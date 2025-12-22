Armá tu picada y elegí tu vino: una innovadora propuesta llegó a Buenos Aires

Con una propuesta de vinos y picadas inédita en la gastronomía argentina, Selvaggio abrió sus puertas al público en Av. Fondo de la Legua 59, San Isidro, de la mano de Tomás Molina, emprendedor de 26 años. Con esta nueva apuesta busca la combinación de una experiencia innovadora pero simple a la vez, donde el cliente puede disfrutar de un espacio de autoservicio de quesos, fiambres y embutidos en un lugar moderno, cálido y auténtico.

Esta novedosa idea llegó a Molina en Miami, Estados Unidos, donde vivió por cuatro meses. Allí conoció un restaurante con una dinámica similar que lo cautivó y quiso traer a la Argentina. “Estaba caminando por la ciudad y encontré esta experiencia gastronómica que desde un primer momento me llamó la atención. Después, cuando conocí la idea de negocio entendí que era algo diferente y que podía funcionar muy bien en nuestro país”, comentó el joven emprendedor.

Luego del primer paso, que consiste en elegir entre la variedad de quesos, fiambres y embutidos que propone Selvaggio, está previsto que los comensales puedan elegir su bebida. ¿La sugerencia? una copa de vino recomendada para cada maridaje.

“Selvaggio está pensado como un lugar donde cada uno elige su rinconcito: hay sillones, mesas amplias, cajones intervenidos, sectores con plantas, fogones, mesas íntimas para citas, espacios más privados, zonas para grupos de amigos y un patio enorme lleno de opciones cálidas y únicas”, explicó Molina.

En el interior del local hay un sector más acogedor con tres mesas; y en el exterior, un gran patio que es protagonista del ambiente. Al fondo del lugar se encuentra la cava,“la joya” de la experiencia, según Molina. Es un espacio que, además, se podrá reservar para eventos privados, empresariales, catas, experiencias gastronómicas, comidas en pasos y más.

En la cava tienen desde etiquetas importadas de otros países como Francia hasta vinos de alto nivel de bodegas más chicas. En palabras de Molina: “Creemos que la diversidad y calidad de las opciones que ofrecemos es muy variada y, sumado a las recomendaciones del sommelier, nos aseguramos que vayas a encontrar la opción perfecta para acompañar tu picada”.

La puesta a punto de Selvaggio llevó más de doce meses de trabajo. Los primeros cuatro se caracterizaron por estar centrados en el desarrollo de la idea y en la definición del concepto. Luego, hubo un trabajo de remodelación, donde se eligió cada detalle de la decoración, se buscaron piezas únicas para el espacio y se armó el equipo, siempre con la intención construir una experiencia que realmente tenga sentido entre todos sus espacios.