Oca dijo: “Estamos comenzando la investigación, yo creo que cuando vayamos avanzando vamos a recabar los datos y poder dar contestación a los cuestionamientos”. El fiscal General de Estado de Quintana Roo admitió que los clubes de playa como “Mamita’s Beach Club” reciben extorsiones por parte de grupos narcos, para lo cuál se realizan operativos, se realizaron reuniones con sus propietarios y se dispusieron teléfonos para recibir denuncias y que “aparentemente no hemos recibido ninguna denuncia de ese lugar, sin embargo vamos a ajustar la investigación para saber el móvil de este lamentable hecho”. Las denuncias de otros comercios de la zona ya fueron investigadas y ya hubo detenciones, aseguró el funcionario judicial mexicano.

Problemas en la playa

El periodista mexicano Ariel Urtaza del periódico Quinta Fuerza confió a elDiarioAR que “que Mamita’s Beach es icónico, es uno de los lugares más caros de por acá; y Jorge Marzuca es el dueño del lugar, pero él no daba la cara, para esto tenía a Federico Mazzoni. Yo conocí a Federico, no fui su amigo, ni cercano a él, sin embargo, aquí muchos nos conocemos; tengo muchos amigos que están muy consternados por lo acontecido el día de ayer. Es increíble que ahora los delincuentes utilicen las motos acuáticas para huir, saben que no los pueden alcanzar”.

Urtaza señaló que el club de playa de Marzuca “ha tenido algunos escándalos, uno de ellos fue por discriminar a connacionales que hicieron uso de la playa donde ellos están ubicados. Las playas son públicas”.

En febrero de 2020, la prensa de Quintana Roo dio cuenta de uno de esos inconvenientes entre el club de playa y turistas mexicanos. Esa vez, “dos turistas sufrieron del abuso de los policías, los cuales fueron solicitados por orden de los propietarios del club de Playa Mamita´s. Se trata de Azeneth Marín Rangel, según confirmó su propio hermano Donovan Marín Rangel en la publicación de Facebook que denunció originalmente el caso. Ella es diseñadora gráfica por la UNAM y bailarina de ballet, además de maestra de danza clásica. Mientras que su novio se llama Daniel, es licenciado en Turismo y también músico y cantante. Donovan también condenó lo ocurrido a su hermana y a Daniel y dijo que ambos son personas honradas y que todos los días trabajan para ‘hacer de México un país mejor’”, señaló el periódico Quinta Fuerza.

Según el periódico de Quintana Roo, “a pesar de no estar ocupando el mobiliario de Mamita’s, la gente del club mandó aproximadamente a seis elementos de la Policía Turística para retirar a la pareja que estaba recostada sobre una toalla a la orilla del mar. De acuerdo con la usuaria de Facebook Ali Gmz Nech, los elementos de seguridad esposaron a ‘Asenet Marín’ y a su novio, quienes estaban en la playa sin usar “camastros ni nada”. Además aseguró que al intentar de impedir que se los llevaran, la policía los amenazó con arrestarlos, misma amenaza que la mujer recibió al intentar recabar más información sobre la pareja”.

Territorio narco

Otra fuente de Playa del Carmen que pidió no revelar su identidad contó a elDiarioAR que “En el Gobierno del Estado en todo han ido bien, pero la seguridad se ha salido de control, sobre todo recientemente. Hay una política de nuestro presidente (Andrés) López Obrador, que es conocida como "abrazos, no balazos", no está persiguiendo a los narcotraficantes; sé que tenía una buena razón, un buen origen, pero no funciona; no está funcionando, no funciona y nos están matando”.

Esa fuente señaló que está inscripta en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas porque narcotraficantes mataron a un compañero suyo: “Es sabido acá que los narcomenudistas se fueron a postrar en esa Playa y fue Jorge Marzuca el que de alguna manera "negoció" con ellos para que no se establecieran más ahí”.

Según esta fuente, el dueño del club de playa “Mamita’s Beach Club” de Playa del Carmen, Jorge Marzuca Fuentes “negoció con un venezolano llamado Jorge Brizuela Guevara y posterior a eso se pelearon por un negocio y dejó de apoyarle, de tal manera que los narcomenudistas regresaron a la playa. Brizuela es un personaje muy oscuro, es un gángster. Es un prepotente agresivo que tiene sus guardaespaldas y ha estado involucrado en golpizas a periodistas, chantaje, amenazas, tráfico de influencias y fue socio de Jorge Marzuca, luego se pelearon y le retiró el apoyo. Imagínate el poder que tiene para hacer que los narcos dejen de molestar a Jorge Marzuca en la playa. Pero a raíz de un pleito con un negocio que hicieron, donde salió perdiendo Marzuca, Brizuela dejó de apoyarlo y regresaron los delincuentes a vender droga”. La fuente advirtió: “Siempre ha habido buena convivencia entre el Municipio, el Estado y empresarios como Marzuca”.

