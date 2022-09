Un funeral, una asamblea, una guerra y una elección brasileña

“Cuántos nombres ilustres delante de platos aún vacíos”, reflexionaba cautelosa Victoria Ocampo ante una mesa servida que aguardaba en pulcro silencio a sus inminentes comensales. En una misma semana, a ambos lados del Altlántico angloamericano, se repitió un mismo récord: máxima concentración de Jefes de Estado y de Gobierno de los cinco continentes en un mínimo de superficie común. En Londres, callaban respetuosos o bajaban la voz ante la pompa y eclesiástica circunstancia de los funerales de la reina Isabel II. En Nueva York, integraban la lista de oradores que iban a alzarla cuando les llegara su turno de podio, cámara y micrófono en la Asamblea General anual y ritual en el Palacio de Vidrio de la ONU.

En las diez paradas que hace en su rotación de El mundo es azul como una naranja, Newsletter Semanal de Política Internacional de elDiarioAR, oíremos las resonancias, estrepitosas, confluyentes, divergentes, o con épica sordina, de esas voces autorizadas, pero también algunos otros gritos y susurros no por insubordinados más desoídos ni menos urgentes.

1. De dónde son los cantantes, o las Naciones Unidas como asamblea de sonoros solistas en coro sin corifeo

Aún más homogéneos en su forma que heterogéneos en sus ideas y creencias, ningún discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desperdició una oportunidad única en 365 días con ergotismos o digresiones que los extraviara del egoísmo racional y nacional.

Una tras otra, las autoridades que hablaron a la ciudad y al orbe pidieron a la Asamblea del Mundo reunida que reconociera el mérito de la gestión propia. Y con más firmeza, reclamaron a sus patrias que admitieran la superioridad inequívoca de la actual sobre toda otra gestión anterior o ajena. Voto y reelección garantizan continuar en el buen camino justo, era el apacible corolario obligatorio.

2. Modelos para jamás desarmar, o por qué deconstruir si ya está todo tan bien armadonca

Ante los dilemas globlales y domésticos más acuciantes de la hora actual, cada gobernante se esforzó en el podio de la Asamblea General de la ONU por hacer entender a los diversos públicos a los que se dirigía simultáneamente en esta ocasión única los logros acumulados por sus países en el concierto regional e internacional y por sus personas en el ámbito nacional, a la vez más restricto y más nítido. Prueba del acierto era.el haber hasta ahora escogido con valentía irrenunciable las políticas más dignas entre todas las otras alternativas realistas posibles.

3. Bolsonaro defiende la utopía verde brasileña, ataca a Lula y pide el voto para su reelección presidencial

“Dios, patria, familia y libertad” fue una de las frases volcadas por el presidente Jair Messias Bolsonaro en su discurso inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su disertación, en el mayor foro mundial instituido para debatir los asuntos globales, volvió a atacar a Luiz Inácio Lula da Silva, su actual rival y favorito para las presidenciales del 2 de octubre, a quien trató como “el responsable (de los escándalos de Petrobras) que fue condenado en tres instancias por unanimidad”. Y defendió el “derecho a la legítima defensa”, como también repudió “la ideología de género”, escribe Eleonora Gosman desde San Pablo en elDiarioAR.

“Enfrentamos la corrupción sistemática”, declaró Bolsonaro ante la Asamblea y agregó que “entre 2003 y 1016, cuando la izquierda gobernó el país”, fueron robados miles de millones de dólares y “el responsable de eso fue condenado”. Aclaró que ese ese es “el Brasil del pasado”. Y puede seguir en el pretérito, siempre y cuando el electorado entienda que él merece la relección y un nuevo mandato de cuatro años.

Los medios brasileños rechazaron el uso de un escenario como la ONU para “una vez más, adoptar tono de campaña”.

4. Brasil, otras voces, otros ámbitos, otro Mesías

Gran favorito en las encuestas de intención de voto para llegar por tercera vez a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sigue sumando apoyos del mundo académico en general y del Derecho y las Ciencias Sociales en especial. Aun las desmentidas que pronunciaron jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y el presidente del Supremo Tribunal Electoral (STE) sobre anuncios y sospechas del presidente Jair Messias Bolsonaro acerca de la pureza del sufragio y de la limpieza del recuento de los votos electrónicos pueden traducirse en sostenes a Lula.

Este miércoles, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y rival de Bolsonaro en las presidenciales brasileñas de octubre pudo añadir a la lista de endosos extrapartidarios a su candidatura el nombre de Miguel Reale Júnior. Este jurista fue uno de los autores intelectuales de la acusación de impeachment o juicio político a la cual la Cámara de Diputados dio curso en 2015 y que concluyó en la veloz condena y exoneración por el Senado de la presidenta petista y sucesora de Lula, Dilma Rousseff, en agosto de 2016.

5. Radio Moscú se oye en todas partes

Lejos de la Asamblea General, la voz de un ausente fue la única que nadie desoyó en el jardín de los presentes neoyorquino. En un discurso difundido el miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin se hizo entender con reconocida facilidad.

A partir de ahora, parece imposible olvidar e improbable desatender que la guerra en Ucrania sigue, que puede expandirse y explotar con un bang en vez de extinguirse con un sollozo ahogado. Putin recordó que Rusia tiene un arsenal nuclear, y que sus puertas no están clausuradas. Expresó su interpretación de la coyuntura, y anunció que este entendimiento guiará las operaciones militares: Occidente intenta destruir a Rusia y Ucrania es un peón en la gran “maquinaria militar occidental”.

