Se cayó X en todo el mundo: miles de usuarios reportaron problemas en la plataforma

Pasadas las 11.45 de la mañana de la Argentina, X (ex Twitter) comenzó a presentar fallas. Se espera que en los próximos minutos la red social vuelva a funcionar con normalidad.

¿Qué es lo que está pasando? Cuando un usuario ingresa a su cuenta, le aparece el alerta “Algo salió mal. Intenta recargar”. A otras personas les aparecen todas publicaciones viejas.

La caída es a nivel global y afectó a miles de usuarios durante la mañana de este viernes. De acuerdo con información confirmada por la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 11:00 horas (hora argentina) y se extendieron a distintos países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Colombia y otros mercados de la región y del mundo.

Los reportes indican que las fallas impidieron el acceso normal a la plataforma, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles. Muchos usuarios señalaron que no podían iniciar sesión, publicar contenidos ni actualizar su línea de tiempo. En otros casos, la red social cargaba de forma parcial o mostraba mensajes de error reiterados.

Uno de los avisos más frecuentes que apareció en pantalla fue: “Algo salió mal. Intenta recargar”, lo que generó confusión y molestia entre quienes utilizan X como herramienta de información, comunicación o trabajo. Según la gráfica de Downdetector, el pico de incidencias se mantuvo elevado durante varios minutos, lo que sugiere que los problemas no se resolvieron de inmediato para todos los usuarios.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de fallas suelen estar relacionadas con problemas técnicos internos, sobrecarga de servidores o actualizaciones del sistema que no se ejecutan correctamente. En plataformas con millones de usuarios activos, este tipo de incidentes puede generar interrupciones temporales, aunque de alto impacto.

La caída de X tiene consecuencias directas para sus usuarios, especialmente para quienes dependen de la red social para informarse en tiempo real, difundir noticias, realizar coberturas en vivo o comunicarse con audiencias amplias. También afecta a marcas, medios de comunicación y creadores de contenido que utilizan la plataforma como canal principal.

