Thelma Fardin: “No podemos permitir que adoctrinen a través de este caso a muchísimas mujeres”

"No podemos permitir que adoctrinen a través de este caso a muchísimas mujeres. También a niños o adultos. Personas que se animaron a romper el silencio y necesitan ver que la Justicia responde", dijo este jueves Thelma Fardin frente al Consulado de Brasil, en el barrio de Retiro. Fue en la convocatoria que encabezó el colectivo Actrices Argentinas después de que la Justicia de ese Brasil decidiera anular el juicio que llevaba adelante contra Juan Darthés, a quien Fardin denunció por haberla violado cuando ella era menor de edad.

"Son delitos que, está demostrado a nivel internacional, cuesta muchísimo tiempo denunciar. Si la Justicia no nos da el paraguas que necesitamos para sentir que la denuncia produce efectos, nos están diciendo que no podemos denunciar este tipo de delitos. Y eso es peligroso, porque si contamos lo que pasó pero no hay espacio a hacer la denuncia, podemos ser denunciadas por calumnias e injurias o por daños y perjuicios por nuestro abusador", detalló Fardin.

Darthés fue denunciado por Fardin por hechos cometidos en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él, 45. Compartían la gira del programa "Patito feo". En diciembre de 2018, la denuncia judicial y pública de la actriz conmovió a la opinión pública. El actor, que cuenta con la nacionalidad brasileña, se fue a vivir a ese país con su familia. Brasil no cuenta con tratados de extradición ni con Nicaragua ni con Argentina, pero a través de la cooperación internacional de distintos tribunales se logró que el juicio por abuso sexual doblemente gravado se iniciara en el país de residencia del actor.

Esta semana, el Tribunal Regional Federal de San Pablo decidió suspender el juicio que se había iniciado en noviembre y en el que ya habían declarado Fardin y varias de sus testigos. Fue por entender que no debía resolverse en una jurisdicción federal. La actriz anunció que apelaría la decisión ante la Corte Suprema de Brasil y, rápidamente, se organizó una convocatoria del colectivo Actrices Argentinas para visibilizar la situación y repudiarla. Allí, conmovida por el acompañamiento recibido, Fardin habló con la prensa.

"Estoy fuerte porque estoy convencida de la importancia de dar esta batalla. Tengo el enorme apoyo de mis compañeras, incluso de los medios, que siguen dándole importancia a este caso", destacó la actriz. A su alrededor, algunas militantes de agrupaciones de izquierda habían llevado sus carteles: "Todes con Thelma, basta de justicia patriarcal". También la rodeaban las consignas propuestas por Amnistía Internacional Argentina, organización que acompaña a Fardin en el proceso judicial: "Es por Thelma. Es por todas".

"El propio juicio se habló de la competencia y el juez se había declarado competente. Sabíamos que la estrategia por parte de la defensa de Juan Darthés era evitar que se llegara a una sentencia por todos los medios posibles, pero no nos imaginábamos que le iban a dar lugar a este pedido porque ya estaba resuelta la competencia", detalló Fardin, y sumó: "No sabemos hasta dónde pueden llegar a escalar las influencias y el poder".

"Esto es un escándalo porque hubo cooperación internacional entre Nicaragua, Argentina y Brasil, y también porque todavía no nos dieron acceso al expediente completo que nos permita saber por qué fallan de la manera que fallan", dijo la denunciante. "Si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente revictimizante. La defensa fue muy virulenta, fui yo la sentada en el banquillo de los acusados. Por el sigilo -el secreto de sumario en Brasil- no dijimos nada sobre cómo fue, pero fue muy fuerte y muy difícil. Volver a foja cero sería un escándalo internacional porque hay tres países involucrados", detalló.

Ante la consulta sobre si recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo: "Si se sigue demorando el proceso creo que podríamos acudir, pero hay muchas instancias previas. Hasta acá el sistema judicial me había dado respuestas, esperemos que así siga siendo". La actriz detalló que su defensa está evaluando la posibilidad de presentarse como querellante en Brasil. "Tener que sostener el litigio en tres países es económicamente muy costoso. No sabemos cómo lo voy a afrontar", sostuvo Fardin, y aseguró que está en contacto frecuente con Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Si a mí se me presentan este sinfín de piedras en el camino, con el apoyo de mis compañeras, el apoyo de Amnistía Internacional y un micrófono disponible, ¿qué queda para una mujer en enormes condiciones de desigualdad?", reflexionó frente al consulado. "Esto que está pasando es un juego con el tiempo de la víctima, de los testigos, del juez federal que se declaró competente. Él tenía que declarar en la audiencia final, el 18 de marzo. Nos llama la atención que esta apelación haya sido antes antes", sostuvo, y destacó que hasta este momento Darthés fue sólo sometido a una pericia de parte pagada por él, mientras que ella tuvo que atravesar varias pericias de parte y oficiales durante todo el proceso judicial.

"Creo que faltó perspectiva de género, no pueden frenar un juicio en el medio. A las víctimas no nos dejan participar ni escuchar. Pasadas más de 24 horas del fallo del tribunal no tenemos acceso al expediente. Además del escándalo que está pasando, el escándalo es la falta de acceso a la información", destacó Fardin, que insistió con que acudirá al máximo tribunal de Brasil para hacer que su denuncia avance.

