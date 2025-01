Renault develó el nuevo Arkana Hybrid, que será comercializado a partir de marzo

En su stand del coqueto balneario bonaerense de Cariló, Renault Argentina hizo una avant premiere de su nuevo modelo Arkana, un SUV con silueta deportiva que llegará a los concesionarios a partir de marzo, según informó la marca.

El Arkana es un SUV mediano, que por sus dimensiones que se encuadra en el Segmento C, un espacio muy poblado de productos en Argentina, que van desde el popular Toyota CorollaCross hasta nuevos modelos chinos como el BAIC X55. Entre todos ellos, el Arkana se destaca por su particular silueta “acupesada” -es decir, con una caída del techo muy suave hacia la cola- que le da un look más canchero y deportivo, similar al de productos de mayor porte como los BMW X4 y X6. Un rival directo del Arkana, por tamaño y formato, podría ser el nuevo Fiat Fastback, pero habrá que ver cómo queda la relación de precios cuando sea anunciado el del Renault.

Otra característica interesante del Arkana es su sistema micro-híbrido (Mild Hybrid), que incorpora un pequeño motor eléctrico que ayuda a bajar consumos, mejora la entrega de torque más eficiente en las etapas iniciales de aceleración y hasta permite un modo de manejo “ Velero”, que apaga el motor térmico cuando se suelta el pedal del acelerador a velocidades de crucero. De todas maneras, no hay que confundir este sistema con uno híbrido convencional, ya que no alcanza para poner en movimiento el auto en solo en modo eléctrico; el motor que realmente mueva al Arkana es un 1.3 turbonaftero (el mismo que el del Renault Duster), con 140 CV y 260 Nm de potencia y torque máximos, acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 marchas.

El Arkana está basado en la plataforma CMFP del Grupo Renault, la misma que utilizan el Clio V y el Captur que actualmente se venden en Europa. Lo llamativo es que el nuevo modelo llegará importado desde Corea del Sur, donde Renault tiene una planta en colaboración con la marca local Samsung. Su carácter de vehículo de última generación se percibe en el diseño y la tecnología de su interior, donde se destaca una enorme pantalla vertical de 9,3 pulgadas, con conectividad inalámbrica Apple y Android. También en el equipamiento de seguridad -otro de los grandes argumentos del auto- que incluye con seis airbags de serie y varias asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como control de crucero adaptativo, asistente de cambio de carril, frenado autónomo de emergencia, alerta de tráfico cruzado, detector de fatiga del conductor y alerta de punto ciego.

Recién en marzo/abril, cuando se lance comercialmente, se sabrán los precios del Arkana, aunque se descuenta que estará posicionado entre el Duster y el Koleos, en la parte “alta” de la gama Renault (esto pueden ser entre 32 y 42 millones de pesos).

Perspectivas de Renault para 2025

En una ronda de presa previa a la develación del Arkana, Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina, dejó varios apuntes con a lo que vislumbra para la industria automotriz este nuevo año:

“Creo que el último semestre de 2024 marcó una muy buena tendencia para la industria automotriz. Hoy tenemos previsibilidad hacia adelante, pasó un poco todo el contexto complejo que vivimos el año pasado, y hay una mezcla de contundentes de buenos indicadores económicos: la inflación que bajó de manera muy fuerte, también un recuperaron reservas, hubo una disminución del riesgo país, y la eliminación del impuesto PAIS, que afectaba a la producción en cuanto a las piezas importadas. También hubo muchos avances en otras medidas que se trabajaron entre ADEFA y el gobierno, que fueron muy acertadas y generaron previsibilidad hacia adelante. Entonces, creo que hay muy buenas perspectivas para 2025: un mercado automotriz que va a estar en el orden de 500.000 unidades, frente a 390.000 de 2024, lo cual quiere decir un crecimiento muy importante. Vemos un mercado abierto, con mucha oferta de productos importados, que va a ser bueno para los clientes, que van a estar más selectivos al momento de tomar una decisión de compra”.

Y con respecto a las perspectivas para Renault, también se mostró muy optimista:

“En el caso de Renault en particular, el panorama es más que positivo. En primer lugar, porque nuestra transformación en la gama de productos va a seguir potenciándose en 2025. El año pasado hubo cinco lanzamientos en el año 2024, incluidos tres 100% eléctricos, con un volumen de venta creciente que se va a haber reflejado en 2025. Ahora ya tenemos un primer lanzamiento previsto para marzo, que es el Arkana, y esperamos cuatro lanzamientos más, además de animaciones de gama adicionales. En definitiva, en dos años vamos a haber totalizado diez novedades de productos, lo que ratifica la transformación que estamos teniendo en nuestra oferta de vehículos. Y, en este contexto, nosotros tenemos el proyecto de crecer 50% de nuestras ventas para este año, y por supuesto vamos a seguir apostando a la producción nacional. De hecho estamos muy orgullosos porque este año vamos a cumplir 70 años fabricando autos en el país, y vamos a estar trabajando fuertemente en el proyecto productivo que anunciamos el año pasado, con una inversión de 350 millones de dólares para la fabricación en 2026 de una pickup de media tonelada. Así que esperamos un año muy positivo para Renault Argentina”.

Por último, ante la consulta de elDiarioAR acerca de si Renault contemplaba distintos escenarios económicos para 2025, Solari se mostró muy confiada:

“Para 2025 vemos un contexto con previsibilidad: no creemos que vaya a haber una devaluación, y también tenemos en cuenta que es un año electoral, desde el punto de vista legislativo. También vemos que hay una recuperación de los salarios, y una inflación que va a ser muchísimo más baja, en un mercado con una gran oferta de productos”.

