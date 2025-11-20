eldiario.es
ESPECIAL FIN DE SEMANA LARGO
Calendario especial de eventos turísticos en la provincia de Buenos Aires del 20 al 27 de noviembre

  • El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional tendrá propuestas imperdibles para disfrutar en los municipios bonaerenses.

General Pinto
General Pinto

elDiarioAR

0

General Pinto celebrará la 18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense en Germania; Marcos Paz, la 25° Fiesta del Inmigrante; Alberti, la 6° Fiesta del Mate y la Amistad en Achupallas; Veinticinco de Mayo, la Fiesta del Puchero; Maipú, la 5º Cabalgata Histórica: La Vuelta de Pancho Ramos; y Bolívar, el 5º Encuentro de Rodanteros en Urdampilleta.

Los Pueblos Turísticos ofrecerán experiencias únicas: Rafael Obligado (Rojas), la 54° Fiesta Provincial de la Galleta; Villa Ruiz (San Andrés de Giles), la 19° Fiesta del Camino Real; y Vuelta de Obligado (San Pedro), donde sucedió la gesta en defensa de la soberanía, el Encuentro de Rastrojeros 2025.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

ROJAS (Pueblo Turístico-Rafael Obligado)

54º Fiesta Provincial de la Galleta

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 21 al domingo 23, desde el mediodía, en la plaza Manuel Belgrano.
  • Descripción: Presentaciones artísticas, espectáculos musicales, desfile cívico, centros tradicionalistas, paseo de artesanías, food trucks y elección de la reina. Entrada gratuita. Rafael Obligado pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Delegación Municipal de Rafael Obligado y la Municipalidad de Rojas.
  • Más información: www.instagram.com/fiesta.prov.delagalleta/ -www.facebook.com/fiestaprovincial.delagalleta.1
Fiesta de la galleta
Fiesta de la galleta

NECOCHEA

144° Aniversario de Necochea

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 21 al domingo 23, a partir de las 18:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.
  • Descripción: Espectáculos y talleres infantiles, danzas folclóricas, peñas, astroturismo, emprendimientos, feria de artesanías, gastronomía y patio cervecero. Sábado a las 18:00, lanzamiento del Festival Infantil 2026 y a las 21:00, actuación de Rocío Quiróz. Domingo a las 21:30, presentación Los Chazas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Necochea con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur

GENERAL PINTO (Germania)

18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 18:30 y domingo 23, a partir de las 09:00, en Germania.
  • Descripción: Sábado a las 18:30, apertura de escenario con la actuación de talleres municipales de cultura, escuelas de danzas y músicos locales. A la medianoche, encendido del fuego, espectáculo de Los Palmae y fiesta con DJ Guty. Domingo a las 09:00, desfile de agrupaciones; a las 12:00, almuerzo; a las 14:00, destrezas ecuestres y a las 18:00, espectáculos musicales con Canto4 y Valentina Marquez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.
  • Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008 - www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/

MARCOS PAZ 

25° Fiesta del Inmigrante

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a partir del mediodía, en Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 KM 50.
  • Descripción: Comidas típicas, espectáculos en vivo, bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Marcos Paz.
  • Más información: https://www.instagram.com/turismo_marcospaz/

SAN ANDRÉS DE GILES ( Pueblo Turístico-Villa Ruiz)

19º Fiesta del Camino Real

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a partir de las 11:00, en el predio de la estación de ferrocarril.
  • Descripción: Pruebas de rienda, desfile de instituciones y criollo, jineteada (grupa, broche de oro en clina, montas especiales). Espectáculos artísticos, muestra fotográfica, paseo de artesanías, patio de comidas, servicio de cantina y cierre con baile familiar. Entrada gratuita. Organiza la Comisión del Camino Real con el acompañamiento de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Villa Ruiz forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Organiza la Municipalidad de San Andrés de Giles con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100058955573266
Fiesta del Camino Real
Fiesta del Camino Real

