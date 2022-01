15 minutos de calma - 31/01/2022

El día del anuncio bajó el dólar paralelo y subieron los bonos. Hubo palmada en la espalda de las centrales empresarias y de las patronales agrarias. También se hizo público el respaldo de la CGT. Mandaron su apoyo virtual los aliados regionales y hasta varios referentes de la oposición decidieron acompañar la gestión responsablemente. A casi dos años del inicio de la pandemia, Alberto Fernández logró sus 15 minutos de calma. Pero siempre hay peros y lo que viene no será fácil.

A la mayoría de los votantes les importa más la cantidad de productos que pueden comprar con su sueldo, antes que el principio de acuerdo con el organismo multinacional. Sufren más los cambios de humor por el incremento de los precios en las góndolas que por la cotización del dólar bolsa; y los asusta más el aumento de la tarifa eléctrica que los puntos de déficit fiscal. Esos votantes siguen tan inquietos como el jueves.

La pregunta es cómo va a hacer el gobierno para que esta economía supervisada por el FMI no se viva como un ajuste. Según explicó el ministro Martín Guzmán, su apuesta es incrementar la recaudación por crecimiento económico y recuperar recursos que se pierden con la evasión tributaria. También habrá una reducción gradual de los subsidios a las tarifas de luz y gas, pero prometen que el peso mayor de esta medida impactará en el 10% de los usuarios con mayores ingresos. Alejandro Rebossio habló con varios economistas y algunos de ellos no descartan que haya licuación de jubilaciones, salarios estatales y otros gastos por la inflación o que haya una suba de impuestos.

¿Qué piensa Cristina de todo esto? Todavía no se sabe, pero Gabriel Sued cuenta que estaba al tanto desde el miércoles. “El silencio en el que por ahora se refugia no implica que el kirchnerismo no vaya a votar a favor del acuerdo. Es la posición que parece sintetizar el ánimo general del kirchnerismo: votemos sin aplaudir”, agrega. Diego Genoud plantea que Macri, que tampoco se expresó en público, está más conforme que Cristina. “Dos de sus grandes obras lo trascendieron en el tiempo: así como se convalidó la pulverización del salario que perdió entre 20 y 25 puntos desde 2016, el Frente de Todos acaba de legitimar una deuda contraída en forma temeraria y un préstamo irregular que no cumplió con al menos tres de las cuatro condiciones para acceso excepcional que fija el propio Fondo en su estatuto”. Martín Rodriguez, por su parte, arriesga una comparación urticante. ¿No será que el espejo de Alberto en lugar de Néstor Kirchner reflejaba a Eduardo Duhalde: “el presidente peronista peleado con la Historia. Al que le toca el pasaje opaco de hacer la transición”?.

"El acuerdo con el FMI es un paso adelante del Presidente", dice Miguel Ángel Pichetto en esta entrevista de Andrés Fidanza. El ex senador rionegrino, dirigente peronista por Juntos, recuerda que la opción de un default con el organismo "era el peor de los mundos". Dice que el liderazgo de la oposición "está en discusión y que se definirá en una PASO en 2023.

Marcha a la Corte: el enemigo elegido para la confrontación. Este martes, sectores del kirchnerismo y aliados de sectores sindicales, judiciales y sociales se movilizarán a la sede del máximo tribunal, en el Palacio de Justicia, para pedir la renuncia de los jueces Rosatti, Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz. ¿Por qué cambió el eje de Cómodoro Py a la Corte? Emilia Delfino trata de responder esa pregunta en una nota en la que hablan muchas fuentes judiciales.

Una joven de 22 años denunció que sufrió un abuso sexual en un boliche en Villa Gesell. Según expuso la joven estudiante en su denuncia, todo ocurrió en la madrugada del sábado en el boliche bailable “Dixit”. El hecho quedó caratulado como “abuso sexual agravado”. Es el segundo caso de abuso sexual denunciado por una joven en apenas tres días en esa localidad costera.

El parque Caraguatá, de tierra prometida qom a depósito de autos de la policía de Chaco. Es uno de los últimos pulmones verdes del Gran Resistencia, es también un lugar de disputa política y abandono estatal. El pueblo qom y el monte luchan a la par por resistir el desplazamiento y la extinción. Por María Elena Romero para “Territorios y Resistencias”, una investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina.

El atleta imparable que engañó a una universidad de élite con una identidad robada: carta de admisión en la cárcel, beca y fuga. En esta nueva entrega de Impostores, Agustina Larrea cuenta la historia del estadounidense James Arthur Hogue.

Rafael Nadal remontó la final del Australian Open ante Medvedev y alcanzó el récord de 21 títulos de Grand Slam. El tenista español se consagró campeón al vencer al número 2 del mundo y máximo favorito, el ruso Daniil Medvedev, en cinco sets (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Con 35 años el jugador de Mallorca se transformó en el tenista masculino con mayor cantidad de títulos de Grand Slam. Quedó uno arriba del suizo Roger Federer y del serbio Novak Djokovic, que no pudo jugar este torneo por no haberse vacunado. Ambos lo felicitaron en Twitter: aquí el suizo y aquí el serbio. La empresa deportiva que lo patrocina también hizo dos grandes videitos para homenajearlo: este que muestra a Rafa con todos sus looks y este otro que tiene un recurso de audio hermoso.

Hablando de campeones. Ayer se cumplieron 28 años de que Gimnasia y Esgrima La Plata levantara la Copa Centenario tras derrotar a River Plate por 3 a 1. Ya se, te morís de ganas por revivir los goles del campeón. Acá los tenés compilados en un video de un minuto con una cortina musical polemiquísima.

El socialista Costa ganó en Portugal y tiene opciones de mayoría absoluta. Con más del 95% escrutado, los socialistas obtenían el 41,8% de los votos, seguidos del conservador Partido Social Demócrata (PSD), con un 28,6%. El partido de extrema derecha Chega se convirtió en la tercera fuerza política con el 7,1%. El PS obtendría entre 102 y 116 escaños, justo la cifra que marca la mayoría absoluta en un Parlamento de 230 diputados.

Un perfil de Maya Fernández, la futura ministra de Defensa chilena, nieta de Salvador Allende y símbolo del país que viene. Su nombramiento se considera simbólico por el hecho de que la heredera del legado del expresidente derrocado en 1973 por Pinochet llegue a dirigir las Fuerzas Armadas del país. La presenta Meritxell Freixas.

“En el establishment brasileño hoy hay un pragmatismo que lo induce a 'olvidar' las cuestiones ideológicas”, plantea Paulo Kliass, doctor en Economía especializado en políticas públicas. Entrevistado por Eleonora Gosman, descarta que el establishment brasileño intente obstaculizar un regreso de Lula a la presidencia. "Saben que los riesgos del impacto en sus ganancias de una crisis institucional son mayores que la vuelta de un candidato a quien conocen", sostiene. Con todo, advierte que el líder del PT podría encontrar un Brasil "muy diferente" al de su experiencia de 2003, sin un boom de los commodities.

Lunes de columnas.