Thelma Fardin tras el video de Darthés por su absolución: “Él sabe perfectamente lo que me hizo”

Tras su absolución, Juan Darthés grabó un video en el que habló de la “destrucción” de su trabajo y de su vida y la respuesta de Thelma Fardin no se hizo esperar. “Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si salía de su discurso armado, se contradecía, porque él sabe perfectamente lo que me hizo”, expresó en declaraciones a TN Show.

Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin en la Justicia de Brasil

La Justicia de Brasil absolvió en primera instancia al actor de 58 años por la acusación de abuso sexual por presuntos hechos ocurridos el 17 de mayo de 2009 en Nicaragua, durante una gira de “Patito Feo”. En ese entonces, Darthés tenía 45 años y la víctima, 16. De acuerdo con el Tribunal no existen pruebas de acceso carnal y las demás acusaciones de abuso prescribieron por lo que se resolvió en favor del imputado.

Ante esta decisión, la actriz reafirmó que apelará el fallo de la justicia brasileña y aseguró que Darthés continúa faltando a la verdad. “Él seguirá mintiendo. No puede denunciarme porque o hay precedentes judiciales. Lo hace sólo para amedrentar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar”, indicó.

El actor, que tras las acusaciones en su contra se radicó en Brasil, publicó en la cuenta de Instagram de Fernando Burlando, este domingo, un video en el que menciona el daño irreparable resultante de las acciones legales de Fardin. “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron... Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes”, señaló Darthés.

Frente a estas declaraciones, la actriz sostuvo que se trata de una intimidación y alentó a otras víctimas de abuso sexual a alzar la voz y realizar las denuncias pertinentes. “Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”, afirmó.

ACM con información de NA - NB