6. Capitán América, o no hay mejor sordo que el que quiere oír

Horas después de que hablara Putin desde Moscú, respondió Joe Biden. Las palabras del presidente de Rusia habían sido oídas por todos en Nueva York. La Casa Blanca no le contestó al Kremlin desde Washington, sino dirigiéndose a la Asamblea General de la ONU. El presidente de EEUU denunció ante las Naciones Unidas las “amenazas nucleares abiertas” de Putin contra Europa, y las calificó de “imprudentes”. Occidente, se comprometió, será “claro, firme e indetenible” en su determinación para enfrentar la “guerra brutal e innecesaria” que Putin libra en Ucrania.

En el coro de solistas de la ONU, Putin y Biden sonaron como aria a dúo, dueto reconocible de amenazas ya conocidas respondidas por promesas ya pronunciadas. Pero, después de siete meses de guerra, la resolución del conflicto ruso-ucraniano parece ahora mucho más alejada que el ya inolvidable 24 de febrero, y sus reverberaciones, devenidas imprevisibles, mucho más peligrosas e inquietantes.

7. La hora de los pueblos, o en Rusia el otoño de los reservistas ya empezó

Las autoridades rusas anunciaron el miércoles la movilización de 300.000 reservistas para participar en la campaña militar en Ucrania. Esto afectará a los que hayan prestado servicio en las FFAA, cuenten con experiencia de combate y acrediten idoneidad en las especialidades militares requeridas, según fuentes oficiales.

Los reservistas rusos ya empezaron a recibir cartas oficiales con la orden de presentarse en los cuarteles. En la prensa opositora, se dan por ciertos los rumores de que el Kremlin pretende un millón de nuevos soldados en la línea de fuego.. Preventivamente, jóvenes varones de las ciudades occidentales rusas están viajando al extranjero, Los vuelos están agotados. Pero no es fácil huir: Finlandia es el último país de la Unión Europea que todavía acepta el ingreso de rusos con vísa turista; los otros 26 ya no les permiten entrar.

8. Todas las voces latinoamericanas todas

Latinoamérica nunca habla con una única voz en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero este año hay sí ha habido, en los discursos de los presidentes latinoamericanos, cierta unanimidad en un par de temas.

Prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, del izquierdista Gustavo Petro al derechista Bolsonaro, reclamaron negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque evitando adscribirse a ningún bando: “No nos presionen para alinearnos en los campos de la guerra”, dijo el presidente de Colombia, proponiendo dejar “que los pueblos eslavos hablen entre sí”.

Otra coincidencia fue en un punto que expresó con vehemencia Petro: de acabar con la “irracional” guerra actual contra las drogas.Resonó en el discurso del presidente boliviano, Luis Arce, que destacó que dicha “guerra contra las drogas, principalmente aquella desatada por Estados Unidos, ha fracasado”. Pero también en el centroderechista, liberal y católico presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que recordó que “Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada”.

9. México, de sismo en sismo

El canciller mexicano Marcelo Ebrard fue aún más lejos, y presentó ante la ONU un concreto plan de paz para el conflicto en Ucrania. Aparentemente, esa paz no sería del agrado del gobierno de Kiev.

Otras conmociones conoció México de cerca en la semana. Los días 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 comparten, además de la misma fecha calendario, el haber sufrido fuertes sismos que sacudieron al país que cuenta con un extenso historial telúrico. Estos terremotos de magnitudes diferentes y efectos diversos siempre coincidieron sin embargo en traer pánico, incertidumbre y muerte.

Este lunes 19, el sismo golpeó a México menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro sísmico nacional. En las calles era imposible que no se comentara otra coincidencia. El terremoto de 2017 ocurrió también después de un simulacro. Y sin pasar por alto que en 1985 se inició la saga de fuertes movimientos los días 19 de septiembre. Sincronicidades que los griegos veían como “elementos simpáticos” que se buscan unos a los otros entre sí. No abren una vía hacia lo extraordinario, pero no dejan de causar asombro. “Cazador de coincidencias” se llama el detective de El cuaderno rojo, la novela del norteamericano Paul Auster.

10. Postfascista, ultraderechista, nacionalista, euroescéptica, y muy bien conservada: Giorgia Meloni es la italiana más famosa

El domingo hay elecciones en Italia, y la lideresa de extrema derecha Giorgia Meloni encabeza las encuestas de intención de voto para ser la nueva jefa de gobierno. Su partido se llama Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, primeras palabras del himno nacional italiano. En Europa temían lo que decían ver en ella antes que cualquier otro rasgo deplorable: la campeona de un Italexit. En campaña, se moderó, pero Meloni siempre ha sido dura en sus críticas contra la Unión Europea (UE), y esos exabruptos nunca resultan impopulares en el electorado de derecha anti-Bruselas. También se ha distinguido Meloni por su repudio al gobierno técnico del economista -y europeísta- Mario Draghi, al que todo invita de momento a creer que sucederá. Su rechazo a las recetas económicas del primer ministro que fue director del Banco Central Europeo (BCE) fue notorio.

Aunque estos gestos sigan preocupando, muchos analistas que opinan en los medios italianos coinciden en que Meloni no pretende encasillarse en el esquema de “soberanismo euroescéptico”. Para mitigar la imagen fascista, insisten en que Meloni es una aliada entusiasta incondicional del rearme y del militarismo, y que si quiere guerra, es contra Putin. Aparentemente, una política que esté a favor de Ucrania y de la OTAN, invitan a inferir, califica deficientemente como de ultra derecha extrema.

AGB