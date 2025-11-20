Calendario especial de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires del 20 al 27 de noviembre

General Pinto celebrará la 18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense en Germania; Marcos Paz, la 25° Fiesta del Inmigrante; Alberti, la 6° Fiesta del Mate y la Amistad en Achupallas; Veinticinco de Mayo, la Fiesta del Puchero; Maipú, la 5º Cabalgata Histórica: La Vuelta de Pancho Ramos; y Bolívar, el 5º Encuentro de Rodanteros en Urdampilleta.

Los Pueblos Turísticos ofrecerán experiencias únicas: Rafael Obligado (Rojas), la 54° Fiesta Provincial de la Galleta; Villa Ruiz (San Andrés de Giles), la 19° Fiesta del Camino Real; y Vuelta de Obligado (San Pedro), donde sucedió la gesta en defensa de la soberanía, el Encuentro de Rastrojeros 2025.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

ROJAS (Pueblo Turístico-Rafael Obligado)

54º Fiesta Provincial de la Galleta

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21 al domingo 23, desde el mediodía, en la plaza Manuel Belgrano.

Descripción: Presentaciones artísticas, espectáculos musicales, desfile cívico, centros tradicionalistas, paseo de artesanías, food trucks y elección de la reina. Entrada gratuita. Rafael Obligado pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Delegación Municipal de Rafael Obligado y la Municipalidad de Rojas.

Más información: www.instagram.com/fiesta.prov.delagalleta/ -www.facebook.com/fiestaprovincial.delagalleta.1

NECOCHEA

144° Aniversario de Necochea

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21 al domingo 23, a partir de las 18:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Descripción: Espectáculos y talleres infantiles, danzas folclóricas, peñas, astroturismo, emprendimientos, feria de artesanías, gastronomía y patio cervecero. Sábado a las 18:00, lanzamiento del Festival Infantil 2026 y a las 21:00, actuación de Rocío Quiróz. Domingo a las 21:30, presentación Los Chazas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

GENERAL PINTO (Germania)

18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 18:30 y domingo 23, a partir de las 09:00, en Germania.

Descripción: Sábado a las 18:30, apertura de escenario con la actuación de talleres municipales de cultura, escuelas de danzas y músicos locales. A la medianoche, encendido del fuego, espectáculo de Los Palmae y fiesta con DJ Guty. Domingo a las 09:00, desfile de agrupaciones; a las 12:00, almuerzo; a las 14:00, destrezas ecuestres y a las 18:00, espectáculos musicales con Canto4 y Valentina Marquez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008 - www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/

MARCOS PAZ

25° Fiesta del Inmigrante

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a partir del mediodía, en Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 KM 50.

Descripción: Comidas típicas, espectáculos en vivo, bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_marcospaz/

SAN ANDRÉS DE GILES ( Pueblo Turístico-Villa Ruiz)

19º Fiesta del Camino Real

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a partir de las 11:00, en el predio de la estación de ferrocarril.

Descripción: Pruebas de rienda, desfile de instituciones y criollo, jineteada (grupa, broche de oro en clina, montas especiales). Espectáculos artísticos, muestra fotográfica, paseo de artesanías, patio de comidas, servicio de cantina y cierre con baile familiar. Entrada gratuita. Organiza la Comisión del Camino Real con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Villa Ruiz forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Organiza la Municipalidad de San Andrés de Giles con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100058955573266

CORONEL DORREGO

2° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 21 y sábado 22, desde las 16:00, en el Vivero Parque

Descripción: Exposiciones, patio de comidas, emprendimientos, feria de artesanías y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego

Más información: https://www.instagram.com/turismodorrego/ - www.dorregoturismo.com.ar

BRAGADO (O´Brien)

Fiesta Tradicionalista O´Brien

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, desde las 19:30, y domingo 23, a partir de las 10:30, en diferentes espacios físicos de O´ Brien.

Descripción: Sábado, encendido de fogones y espectáculos folclóricos. Domingo, desfile de instituciones y paseo criollo, destrezas criollas, artistas locales del folclore en el escenario mayor. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Tradicionalista O´Brien con el apoyo de la Municipalidad de Bragado. Programa: https://goo.su/rpbrcBm

Más información: www.instagram.com/fiestatradicionalista.obrien/ - www.facebook.com/fiestatradicionalistaobrien

BRANDSEN

Fiesta de la Cerveza

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 12:00, en la Plaza Hipólito Yrigoyen.

