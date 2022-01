Una cosa que empieza con D - 27/01/2022

“Yo te daré, te daré patria hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con D: ¡Default!” Quién hubiera dicho que la actualización del cancionero peronista podía incluir terminología extranjera. Ocurre que esta medianoche vence el plazo para que la Argentina cancele un pago de 731 millones de dólares y, si eso no sucede, el gobierno del Frente de Todos tendrá que acelerar un discurso que busque dotar de épica este primer impago.

Off the record, en el Poder Ejecutivo siguen deslizando esa posibilidad para tensar la soga mientras negocian con el organismo internacional los términos de un posible acuerdo. Recuerdan que existe un antecedente de impago durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue el 11 septiembre de 2003. Argentina saltó un desembolso de USD 2.900 millones y el ex presidente con su ministro Roberto Lavagna declararon: “no vamos a pagar hasta que el Fondo nos dé garantías de que se nos concederá un acuerdo”. Dos años después el mandatario santacruceño anunciaría el pago completo de la deuda al FMI.

Mientras el actual presidente y el ministro negociador evitan las declaraciones al respecto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un pequeño pasaje de su discurso en Honduras a los organismos multilaterales de crédito. Básicamente los responsabilizó de imponer políticas de ajuste que desarman los Estados generando desigualdad e inseguridad. Otros voceros de la coalición gobernante, sin participación en las negociaciones, también salieron a poner la cara ante el eventual impago. El diputado Leopoldo Moreau dijo que no eran “el partido del default” pero igual pidió que nadie se atemorice al punto de pensar que ese era “el peor de los remedios".

Lo cierto es que aún si Argentina no pagara esta medianoche, el default no sería automático. Recién comenzarían a ejecutarse una serie de instancias burocráticas con plazos definidos que estirarían la definición unos meses. El problema es que las consecuencias de esta incertidumbre ya afectan la economía local. Lo sabe el dólar blue, que ayer alcanzó los $221 ampliando la brecha cambiaria a 111%.

Opinión: Al acuerdo con el FMI todavía le falta un triple consenso. Por Lorena Giorgio

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

¿Manzur se va o se queda? A pesar de los intentos públicos de negar el conflicto, Alberto Fernández cuestiona al jefe de gabinete y su funcionario de mayor confianza sigue siendo Santiago Cafiero, cuenta Diego Genoud. Manzur perdió la centralidad de los primeros meses, pudo nombrar a pocos funcionarios de su confianza y no tiene peso en temas relevantes como la estrategia en la negociación con el FMI. Diego detalla que entre los posibles reemplazantes suena el actual ministro de seguridad Anibal Fernández, dos veces elegido para el cargo que ahora ocupa el tucumano; y Agustín Rossi, que era el plan A de Cristina hasta que ocurrió la interna del Frente de Todos en Santa Fe.

Hagan olas: el gobierno nombró como directora de ARSAT a Claudia Bello, la exfuncionaria menemista procesada por corrupción. Alberto Fernández no parece muy preocupado por cuidar el capital político que le queda. Ayer publicó en el Boletín Oficial la designación de la ex funcionaria menemista que quedó marcada por las denuncias de corrupción desde el año 1999. La causa que más la complicó judicialmente fue el gasto de 9 millones de dólares en la contratación directa de distintas empresas para hacer una campaña de difusión contra el "problema del año 2000". Como sucede con muchas denuncias por corrupción, la causa quedó trabada y nunca avanzó. La funcionaria fue sobreseída en 2014 por la prescripción de los delitos investigados. Intriga saber en qué escenario se imaginó el gobierno que esta designación podía pasar, en el mejor de los casos, desapercibida.

Argentina superó las 120 mil muertes por coronavirus tras una jornada con 317 fallecidos. Se trata del mayor número de fallecimientos desde el 9 de agosto, cuando se registraron 503 muertes. Los contagios reportados fueron 88.503 y se alcanzaron los 2.755 internados en unidades de terapia intensiva. Aunque los números asustan, sirve mirar el análisis del senador provincial correntino Martín Barrionuevo donde se demuestra que en las urbes donde la Omicron impactó con más violencia los contagios comenzaron a ceder y, dos semanas después, también lo hizo el número de fallecidos.