Brizuela Guevara es un ex militar venezolano devenido empresario, “ha estado vinculado en escándalos, una vez que chantajeó a Celia Aguilar, la esposa del ex presidente municipal de Tulum, Victor Mas Tah”.

En diciembre de 2020, sicarios intentaron asesinar a Brizuela Guevara cuando se conducía en su camioneta Grand Cherokee blanco. Dos vehículos de los delincuentes se pusieron a la par de la camioneta del empresario y sus ocupantes comenzaron a disparar en, aunque las balas no lograron penetrar el blindaje.

Las diferencias entre Jorge Marzuca Fuentes y Jorge Brizuela Guevara habrían llegado a su punto máximo cuando el empresario mexicano junto a dos socios denunciaron al empresario venezolano y a su esposa Vanessa Vargas Flores por fraude y amenazas de muerte. El dueño del “Mamita’s Beach Club” denunció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González benefició a Brizuela con contratos directos para montar carpas de testeo de Covid en Cancún y Chetumal. El venezolano Jorge Brizuela Guevara había sido uno de los operadores políticos en la pasada campaña del gobernador González.

Quién era Federico

El 14 de febrero pasado se cumplieron 20 años desde que este chef cordobés había llegado a Playa del Carmen: “Hace 19 años llegaba a este hermoso país ¡Gracias por todo mi querido México!”, había posteado en su cuenta de Facebook el 14 de febrero de 2021.

En un video para Quinta Magazine, una publicación dedicada al turismo en la Riviera Maya, Federico Mazzoni se mostraba feliz de su vida mexicana: “Este es mi lugar en el mundo, están mis amigos y la comida que me gusta, el chile, lo taquitos... el chile habanero está en mis venas”.

Federico Mazzoni, un cordobés mediterráneo amaba el mar: “¿Qué tendrá el mar que nos fascina? Será que nuestros abuelos lo tuvieron que cruzar para llegar a estas tierras y miramos con nostalgia al horizonte. Será que es un espejo que nos refleja la vida misma recordándonos lo pequeños que somos. Si hay sol es alegre y si está nublado es melancólico. Como quiera que sea, para mí es un sueño cumplido, nacer en una ciudad rodeada de montañas y hoy me despierto mirándolo todos los días”, posteó en Facebook.

En Córdoba, Federico había sido chef ejecutivo del Sheraton Córdoba, “era muy bueno en su rubro y lo llamaron del Hotel Hyatt de Mérida en la península de Yucatán y fue haciendo carrera ahí; luego fue por otros hoteles. Se cansó de la hotelería y empezó en otros rubros, restaurantes, y ahora ya hacía como 10 años aproximadamente que estaba como gerente en el parador Mamita’s, que tiene dos restaurantes, más allá del beach club. Él era el gerente de este beach club muy conocido y muy concurrido de Playa del Carmen”, contó su hermana Victoria a elDiarioAR.

Federico es uno de los tres hermanos varones de la familia Mazzoni y Victoria es la menor. Los dos varones serán quiénes viajarán a México a buscar los restos de su hermano.

Oscar Vola, maître de Sheraton Hotel -el primer hotel 5 estrellas de Córdoba- conoció a Federico Mazzoni antes de su partida a México: “Él estuvo en los primeros tiempos desde la inauguración en el 97, estuvo unos tres años. Cuando yo entré al Sheraton él se estaba yendo. Era un chico muy responsable, tenía futuro, era un innovador”.

Jota Jota López, mozo del lobby del Sheraton Córdoba lo recuerda a Federico: “Trabajé con él desde los inicios del hotel hasta que ellos se fueron, se fue Federico y se fue Matías, se fueron a probar suerte a México, a la parte latina, Bajo Miami y toda esa zona”.

López contó que “Matías Julí se fue a México y Federico lo seguía mucho. Pienso que se fue por la crisis del 2001, teníamos muy poca gente, la ocupación era del 6%, 7% en el hotel. No había trabajo, había muy pocos eventos y no había trabajo en el hotel. En el 2002 estaba feo, vino la crisis de (Fernando) De la Rúa, todo se puso mal y se fueron varios de la cocina, entre ellos Federico. Unos se fueron a Europa y otros a México. Federico como chef era muy bueno, era un laburante empedernido, era un laburante de verdad, no miraba horas, laburaba y laburaba”.

El mozo del Sheraton se lamentó de la muerte del chef: “Federico era un excelente pibe, es una verdadera lástima, porque este chico trabajaba muy bien lo que era la cocina, son fatalidades del destino”.