Descripción: Patio cervecero, paseo de artesanías, gastronomía, food trucks. Presentaciones de artistas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil y Cultural Gastronómico y Cerveceros Brandseños con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: www.brandsen.gob.ar / www.facebook.com/municipalidadbrandsen / https://www.instagram.com/reel/DQIMvUhDT6u/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ALBERTI (Achupallas)

6° Fiesta del Mate y la Amistad

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 10:00, en la Plaza 25 de Mayo.

Descripción: Desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanías y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.

Más información: https://www.instagram.com/p/DQaFp3XDaC-/?img_index=1

SAN PEDRO

Encuentro Norteño y Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 15:00, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Música con artistas en vivo, patio gastronómico con comidas típicas de las colectividades que habitan en la ciudad de San Pedro, desfiles y bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ - www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep - https://www.instagram.com/sanpedromunicipio/

CHASCOMÚS

17º Domingo Santiagueño

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 10:00, en el Fortín Chascomús.

Descripción: Artistas en vivo, encuentro de danzas, servicio de cantina. Entrada gratuita. El día sábado a partir de las 21:00 se lleva adelante la Peña de Vigilia con las presentaciones de Pedro Carabajal, Temporal, Punta de Lanza, La Bestia Folk, Felipe Giles y Ana Clara Dominguez, La Cincha, La Típica Santiagueña. Organiza Santiago Amigo con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús. Entrada arancelada.

Más información: https://linktr.ee/santiagoamigo - www.instagram.com/turismochascomus- www.facebook.com/chascomustur - www.chascomus.gob.ar- turismo@chascomus.gob.ar

LUJÁN (Jáuregui)

141º Aniversario de Jauregui

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 12:00, en el Predio Estación Ferrocarril.

Descripción: Música en vivo, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional, juegos, feria de emprendimientos, patio dulce y food trucks. Bono contribución para participar de importantes sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Aniversario Jauregui con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.

Más información: www.instagram.com/jaureguifesteja - www.facebook.com/culturasyturismolujan - www.instagram.com/culturasyturismolujan

OLAVARRÍA

158° Aniversario de Olavarría

Fecha, hora y lugar: Lunes 24, a partir de las 15:00, en el parque Helios Eseverri.

Descripción: Espectáculos artísticos y musicales, emprendimientos, feria de artesanías y patio gastronómico con food trucks. Se presentarán Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el Aire, Red Swing, Las Chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las Piernas del Teniente Dan y DJ Agustín Senger. Cierre, con Los Totora. A la medianoche se celebrará la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: https://www.olavarria.gov.ar/fiesta-aniversario-de-olavarria-cronograma-confirmado-de-presentaciones-musicales/ https://www.instagram.com/olavarriamunicipio/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

VEINTICINCO DE MAYO

Fiesta del Puchero

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde las 10:00, en el Club de Pesca, Laguna Mulitas.

Descripción: Espectáculos en vivo, concurso al Mejor Puchero y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ - www.facebook.com/turismo25deMayo

TANDIL

Tandil Celebra Italia

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 21 al domingo 23, a partir del mediodía, en la Diagonal del Parque Independencia.

Descripción: Puestos de gastronomía italiana, charlas sobre cocina típica a cargo de cocineros especializados, feria de artesanías, parque de juegos para las infancias, exposición de motos y autos antiguos de marcas italianas. Patio cervecero, puestos de vinos a la copa, vermutería, food trucks, postres y helados artesanales italianos y espacio de la Asociación Italiana de Tandil. Entrada gratuita. Organizan Italianos en Tandil y la Agrupación Coral Italianos en Tandil (ACIT) con el acompañamiento del Municipio de Tandil.

Más información: https://www.instagram.com/p/DPrab2mkXdz/?igsh=MW5wN254dnR5ZWJhdA%3D%3D

GENERAL BELGRANO

Fiesta de la Bondiola y la Tradición 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, de 11:00 a 22:00, en el Predio Mateo Bruzzo, Río Salado.

Descripción: Patio de comidas, desfile criollo, paseo de artesanías y emprendimientos, sector de juegos infantiles y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organizan las áreas de Turismo y Cultura de la Municipalidad de General Belgrano con el apoyo de instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/munibelgrano/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067158505388

EVENTOS CULTURALES

GENERAL JUAN MADARIAGA

MaRock

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 16:00, en el Anfiteatro Municipal.