CORONEL DORREGO

2° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 21 y sábado 22, desde las 16:00, en el Vivero Parque
  • Descripción: Exposiciones, patio de comidas, emprendimientos, feria de artesanías y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego
  • Más información: https://www.instagram.com/turismodorrego/ - www.dorregoturismo.com.ar

BRAGADO (O´Brien)

Fiesta Tradicionalista O´Brien

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22, desde las 19:30, y domingo 23, a partir de las 10:30, en diferentes espacios físicos de O´ Brien.
  • Descripción: Sábado, encendido de fogones y espectáculos folclóricos. Domingo, desfile de instituciones y paseo criollo, destrezas criollas, artistas locales del folclore en el escenario mayor. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Tradicionalista O´Brien con el apoyo de la Municipalidad de Bragado. Programa: https://goo.su/rpbrcBm
  • Más información: www.instagram.com/fiestatradicionalista.obrien/www.facebook.com/fiestatradicionalistaobrien

BRANDSEN

Fiesta de la Cerveza

ENTRADA GRATUITA

ALBERTI (Achupallas)

6° Fiesta del Mate y la Amistad

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 10:00, en la Plaza 25 de Mayo.
  • Descripción: Desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanías y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.
  • Más información: https://www.instagram.com/p/DQaFp3XDaC-/?img_index=1

SAN PEDRO

Encuentro Norteño y Fiesta de las Colectividades

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 15:00, en el Paseo Público Municipal.
  • Descripción: Música con artistas en vivo, patio gastronómico con comidas típicas de las colectividades que habitan en la ciudad de San Pedro, desfiles y bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Pedro.
  • Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ - www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep - https://www.instagram.com/sanpedromunicipio/

CHASCOMÚS

17º Domingo Santiagueño

LUJÁN (Jáuregui)

141º Aniversario de Jauregui

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, desde las 12:00, en el Predio Estación Ferrocarril.
  • Descripción: Música en vivo, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional, juegos, feria de emprendimientos, patio dulce y food trucks. Bono contribución para participar de importantes sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Aniversario Jauregui con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.
  • Más información: www.instagram.com/jaureguifesteja - www.facebook.com/culturasyturismolujan - www.instagram.com/culturasyturismolujan

OLAVARRÍA

158° Aniversario de Olavarría

EVENTOS GASTRONÓMICOS

VEINTICINCO DE MAYO

Fiesta del Puchero

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, desde las 10:00, en el Club de Pesca, Laguna Mulitas.
  • Descripción: Espectáculos en vivo, concurso al Mejor Puchero y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.
  • Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ - www.facebook.com/turismo25deMayo
Fiesta del puchero
Fiesta del puchero

TANDIL

Tandil Celebra Italia

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Del viernes 21 al domingo 23, a partir del mediodía, en la Diagonal del Parque Independencia.
  • Descripción: Puestos de gastronomía italiana, charlas sobre cocina típica a cargo de cocineros especializados, feria de artesanías, parque de juegos para las infancias, exposición de motos y autos antiguos de marcas italianas. Patio cervecero, puestos de vinos a la copa, vermutería, food trucks, postres y helados artesanales italianos y espacio de la Asociación Italiana de Tandil. Entrada gratuita. Organizan Italianos en Tandil y la Agrupación Coral Italianos en Tandil (ACIT) con el acompañamiento del Municipio de Tandil.
  • Más información: https://www.instagram.com/p/DPrab2mkXdz/?igsh=MW5wN254dnR5ZWJhdA%3D%3D

GENERAL BELGRANO

Fiesta de la Bondiola y la Tradición 2025

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, de 11:00 a 22:00, en el Predio Mateo Bruzzo, Río Salado.
  • Descripción: Patio de comidas, desfile criollo, paseo de artesanías y emprendimientos, sector de juegos infantiles y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Organizan las áreas de Turismo y Cultura de la Municipalidad de General Belgrano con el apoyo de instituciones locales.
  • Más información: www.instagram.com/munibelgrano/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067158505388

