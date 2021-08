Está entre nosotros - 19/08/2021

Aunque no lo veamos, el coronavirus siempre está al acecho. Aprendimos a convivir con ese riesgo, por necesidad o por hastío. Pero ni el más militante anticiencia perdió la noción de que en algún momento esta enfermedad podía volver a cambiarnos la vida. La principal amenaza hoy se llama variante Delta y es la responsable de las últimas olas de contagio en Asia, Europa y Norteamérica. Los controles de fronteras venían logrando evitar que se esparciera masivamente en el país, pero ayer se confirmaron los primeros cinco casos sin nexo con viajeros. Fue en la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más densamente poblada, y ese hecho encendió la alerta. Todavía el Ministerio de Salud de la Nación no considera que pueda hablarse de transmisión comunitaria (porque el rastreo de posibles fuentes de contagio aún no fue abandonado y porque se necesita un número más grande de casos sin trazabilidad), pero los especialistas descuentan que tarde o temprano ya se definirá de esa forma. Y eso hace preguntarse por una posible tercera ola de contagios.

¿Cómo estamos hoy, eh? (segundo temardo del nius ¿agarraste el anterior?) Un posible brote de covid nos agarraría hoy con una cifra de fallecidos todavía alta (media semanal de 177) y con un 50,2% de camas de terapia intensiva ocupadas con pacientes infectados. En términos absolutos son 3.489 camas críticas. ¿Mucho verdad? Bueno, para que te hagas una idea es el número más bajo en cinco meses. Pero las cifras más importantes para prever lo que puede suceder surge de la vacunación y ahí la cosa cambia. Argentina tiene hoy un 59% de la población vacunada con al menos una dosis y un 23% con el esquema completo. Para interpretar esas cifras sirve mucho la comparación con Reino Unido que hizo el bioquímico Santi Olszevicki: cuando la variante Delta llegó a ese país tenían un 52% con al menos una dosis y un 26% con esquema completo, números bastante similares a los nuestros. En los siguientes 100 días las islas británicas alcanzaron picos de 54 mil contagios diarios y acumularon 3.367 fallecidos (menos de 34 por día). En ese mismo país, antes de las vacunas, los tres mil muertos se alcanzaban en solo tres días. Una vez más les comparto el gráfico de Santi actualizado (vean la segunda y tercera curva).

Piquetazo de bienvenida. Organizaciones sociales no alineadas con el Frente de Todos realizaron una masiva marcha que culminó frente al Ministerio de Desarrollo Social del recién asumido Juan Zabaleta. “Venimos porque sino venís te bicicletean”, le dijeron a Alejandro Marinelli, que estuvo en el reclamo. Más imágenes de Pepe Mateos acá.

Un programa urgente para las infancias. Unicef presentó ayer un programa sobre el futuro de niñas, niños y adolescentes en la Argentina pospandemia. Las propuestas responden a una preocupante radiografía de su situación:

Casi 6 de cada 10 niñas y niños se encontraban en situación de pobreza en diciembre 2020. Un 15,7% de estas vivían en la pobreza extrema.

El 54% de las y los estudiantes no finalizan la escuela secundaria,

El 13% de los nacimientos corresponden a embarazos no intencionales de mujeres adolescentes

el 78,6% de las y los adolescentes considera que hay pocos o nulos espacios para expresar sus opiniones.

Y en eso la campaña. El Frente de Todos realizó un plenario en la Provincia de Buenos Aires del que volvieron a participar Alberto y Cristina Fernández, además de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. La plana del gobierno retomó el eje discursivo de la campaña electoral: “la Argentina que queremos”.

Ahora #ElVideo. “Ya probaste el Chiquito, ahora probá el Grandote”, decía la publicidad radial del alfajor triple de La Nirva que suponía que la audiencia iba a aumentar su interés por el producto. La misma estrategia pensó El Destape que intentarían hacer integrantes de la oposición con la difusión de dos videos de la noche del cumpleaños de Fabiola Yáñez poco antes de las PASO. Por eso, explicó su director Roberto Navarro, se anticipó a la jugada. Nuestro compañero Pablo Ibáñez cuenta aquí la trastienda de la publicación de los videos en el portal y la divulgación 20 minutos después en la TV Pública. Se habló de filtraciones del propio gobierno para intentar un control de daños. Qué dicen en la Casa Rosada y las sospechas sobre el origen de los registros.

Larreta baja (el perfil) y Macri lo sube. El larretismo optó por correrse del pedido de juicio político contra Alberto Fernández a raíz del Olivos-gate. Los halcones, con Macri incluido, van al choque. El expresidente hace campaña en Córdoba y planea mostrarse en la Capital con Vidal, con quien se reunió ayer en secreto. Lo cuenta Andrés Fidanza

La Mesa de Enlace pide que se levanten las restricciones a la exportación de carne. Representantes de todos los eslabones de la cadena hicieron un pedido conjunto para eliminar las medidas que limitan la venta al exterior, que llevan cuatro meses y fueron flexibilizadas en las últimas semanas. "Perdimos todos", fue el mensaje que transmitieron.

Cocina Lole: vio algo que no le gustó

La cuenta @CarasEnObjetos es bastante reciente pero en sus 57 tweets convida un poquito de humor sin romper nada. Hay luces sugestivas y cafés que no tomaría ni loco. Pero si sos de buscar formas en las nubes, dale bola también a los objetos.

40 cabañas incendiadas en Córdoba por los incendios. Los focos están descontrolados por los fuertes vientos en los valles de Calamuchita y Paravachasca, en el sudoeste cordobés. Hay cerca de 80 evacuados. Por Gustavo Molina.

Emergencia hídrica. Salvo el extremo sur, el resto del país atraviesa un ciclo de lluvias por debajo de lo normal. La cuenca del Río Paraná atraviesa la bajante más importante en los últimos 77 años y hasta se puede cruzar caminando desde Argentina a Paraguay. La sequía afecta hasta a las zonas más húmedas del país y la perspectiva no es favorable.¿Cuáles serán las consecuencias de la sequía permanente? Lo cuenta Sofía Crotti.

Los cuatro argentinos residentes en Kabul lograron salir de Afganistán. Son tres hombres y una mujer quienes consiguieron salir luego de que los talibanes tomaroa el poder. "Han podido abordar sus vuelos rumbo a diferentes países de la región y de Europa", explicaron en Cancillería argentina.