Descripción: Bandas locales y regionales, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza Grupo de músicos con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.turismo.madariaga.gob.ar- www.instagram.com/turismomadariaga - www.facebook.com/TurismoMadariaga

LA PLATA

Semana de la Música

Fecha, hora y lugar: Del jueves 20 al sábado 22, en distintos horarios y espacios fìsicos de la ciudad.

Descripción: En el marco del aniversario de la Ciudad de La Plata se realizan presentaciones de coros, folclore, tango, rock, lírica, jazz. Programación completa en el siguiente link: https://www.instagram.com/laplata.capital/p/DQ41MpAkkA8/?img_index=6 Entradas gratuitas y/o aranceladas segùn presentación. Organiza la Municipalidad de La Plata:

Más información: www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata - www.instagram.com/laplata.ciudad

BOLÍVAR (Urdampilleta)

5º Encuentro de Rodanteros

Fecha, hora y lugar: Jueves 20 al lunes 24, durante todo el día, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Descripción: Música en vivo, teatro, patio gastronómico, fogón, artesanías, exposiciones, city tour, sorteo y actividades deportivas. Actividad arancelada: $20.000 por equipo. Organiza la Delegación de Urdampilleta y la Municipalidad de Bolívar con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar/ - www.facebook.com/disfrutabolivar

SAN PEDRO ( Pueblo Turístico-Vuelta de Obligado)

Encuentro de Rastrojeros 2025

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a las 10:30, en Vuelta de Obigado.

Descripción: Encuentro de rastrojeros y autos multimarca y tunning que cuenta con exposición, muestra estática, feria de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita. Vuelta de Obligado forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organizado por Graciela Villar con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ - www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep - www.instagram.com/sanpedromunicipio/

GENERAL RODRÍGUEZ

2º Matsuri Feria Japonesa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, de 12:00 a 20:00, en el predio Estación Cultural.

Descripción: Evento de cultura y gastronomía japonesa, artistas en vivo, feria emprendimientos y artesanías, escuelas de danzas, exhibición de artes marciales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Rodríguez.

Más información: https://generalrodriguez.gob.ar/inicio - www.instagram.com/turismogeneralrodriguez -turismo@generalrodriguez.gob.ar

MONTE HERMOSO

Monte Cannabis Salud

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a partir de las 11:30 y domingo 23, desde la 11:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Dos días de aprendizaje, conexión e inspiración con el mundo del cannabis medicinal. Talleres, charlas y conferencias. Actividad arancelada. Organizan el Municipio de Monte Hermoso, ONG y prestadores privados.

Programación: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/monte-cultuvo-salud/

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ - www.facebook.com/TurismoMonteHermoso

PUAN

Marcha Tradicionalista

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 08:30, en Campamento

Descripción: Concentración, 08:30; almuerzo en Alta Vista, 12:30; puesta en valor de la réplica del Fortín y rancho, 18:30 y paseo gaucho por Puan, 19:30. Inscripción gratuita hasta el 20 de noviembre. Organiza Centros Tradicionalistas y la Municipalidad de Puan.Viernes 21, encuentro de Peñas en San Germán y lunes 24, Patio Criollo en Darregueira.

Más información: https://www.instagram.com/municipiopuan/ - https://www.instagram.com/turismopuan/

TANDIL

2° Fiesta de las Familias

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde la mañana, en el Cerro Leones.

Descripción: Reconocimiento a veteranos y familiares de caídos en Malvinas, paseo gaucho, feria de artesanías, puestos, fogón y cantina popular. Cierre con espectáculos musicales. Entrada arancelada. Organiza la Agrupación Amigos de la Tradición de Cerro Leones

Más información: https://www.tandil.tur.ar/evento-2%C2%AA-fiesta-de-las-familias-237 - www.instagram.com/tandil.turismo - turismo@tandil.gov.ar - www.tandil.gov.ar -(0249) 4513255.

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL VIAMONTE

Rural Bike 2025

Fecha, hora y lugar: Viernes 21, a las 10:00, en el Monumento al Indio.