EVENTOS CULTURALES

GENERAL JUAN MADARIAGA

MaRock

ENTRADA GRATUITA

LA PLATA

Semana de la Música 

  • Fecha, hora y lugar: Del jueves 20 al sábado 22, en distintos horarios y espacios fìsicos de la ciudad. 
  • Descripción: En el marco del aniversario de la Ciudad de La Plata se realizan presentaciones de coros, folclore, tango, rock, lírica, jazz. Programación completa en el siguiente link:  https://www.instagram.com/laplata.capital/p/DQ41MpAkkA8/?img_index=6 Entradas gratuitas y/o aranceladas segùn presentación. Organiza la Municipalidad de La Plata:
  • Más información: www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata - www.instagram.com/laplata.ciudad 

BOLÍVAR (Urdampilleta)

5º Encuentro de Rodanteros

  • Fecha, hora y lugar: Jueves 20 al lunes 24, durante todo el día, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.
  • Descripción: Música en vivo, teatro, patio gastronómico, fogón, artesanías, exposiciones, city tour, sorteo y actividades deportivas. Actividad arancelada: $20.000 por equipo. Organiza la Delegación de Urdampilleta y la Municipalidad de Bolívar con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Más información: www.instagram.com/turismobolivar/www.facebook.com/disfrutabolivar

SAN PEDRO ( Pueblo Turístico-Vuelta de Obligado)

Encuentro de Rastrojeros 2025

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a las 10:30, en Vuelta de Obigado.
  • Descripción: Encuentro de rastrojeros y autos multimarca y tunning que cuenta con exposición, muestra estática, feria de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita. Vuelta de Obligado forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organizado por Graciela Villar con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.
  • Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/ - www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep - www.instagram.com/sanpedromunicipio/

GENERAL RODRÍGUEZ

2º Matsuri Feria Japonesa

ENTRADA GRATUITA

MONTE HERMOSO

Monte Cannabis Salud

PUAN

Marcha Tradicionalista 

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 08:30, en Campamento 
  • Descripción: Concentración, 08:30; almuerzo en Alta Vista, 12:30; puesta en valor de la réplica del Fortín y rancho, 18:30 y paseo gaucho por Puan, 19:30. Inscripción gratuita hasta el 20 de noviembre. Organiza Centros Tradicionalistas y la Municipalidad de Puan.Viernes 21, encuentro de Peñas en San Germán y lunes 24, Patio Criollo en Darregueira.
  • Más información: https://www.instagram.com/municipiopuan/ - https://www.instagram.com/turismopuan/

TANDIL

2° Fiesta de las Familias

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL VIAMONTE

Rural Bike 2025

AYACUCHO

1°Festival Nacional de Pelotari

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Del 21 al 23, a partir de las 09:00, en el Club Atlético Ayacucho, en el Frontón La Sosita y en la cancha de Solanet.
  • Descripción: Se jugará en las categorías trinquete y frontón, y habrá artesanías, emprendimientos y gastronomía. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de Paleta del Club Atlético Ayacucho con el acompañamiento de la Municipalidad de Ayacucho.
  • Más información: https://turismoayacucho.ar/w/agenda/ - https://www.instagram.com/p/DQK-qZ1Dzc0/

SAN CAYETANO

Encuentro Provincial de Atletismo

ENTRADA GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22, a las 10:00, en la pista de atletismo municipal.
  • Descripción: Participarán atletas y entrenadores de toda la provincia en las categorías U12 (2014-2015) y U14 (2012-2013). Pruebas: velocidad 60 y 80 metros, vallas, resistencia, relevo, marcha, salto en largo, alto y con garrocha; lanzamiento de disco, bala, jabalina, martillo y pelota de softbol. Entrada gratuita para el público general. Organiza la Federación Atlética de la provincia de Buenos Aires con el acompañamiento de la Municipalidad de San Cayetano
  • Más información: https://sancayetano.gob.ar/se-viene-el-encuentro-provincial-de-atletismo/

