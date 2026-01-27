Línea 60: los choferes perdieron casi 62% de su salario real y siguen sin paritaria

Choferes de la Línea 60 de colectivos mantienen congelada su paritaria desde hace meses. Según denunció el delegado Esteban Simonetta, el conflicto se sostiene por un doble bloqueo: las cámaras empresarias alegan falta de subsidios y el Gobierno “no quiere inyectar los fondos” necesarios para garantizar una recomposición salarial. En paralelo, la representación sindical permanece ausente del debate y no convoca a los trabajadores a discutir el rumbo de la negociación.

Actualmente, el salario básico bruto conformado es de $1.370.000, con un viático no remunerativo de $300.000. Luego de los descuentos, el ingreso en mano es de aproximadamente $1.350.000, sin incluir horas extra ni adicionales. Según Simonetta, ese monto está congelado desde hace más de dos meses y no cubre las necesidades básicas. “Estamos por debajo de la canasta. El salario está totalmente devaluado y no permite alcanzar las necesidades básicas”, afirmó en diálogo con AM 530.

El delegado agregó que la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno reciente. “Venimos con un atraso salarial acumulado de los últimos diez años. Este parate no solo no compensa la inflación, sino que nos deja más lejos de una recuperación real del salario”, advirtió.

La última actualización paritaria cerró en $1.000.000 en diciembre de 2023. Con el salario básico bruto actual de $1.370.000, el aumento nominal fue del 37%. En el mismo período, la inflación acumulada fue del 259,34%. Al ajustar el salario de 2023 por inflación, debería haber alcanzado $3.593.400. La diferencia implica que los choferes de la Línea 60 perdieron el 61,87% de su poder adquisitivo real en dos años.

La devaluación del ingreso tiene consecuencias directas sobre la composición de la planta de trabajadores. Según Simonetta, cada vez más choferes jóvenes abandonan la actividad. “Ven que no es rentable, se van a buscar otra cosa. Algunos eligen manejar para plataformas como Uber. Dicen que prefieren eso antes que un trabajo con tanta presión y responsabilidad”, describió.

A los factores salariales se suma una falta de representación sindical activa, que según el delegado profundiza el malestar en las bases. “No contamos con mucha información por parte del sindicato. Negocia solo, no convoca, no da participación”, sostuvo. Según explicó, la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no solo se mantuvo al margen de la discusión paritaria con los trabajadores, sino que tampoco brindó información sobre el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso en diciembre de 2025 y que se tratará en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de 2026. La iniciativa oficial incluye cambios en la jornada de trabajo, las formas de contratación, las indemnizaciones y los derechos colectivos, pero el sindicato, señaló Simonetta, no promovió instancias de debate ni explicó los posibles efectos sobre las condiciones laborales del sector.

“Es un silencio sepulcral. Ni siquiera informan sobre los riesgos que tiene esa reforma. Exigimos que convoquen al plenario para discutir esto y no hay respuesta. La dirigencia está muy lejos de estar a la altura de las circunstancias”, denunció Simonetta.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone, entre otras cosas, modificaciones en los criterios de indemnización, extensión del período de prueba y restricciones al derecho de huelga. Aunque el texto original fue frenado en Diputados, el oficialismo anunció que insistirá en su tratamiento por separado durante las sesiones extraordinarias, y distintas organizaciones gremiales alertaron por los efectos que podría tener sobre la estabilidad del empleo registrado.

Mientras tanto, los choferes de la Línea 60 permanecen sin definiciones concretas. Simonetta estimó que, en caso de no haber avances, el sindicato podría anunciar medidas de fuerza, pero aclaró que es esperable que antes se convoque una instancia de conciliación obligatoria. “Como pasa siempre, vamos a transitar varios días con conciliación. Esto no se va a resolver antes de mediados de febrero”, afirmó.

Además del estancamiento salarial, el delegado alertó sobre nuevas formas de precarización dentro del sector, incluso en empresas formales. “Hay compañías que están contratando choferes bajo la figura del monotributo. Eso vulnera totalmente el convenio colectivo y transforma a un trabajador en un cuentapropista sin derechos. Hasta hace poco era impensable que pasara en el transporte público, pero está pasando”, explicó.

El escenario actual combina pérdida de poder adquisitivo, fragmentación sindical, presión laboral y aparición de vínculos contractuales por fuera del marco legal vigente. Simonetta describió la situación como inédita: “Tengo más de un año en el sector y nunca vi algo así. Es muy grave lo que está pasando”.