Descripción: Recorrido en bicicleta de tres distancias: 17,90 kilómetros para principiantes, 35,60 kilómetros, promocional y 53,40 kilómetros de carácter competitivo. Inscripción arancelada. Organiza Club Atlético Defensores de Belgrano con el acompañamiento de la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: http://generalviamonte.gob.ar www.facebook.com/viamontemunicipio -www.instagram.com/generalviamonte/ - https://www.instagram.com/p/DQEmtJsDtyK/?img_index=6&igsh=ajc4MzV3MDY4OXQ4

AYACUCHO

1°Festival Nacional de Pelotari

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del 21 al 23, a partir de las 09:00, en el Club Atlético Ayacucho, en el Frontón La Sosita y en la cancha de Solanet.

Descripción: Se jugará en las categorías trinquete y frontón, y habrá artesanías, emprendimientos y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Paleta del Club Atlético Ayacucho con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: https://turismoayacucho.ar/w/agenda/ - https://www.instagram.com/p/DQK-qZ1Dzc0/

SAN CAYETANO

Encuentro Provincial de Atletismo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 10:00, en la pista de atletismo municipal.

Descripción: Participarán atletas y entrenadores de toda la provincia en las categorías U12 (2014-2015) y U14 (2012-2013). Pruebas: velocidad 60 y 80 metros, vallas, resistencia, relevo, marcha, salto en largo, alto y con garrocha; lanzamiento de disco, bala, jabalina, martillo y pelota de softbol. Entrada gratuita para el público general. Organiza la Federación Atlética de la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Municipalidad de San Cayetano

Más información: https://sancayetano.gob.ar/se-viene-el-encuentro-provincial-de-atletismo/

PINAMAR

2º Carrera Medicamento Seguro

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 8:00, en el Camino de los Pioneros.

Descripción: Carrera con fines solidarios, en un circuito de carácter competitivo de 8 kilómetros y una carrera de 3 kilómetros, que junto a la correcaminata de 3 kilómetros y la bicicleteada son participativas. Actividad gratuita. Organiza COLFARMA con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: https://agenda.pinamar.gob.ar/2o-carrera-medicamento-seguro/ www.agenda.pinamar.gob.ar/ - www.instagram.com/pinamarturismo - www.pinamar.tur.ar

MAIPÚ

5º Cabalgata Histórica: La Vuelta de Pancho Ramos

Fecha, hora y lugar: Sábado 22, desde las 8:00, de la Sociedad Rural de Maipú.

Descripción: Cabalgata hasta la localidad de Santo Domingo. Almuerzo y cena campera, y fogón criollo. Inscripción arancelada. Organiza la Mesa de Desarrollo de Santo Domingo, EPN° 7, Jardín de Infantes N° 904 y Club Sportivo Santo Domingo con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú.

Más información:https://www.instagram.com/cabalgatapanchoramos/?hl=es https://www.instagram.com/municipiomaipubsas/ - www.maipu-gba.gob.ar

SAAVEDRA (Pigüé)

2° Ciclo Encuentro

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 a las 14:00 y domingo 23 a las 10:00 desde el parque municipal Fortunato Chiaparra

Descripción: Sábado, recorrido de 30 kilómetros por la serranía de Ventania, con cruce de arroyos y manantiales; parada técnica en el establecimiento La Acurrucada y luego vuelta al parque municipal, donde habrá música y gastronomía. Domingo, circuito de 50 km, dividido en dos tramos de 25. El predio de la primera conscripción tendrá servicio de cantina a cargo del Club Independiente. El trayecto continuará por el valle que rodea el cordón de Ventania. A la noche, regreso al parque municipal con música y gastronomía. Actividad gratuita. Organiza Ciclistas de Saavedra con acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: https://www.instagram.com/cicloencuentro.saavedra/ - https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica-cultural-y-deportiva/

OLAVARRÍA (Hinojo)

Carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego Wagner”

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 10:00, en la Réplica del Ara San Juan de Colonia Hinojo.

Descripción: Evento deportivo y reconocimiento a quienes tripulaban el submarino de la Armada Argentina. La carrera cuenta con distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Con fines solidarios, lo recaudado se destinará a dos instituciones de Olavarría. Inscripción arancelada. Organiza la Municipalidad de Olavarría.

Más información: https://www.instagram.com/p/DQrMjpFjq01/?hl=es www.facebook.com/municipiodeolavarria www.instagram.com/muniolav - www.instagram.com/olavarria.va/

LA PLATA

20° Maratón de la UNLP Delfor de la Canal

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 08:00, desde Plaza Moreno, calle 12 y 53.