PINAMAR

2º Carrera Medicamento Seguro

ACTIVIDAD GRATUITA

MAIPÚ

5º Cabalgata Histórica: La Vuelta de Pancho Ramos

SAAVEDRA (Pigüé)

2° Ciclo Encuentro

ACTIVIDAD GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 a las 14:00 y domingo 23 a las 10:00 desde el parque municipal Fortunato Chiaparra
  • Descripción: Sábado, recorrido de 30 kilómetros por la serranía de Ventania, con cruce de arroyos y manantiales; parada técnica en el establecimiento La Acurrucada y luego vuelta al parque municipal, donde habrá música y gastronomía. Domingo, circuito de 50 km, dividido en dos tramos de 25. El predio de la primera conscripción tendrá servicio de cantina a cargo del Club Independiente. El trayecto continuará por el valle que rodea el cordón de Ventania. A la noche, regreso al parque municipal con música y gastronomía. Actividad gratuita. Organiza Ciclistas de Saavedra con acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.
  • Más información: https://www.instagram.com/cicloencuentro.saavedra/ - https://turismo.saavedra.gob.ar/agenda-turistica-cultural-y-deportiva/

OLAVARRÍA (Hinojo)

Carrera “Homenaje ARA San Juan – Capitán de Corbeta Diego Wagner”

LA PLATA

20° Maratón de la UNLP Delfor de la Canal

ACTIVIDAD GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a las 08:00, desde Plaza Moreno, calle 12 y 53.
  • Descripción: Distancias de 10 kilómetros, competitiva; 5 km, participativa; y 2 km, correcaminata. Inscripción hasta el 2 de octubre onlinerun.com.ar/maratonunl2025. El kit se entregará de 09:00 a 18:00 en el patio del rectorado, entre 47 y 48, con fotocopia del DNI. Actividad gratuita. Organiza la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata con el acompañamiento de entidades públicas y privadas. Evento previsto para el 05/10 que debiera ser reprogramado por condiciones climáticas adversas.
  • Más información: https://unlp.edu.ar/MARATON/

VISITAS GUIADAS

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 23 a las 12:00 en el Museo Pago de los Lobos, avenida Alem 250
  • Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad, con relatos sobre historias y costumbres que son parte de la identidad local. Actividad gratuita. Inscripción previa https://forms.gle/ro2znEHooXiXWaJH9 whatsapp 2227- 500405.Organiza la Municipalidad de Lobos
  • Más información:https://www.instagram.com/turismolobos/

FERIAS Y EXPOSICIONES

LUJÁN

3° Edición de La Feria La Odisea del Vino 

  • Fecha, hora y lugar: Viernes 22 a las 20:00 Centro Cultural Ana de Matos en el Paseo Calelian 1135.
  • Descripción: Más de cincuenta etiquetas de bodegas de nueve provincias y regiones del país, música en vivo, degustaciones y patio gastronómico para disfrutar una noche única. Valor de la entrada 40.000 pesos. Entradas anticipadas con cupo limitado. Reservas: 2323 606150. Organiza Odisea del Vino con el acompañamiento de la Municipalidad de Luján.
  • Más información: https://www.instagram.com/stories/culturasyturismolujan/ - https://www.instagram.com/laodiseadelvino/

GENERAL LA MADRID

51º Expo Rural y Comercial 

  • Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a partir de las 9:00, en la Sociedad Rural de La Madrid.
  • Descripción: Celebración de los 75 años de la Sociedad Rural. Ganadería, agro, emprendimientos, empresas, espectáculos y charlas. Entrada arancelada. Organiza la Sociedad Rural de La Madrid con el acompañamiento de la Municipalidad de General La Madrid.
  • Más información: www.instagram.com/p/DMau2H9M8i0/?igsh=Y2xtbmJwaHB6MTl2

BOLÍVAR

9º Expo Hale

ENTRADA GRATUITA

TANDIL

Expo Jardín 2025

LUJÁN

Inauguración XLIII Salón Nacional Fernán Félix de Amador

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