La Provincia de Buenos Aires pedirá el pase sanitario para viajar en micros de media y larga distancia. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial provincial. La constancia de vacunación solo se pedirá en los pasajes expedidos de ayer en adelante.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial provincial. La constancia de vacunación solo se pedirá en los pasajes expedidos de ayer en adelante. Argentinos y residentes con esquema de vacunación completo no deberán presentar PCR negativo para ingresar. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo en la decisión administrativa 63 que fue publicada en el Boletín Oficial. Entrará en vigencia a partir del 29 de enero.

¿Lo tenían al Pocho tomando birra roja?

No sabe si clavarse media docena de churros o formar un movimiento símbolo de la inclusión y el ascenso social de millones de trabajadores. pic.twitter.com/smGaxm7w37 — Gustavo🛠️ (@gustavoboness) 26 de enero de 2022

Salió niusleter temático: desde el cántico al parecido playero. Esos lujos que permite la Infusión champagne.

Una cosa que empieza con D también puede ser De Paul. Sin Messi ni Scaloni, la Scaloneta busca mantener el invicto en Chile. El DT confirmó que no estará presente en el estadio con el equipo porque, a pesar de ya haber transitado el Coronavirus, el PCR que se realizó dio positivo. El cuerpo técnico estará compuesto por Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente. Pablo Aimar también está aislado por contacto estrecho. Alexis McAllister y Emiliano Buendía tampoco pueden viajar. Messi no fue incluido en la convocatoria para esta doble fecha de eliminatorias, pero siguió la conferencia de prensa desde las redes. Cuidate, Leo. Que tenés que llegar bien a Qatar.

Asesinaron a un cordobés en Playa del Carmen: ¿cuál es la sospecha narco detrás del crimen? Federico Mazzoni era el gerente general del club de playa Mamita’s Beach Club. El dueño del exclusivo local, Jorge Marzuca Fuentes, no aparecía por el lugar hace varios días. Dos sicarios llegaron al complejo desde el mar en un jetsky. Preguntaron por el dueño, los atendió el cordobés Mazzoni y luego de cruzar unas palabras lo asesinaron. Los narcos querían copar la plaza y un empresario venezolano ligado a Marzuca Fuentes impidió su desembarco. Luego ambos empresarios se enemistaron. Los detalles los cuenta Gustavo Molina.

Pozo de Vargas: reiniciaron las actividades, pero aún no se saldó la deuda. Tras la publicación de elDiarioAR en la que se denunciaban los atrasos de dos años en los pagos de honorarios a los peritos arqueólogos, las tareas se retomaron. En ese predio tucumano fueron identificados los restos de 116 desaparecidos durante la última dictadura. Por David Correa.

Una familia argentina decidió huir de Kiev ante la crisis con Rusia: "vivís bajo la permanente amenaza de un ataque". Hacia un año y medio que estaban en la capital ucraniana. Pero en menos de 72 horas decidieron mudarse a Madrid ante el peligro de que, finalmente, se desate un conflicto bélico. Lucia Saludas habló con ellos. ¿En qué había cambiado la rutina? Militares en las calles y más armas.

La Noche de las Ideas: programación, sedes e invitados en uno de los eventos culturales más destacados del año. Con un esquema que combina conferencias presenciales a lo largo de todo el país con transmisiones que se podrán ver online, Beatriz Sarlo, Darío Sztajnszrajber, Rep y Carlos Gamerro, entre otros referentes locales e internacionales del ámbito cultural, serán parte de la sexta edición del encuentro. En esta nota hay una selección de actividades y cómo participar.

Cabello para salvar el mar: una masiva y polémica respuesta al derrame de petróleo en Perú. El proyecto de organizaciones civiles, cadenas de peluquerías y hasta gobiernos regionales y municipales de Perú busca “componer grandes tubos de cabello enmallado capaces de adsorber el crudo que cayó la tarde del pasado 15 de enero en las aguas del norte de Lima”. Hasta la fecha ya ha afectado a más de 20 playas, 3 reservas naturales y 713 hectáreas de mar. Más de 6.000 barriles de petróleo de una refinería operada por Repsol se derramaron en el mar.

Francia: los medios se concentran en manos de unas pocas grandes fortunas en vísperas de las elecciones. La fusión de los dos principales grupos de televisión, TF1 y M6, y la expansión del imperio Vivendi desencadenaron una investigación en el Senado. Por Amado Herrero

Descubren signos más recientes de que Marte estuvo lleno de ríos y estanques de agua. Observaciones de la NASA determinaron la presencia de depósitos de sal que confirman la presencia de agua en estado líquido hace menos tiempo de lo pensado. Ese sería un hábitat potencial para la vida microbiana.

Bonus track