Descripción: Distancias de 10 kilómetros, competitiva; 5 km, participativa; y 2 km, correcaminata. Inscripción hasta el 2 de octubre onlinerun.com.ar/maratonunl2025. El kit se entregará de 09:00 a 18:00 en el patio del rectorado, entre 47 y 48, con fotocopia del DNI. Actividad gratuita. Organiza la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata con el acompañamiento de entidades públicas y privadas. Evento previsto para el 05/10 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.

Más información: https://unlp.edu.ar/MARATON/

VISITAS GUIADAS

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 a las 12:00 en el Museo Pago de los Lobos, avenida Alem 250

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, con relatos sobre historias y costumbres que son parte de la identidad local. Actividad gratuita. Inscripción previa https://forms.gle/ro2znEHooXiXWaJH9 whatsapp 2227- 500405.Organiza la Municipalidad de Lobos

Más información:https://www.instagram.com/turismolobos/

FERIAS Y EXPOSICIONES

LUJÁN

3° Edición de La Feria La Odisea del Vino

Fecha, hora y lugar: Viernes 22 a las 20:00 Centro Cultural Ana de Matos en el Paseo Calelian 1135.

Descripción: Más de cincuenta etiquetas de bodegas de nueve provincias y regiones del país, música en vivo, degustaciones y patio gastronómico para disfrutar una noche única. Valor de la entrada 40.000 pesos. Entradas anticipadas con cupo limitado. Reservas: 2323 606150. Organiza Odisea del Vino con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.

Más información: https://www.instagram.com/stories/culturasyturismolujan/ - https://www.instagram.com/laodiseadelvino/

GENERAL LA MADRID

51º Expo Rural y Comercial

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a partir de las 9:00, en la Sociedad Rural de La Madrid.

Descripción: Celebración de los 75 años de la Sociedad Rural. Ganadería, agro, emprendimientos, empresas, espectáculos y charlas. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de La Madrid con el acompañamiento de la Municipalidad de General La Madrid.

Más información: www.instagram.com/p/DMau2H9M8i0/?igsh=Y2xtbmJwaHB6MTl2

BOLÍVAR

9º Expo Hale

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 11:00, en el Campo de Doma de la Hale.

Descripción: Demostración ecuestre del Equipo de Equinoterapia Municipal, prueba de riendas libre, monta de ovejas, montas especiales, ruedas de bastos con encimera. Presentación de espectáculos folclóricos y cierre con baile popular. Servicio de cantina. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/delegacionhale/ - www.bolivar.gob.ar - www.instagram.com/gobiernobolivar/ - www.facebook.com/disfrutabolivar/?locale=es_LA

TANDIL

Expo Jardín 2025

Fecha, hora y lugar: Del sábado 22 al domingo 24, de 10:00 a 19:00, en Aeronáutica Argentina 2700.

Descripción: Productores de plantas, árboles, arbustos, máquinas, herramientas e insumos de jardinería. La muestra cuenta con actividades y propuestas culturales para toda la familia. Entrada bono contribución. Organiza el ISFT N°75 y su Asociación Cooperadora con el acompañamiento de la Municipalidad de Tandil.

Más información: https://www.instagram.com/p/DJtuhTUxqx-/?img_index=2&igsh=cmdqbm8zMGI1ZWZ1 - www.facebook.com/TurismoTDL - www.tandil.tur.ar - www.instagram.com/tandil.turismo - turismo@tandil.gov.ar - www.tandil.gov.ar

LUJÁN

Inauguración XLIII Salón Nacional Fernán Félix de Amador

Fecha, hora y lugar: Jueves 21, a las 19:00. en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.

Descripción: Prestigioso concurso para obras originales de pintura de artistas contemporáneos de todo el país. En esta edición la muestra reúne 55 obras que estarán disponibles hasta el domingo 14 de diciembre. Los seleccionados pueden apreciarse a través del siguiente link Entrada gratuita. Organiza el Museo de Bellas Artes de Luján con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.

Más información: https://www.instagram.com/p/DQmatqrkYDz/?hl=es - www.facebook.com/culturasyturismolujan - www.instagram.com/culturasyturismolujan - www.lujan.gob.ar - turismo@lujan.gov.ar

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

NB