“Sentí la satisfacción moral de un acto de libertad: no hables de Milei”, me sugiere mi amigo El Gran Poeta. Los números del León cayeron como una bomba en un camping de estudiantes: a la intemperie y sin aviso. Fue un ataque nocturno, acaso la forma de combate más desmoralizadora. Pero el tema ya está agotado, sobre-analizado (y recién es miércoles). ¿Hay alguien ahí? ¿Quedó alguien que no escriba para leerse, alguien que quiera escuchar al Distinto con genuino interés? ¿Qué pasa, se les arruga la ropa? Vamos, no hay mejor momento para hacer periodismo que éste que vivimos. En contra del lugar común, en contra del algoritmo. ¡Argumentos nuevos y explicaciones mejores! Es la medianoche de muchos días largos, quiero cumplirle a mi amigo El Gran Poeta. Basta para mí. Voy a ejercer mi derecho al silencio.

VDM/NB