Honda lanza en Argentina la ZR-V, una nueva SUV con mucho énfasis en la tecnología y la seguridad

En un evento para periodistas especializados en Bariloche, con sede en el Hotel Llao Llao, Honda hizo la presentación oficial de la ZR-V, un producto completamente nuevo para la marca, que había hecho su debut global en abril de 2022. Se trata de una SUV mediana fabricada en México que se posiciona dentro de la oferta de Honda entre la HR-V y la CR-V. Por sus dimensiones (4,57 metros de largo) y precio, la ZR-V se encuadra el denominado Segmento C, más específicamente en la parte “baja” del mismo, donde las referencias en el mercado argentino son la Toyota CorollaCross, el VW Taos y el Jeep Compass, aunque hay varios competidores más.

La ZR-V llega en dos versiones; LX a 51.500 dólares y Touring a 56.100 dólares, que solo se diferencian en el equipamiento. Los precios informados son al tipo de cambio oficial (serían $ 18.850.000 y $ 20.530.000 respectivamente, a la fecha de esta nota). La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.

Datos

Las principales características que Honda eligió comunicar durante la presentación son las siguientes:

Está e quipada con un motor naftero 2.0 litros de 157 caballos de potencia y un toque de xx Nm . Está acompañado por una transmisión CVT con paddle shift (levas) en el volante.

e Su equipamiento de seguridad estándar es completísimo, e incluye 8 airbags (delanteros, laterales, tipo cortina y de rodillas); luces full LED; monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda Lanewatch; sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA); sistema electrónico de frenado (EBB); y la estructura de la carrocería está concebida par una deformación inteligente en caso de impacto. También incorpora el nuevo control de descenso de pendiente (HDC).

Ademásde lo anterior, cuenta con el paquete exclusivo de ayudas automáticas a la conducción (ADAS) de la marca, Honda Sensing , compuesto por un sistema de cámara y sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción. Incluye el alerta de frenado por colisión frontal (FCW), que advierte al conductor el acercamiento a otro vehículo, un sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS); activación automática de luces altas (AHB) y detector de fatiga que le solicita al conductor que se detenga cuando lleva varias horas al volante o identifica movimientos anormales. También ofrece control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad, función de seguimiento a baja velocidad (LSF), sistema de conservación de carril (LKAS) y alerta de cambio de carril (LDW).

Al tener la misma plataforma que su hermana mayor CR-V, el espacio interior es muy amplio y confortable. La ZR-V tiene las siguientes dimensiones: largo, 4.568 mm; ancho, 1.840 mm; alto, 1.620 mm; distancia entre ejes, 2.655 mm).

El diseño exterior está basado en el del nuevo Civic. La idea es “expandir” el Civic al formato SUV.

El diseño interior tiene un diseño “limpio y minimalista”, con calidad de materiales y terminaciones premium, pensado para un cliente estadounidense (la ZR-V se vende como HR-V en el mercado norteamericano). La visibilidad hacia adelante es excelente gracias a un tablero muy limpio y los parabrisas escondido debajo del capot, que a la vez mejora la aerodinámica. Los comandos de encendido de luces y limpiaparabrisas están elevados para que el volante no interrumpa su visión.

Los ítems destacados de su equipamiento son: encendido remoto de motor integrado a la llave; techo solar, display digital de 7 pulgadas; pantalla multimedia de 9 pulgadas con Apple Carplay (inalámbrico) y Google Android (con cable); cargador de celular inalámbrico; sistema de audio con 4 parlantes y 4 tweeters; 5 tomas USB C de carga rápida; asiento de conductor eléctrico y suspensión trasera independiente tipo Multilink.

Está disponible en cuatro colores, platinum white pearl , lunar silver metallic, modern steel metallic y urban gray pearl . La versión LX se ofrece con tapizados de tela en color negro y la Touring con cuero ecológico color negro o crema

Testimonios

La presentación contó con la presencia de Víctor Pruvost, Gerente Comercial de Honda Argentina, quien dejó estos testimonios para elDiarioAR:

“Para Honda es el inicio de una nueva etapa, luego de haber transitado estos años posteriores a un cambio de estrategia que nos llevó a enfocarnos en la producción de motos en la Argentina y dejar de producir autos. Eso más, la pandemia, más la dificultad para importa hizo que actualmente estemos en una especie de “línea de flotación”. Ahora tenemos una proyección de crecimiento para recuperar la posición en el mercado que solíamos tener. Nuestro objetivo es llegar al 1,5% de market share, desde el 0,3% que tenemos ahora”.

Planeamos traer 500 o 600 unidades de ZR-V hasta marzo, que es cuando cambia nuestro año fiscal. Víctor Pruvost — Gerente Comercial de Honda Argentina

“La idea es que el precio de la ZR-V sea competitivo, pero igual estamos cómodos con el número porque es un producto que viene de México y por eso tiene ventajas impositivas. Y si nos permite que empecemos a dejar de ser vistos como una marca ”cara“, bueno, mejor”.

“Exhibimos la ZR-V este verano en Cariló, y cuando la gente la empezó a verla, tacarla y saber el equipamiento que tenía –si bien no podía probarla–, empezamos anotar que decían ”es más de lo que esperaba“, y de ahí salió el eslogan que estamos usando en las publicidades”.

Contacto y opinión

Durante la presentación, los periodistas invitados tuvimos la oportunidad de manejar la versión Touring desde el Hotel Llao Llao hasta Valle Encantado, en la provincia de Neuquén (un 250 km en total). Fue un trayecto que combinó desde tránsito intenso en las cercanías de Bariloche, hasta ruta despejada bordeando el Río Limay.

La primera impresión del auto es excelente, y varias de sus promesas pudieron ser comprobadas: el espacio interior –sobre todo en las plazas traseras– es sobresaliente; lo mismo para calidad percibida de materiales y terminaciones; y el andar es confortable, pero a la vez firme y seguro en curvas rápidas (la carrocería se inclina muy poco). Por supuesto siempre es agradable disponer más potencia, pero la que tiene alcanza y sobra para un manejo seguro, aunque la caja CVT hace que el motor se ponga muy “alborotado” en los sobrepasos, como si estuviese haciendo demasiado esfuerzo. Con respecto a las asistencias automáticas al manejo –como el crucero adaptativo, que permite seguir al auto de adelante hasta una velocidad máxima elegida, sin tener que tocar el acelerador ni el freno– se nota una evolución importante, sobre todo en la suavidad de las “decisiones” que toma el auto. Sobre cuestiones de diseño, me gustó más el interior que el exterior, que me resulta “poco sorprendente” (no ayuda la oferta de colores, con blanco y variaciones de gris). Pero luce muy contemporáneo y estoy seguro de que va a caer muy bien entre su público objetivo. En resumen, no hay dudas de que la ZR-V es un producto híper competente y –algo que solía ser poco habitual en los productos Honda– tiene un precio muy competitivo con respecto a sus rivales más directos.

Para el mercado es una muy buena noticia este “relanzamiento” de Honda, que venía con un perfil muy (muy) bajo estos últimos años, luego del cese de su producción del modelo City en Argentina, y la falta de productos por las restricciones a la importación. Por suerte para la marca, sus clientes siguen siendo y estas 500/600 unidades de ZR-V van a volar de los concesionarios, sobre todo teniendo el cuenta que le precio es más que razonable para su segmento.

