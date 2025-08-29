Los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad

Gran final del Mundial de Tango

Llegan las semifinales de la competencia que reúne a los mejores bailarines del 2x4. El viernes se desarrollarán las de Tango Pista, mientras que el sábado será el turno de la categoría Escenario. Ambas instancias comienzan a las 15 en la Usina del Arte (Caffarena 1). Las entradas son gratis y con reserva a través de tangoba.org. Las finales se harán el lunes y el martes en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857). Los tickets se retiran de manera presencial y hasta agotar el cupo en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575) y en la Usina del Arte.

La Gata Varela en el Gran Rivadavia

En el marco del Festival de Tango, Adriana La Gata Varela presentará su inconfundible estilo en uno de los escenarios más emblemáticos: el del Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636). Será el sábado a las 20. La entrada es por orden de llegada.

Jairo y la Camerata Argentina

También se presentará Jairo y la Camerata Argentina: harán un cruce único de voz y arreglos orquestales en un espectáculo de alto vuelo. Se hará el sábado a las 20 en el Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659). La entrada es con reserva previa en tangoba.org.ar

Pintó bodegón con descuentos

Del 1 al 7 de septiembre se hará Pintó Bodegón, un evento en el que distintos restaurantes y bares porteños invitan a descubrir la tradicional gastronomía de la Ciudad. Participará una treintena de bodegones que ofrecerán un 30% de descuento en el ticket final (abonando con cualquier medio de pago) y menús promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre. Más información: bit.ly/pintobodegon2025

Un skatepark de fiesta

El domingo de 10 a 18, el skatepark de la Plaza Haití (Av. Dorrego 3636, Palermo) recibe a la Liga de Deportes Urbanos donde compiten más de 300 deportistas de las disciplinas Skate, Básquet 3x3 y Breaking. El evento busca desarrollar competencias seguras aprovechando la infraestructura de la Ciudad como sus calles, plazas y parques.

La NASA aterriza en el Planetario

Antes de cada espectáculo inmersivo y durante las visitas guiadas se proyectará en el domo un corto interactivo para que grandes y chicos se acerquen a Marte a través del juego, la ciencia y la imaginación. El microshow cuenta con una réplica automatizada de Perserverance, el robot que la NASA envió al planeta rojo en 2020. Más información: http://www.planetario.buenosaires.gob.ar

La tarde de los museos en ArteBA

Este fin de semana se desarrollará una nueva edición de ArteBA, el principal encuentro de artistas, galeristas, curadores y coleccionistas. La Ciudad participará del evento con una muestra de la red de museos y ofrecerá visitas guiadas mañana a las 17 y el sábado y domingo a las 14 y 17. Las entradas y toda la información se puede consultar en www.arteba.org

Los chicos al Teatro Colón

Como parte del ciclo Colón para Niños, se presenta un concierto didáctico para toda la familia: Eco busca su voz, un viaje a la historia del Teatro Colón. Habrá dos únicas funciones: este sábado y el próximo, ambas a las 16. Las entradas están a la venta en el Teatro (Tucumán 1171) y en www.teatrocolon.org.ar

Sumo en el Jardín Japonés

Este sábado a las 15 se realizará una demostración de sumo, la disciplina milenaria de lucha nacida en el país del sol naciente. Se hará en el escenario principal del Jardín Japonés (Av. Casares 3450). La actividad está incluida en la entrada, que es de $4.500 para residentes argentinos. Menores de 12 y mayores de 65 años entran gratis.

BA está de moda

En el marco de BA Está de Moda se realizarán una serie de visitas guiadas por distintos barrios de la Ciudad, recorriendo locales y showrooms. El sábado habrá circuitos por Recoleta a las 15; y a las 17 por Palermo Soho.

Los interesados en participar de los recorridos deberán inscribirse en https://www.instagram.com/bacreativa/.

Una fiesta con música y humor

Llega a la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) Ron Lalá, la reconocida compañía española de teatro, humor y música. Presentarán 4X4, un recorrido por las primeras obras que destacaron al grupo como uno de los más premiados y aclamados. Habrá tres únicas funciones que serán este viernes, sábado y domingo, a las 20.30. Las entradas se pueden sacar en complejoteatral.gob.ar

Mahler por la Filarmónica

Bajo la dirección del georgiano Kakhi Solomnishvili, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires interpretará la novena sinfonía de Gustav Mahler. Será este sábado a las 20 en el Colón. Las entradas se pueden comprar en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro (Tucumán 1171).

Los platos más ricos en La Rural

Llega una nueva edición de Food Fest, el evento que ofrece los mejores platos y las nuevas tendencias de la gastronomía local e internacional. Más de 35 marcas del rubro participarán del festival que se llevará a cabo este fin de semana en La Rural (Av. Santa Fe y Thames), de 12 a 20.

Danza en el Hall

El Taller de Danza Contemporánea del San Martín presenta Fuera de lugar, un espectáculo que será interpretado por los estudiantes de tercer año en el hall del Teatro (Av. Corrientes 1530) el viernes y el sábado, a las 18, y el domingo a las 17. Las funciones se repiten el fin de semana que viene, con los mismos horarios.