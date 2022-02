Déjà vu - 01/02/2022

Tanto pediste retener ese momento de placer, antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación. Esta canción ya se escribió hasta el último detalle. “Déjà vu”, un recontra temardo de Gustavo Cerati

Otra vez una carta de renuncia; nuevamente de un referente La Cámpora; y como no hay dos sin tres, en vísperas de una gira presidencial. La coalición de gobierno cruje y expone sus grietas al viento. Ahora fue Máximo Kirchner quien pegó el portazo y dimitió a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados tras el “entendimiento” alcanzado entre el gobierno argentino y el FMI. A diferencia de septiembre, cuando Wado de Pedro puso a disposición su renuncia tras la derrota oficialista en las PASO, no se plegaron otros funcionarios que reconocen el liderazgo de Cristina. La vicepresidenta tampoco se expresó aún, aunque fue el propio Alberto Fernández quien aclaró que no compartía la decisión de su hijo en una entrevista por C5N.

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo”, explicó Máximo en su carta abierta. Da “un paso al costado” para que el presidente “pueda elegir a alguien que crea en este programa” para representarlo en el Congreso. “Para que no se sienta ‘presionado’, como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno”, agregó apuntando a las filtraciones mediáticas que salen de la Casa Rosada, otra continuidad respecto de la crisis de septiembre, cuando su madre había hablado directamente de “operaciones de prensa” del vocero presidencial.

La renuncia de Kirchner debilita aún más al presidente, analiza Andrés Fidanza. Demuestra un fuerte malestar ideológico del cristinismo con la gestión. “Un repudio que se volvía cada vez más indisimulable y que excedía largamente al tironeo con el Fondo Monetario”. No está claró cómo el Frente de Todos va a procesar este nuevo desaire, añade. “A qué mecanismos apelará para que las internas no desborden la coalición de gobierno y atenten contra la gestión cotidiana. Y no sólo contra la administración del Estado en abstracto, sino específicamente contra las metas macro-económicas pactadas con el Fondo. El cristinismo maneja el PAMI, el ANSES y los entes que regulan y controlan las tarifas de luz y gas”.

En la Infusión de ayer hablábamos de los 15 minutos de calma. La frase nos quedó larga. Cada vez dura menos.

Y Alberto se va de gira. Esta noche a las 22 parte el charter de Aerolíneas Argentina en el que viajará el presidente rumbo a Rusia y China con el objetivo de conseguir inversiones por más de U$S 20 mil millones. En medio de la crisis política por la renuncia de Máximo Kirchner, su madre quedará a cargo de la presidencia. Alberto apuesta a que la gran armadora de la alianza electoral que lo llevó al Ejecutivo contribuya a calmar las aguas. Mientras tanto, el firmará la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda, como se llama al acuerdo de inversiones china del que también forman parte otros países de América Latina, como Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador.

Se acabó lo que sedaba al dólar blue. Ayer, antes de la renuncia de Máximo, la cotización del dólar paralelo ya había revertido la tendencia y vuelto a subir tras el entendimiento con el FMI. El viernes pasado la cotización paralela de la divisa se ubicó en $212, el menor valor desde el 18 de enero. Este lunes subió a $213.

Más tarjeta de débito y menos cash, cambios en una economía en la que aún reina el efectivo. La digitalización derivada de la pandemia contribuyó a una mayor utilización de plásticos y a una menor extracción de dinero en los cajeros, pero la alta informalidad dificulta el avance de la tendencia. En el cuarto trimestre de 2021 las compras con la tarjeta de débito representaron el 45,98% del total de las transacciones realizadas con tarjeta, esto es tres puntos porcentuales más que hace un año, cuenta Delfina Torres Cabreros.

Se registraron 285 muertos y 43.472 nuevos contagios. La tasa de positividad bajó al 52,27% y son 2.909 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva. El número de fallecimientos con COVID se mantiene elevado, pero la tendencia ya es decreciente en las grandes ciudades donde la variante Omicron impactó con fuerza. Este gráfico que muestra la incidencia de las muertes a lo largo de la pandemia del bioquímico Santi Olszevicki pone en perspectiva el momento actual.

Superamos los 120.000 fallecimientos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. El 35% ocurrieron en la primera ola, el 11% en el período entre olas y el 51% en ls segunda ola. En la tercera, vamos más de 3500 (3%). En este gráfico, cada punto es una de esas personas. pic.twitter.com/WPHaYGIrwT — Santi Olszevicki (@SantiOlsze) 28 de enero de 2022

Autotest de coronavirus para todes. Desde ayer puede comprarse el autotest en las farmacias de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Durante el fin de semana se realizó la distribución en localidades del interior del país.

Desde ayer puede comprarse el autotest en las farmacias de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Durante el fin de semana se realizó la distribución en localidades del interior del país. ¿Ómicron puede llevar a la pandemia a una "fase de control"? La OMS lo evaluará el mes que viene. Lo que ha cambiado, sobre todo, son las armas que tiene el cuerpo para defenderse por la vacuna o por haber pasado la infección. Lo explicaSofía Pérez Mendoza de elDiario.es

Renuevan Ahora 12 hasta junio (pero sin la opción del pago en 30 cuotas). La Secretaría de Comercio Interior extendió el programa hasta el 30 de junio. Mantiene los rubros alcanzados y la posibilidad de comprar en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas.

Verbitsky renuncia al CELS el 11 de febrero. Tras 23 años en puestos de dirección, el periodista dejará la comisión directiva de la influyente organización de derechos humanos. Lo hará el día de su cumpleaños 80. Sebastián Lacunza cuenta los entretelones de esta decisión y hace un repaso por la historia Verbitsky al frente del organismo.

Megaminería en Catamarca: "Con ese polvillo que trae de los desechos, los duraznos se caen y hace como cinco años que no podemos comer”. Bajo La Alumbrera, el primer proyecto megaminero que funcionó en Argentina, dejó un paisaje de sequía y crisis hídrica en su zona de explotación. Testimonios de un cambio. Nota de Yémina Castellino para “Territorios y Resistencias”, la investigación federal y colaborativa de Chicas Poderosas Argentina.

Juega La Scaloneta. Esta noche a las 20.30 se enfrentará a Colombia por las eliminatorias sudamericanas. Habrá al menos cinco cambios respecto del equipo que le ganó a Chile en Calama el pasado jueves.

Del Potro fue confirmado para participar del Argentina Open. El tandilense, que supo ser número 3 del mundo en tenis masculino, recibió una invitación especial para ser parte del torneo que se disputará del 5 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La última presentación de "Delpo" en una cancha se produjo el 19 de junio de 2019, cuando se impuso ante el canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4 en el ATP de Londres. No pudo continuar a raíz de una fractura en la rótula de su rodilla derecha.

Mejorar el mundo: Osvaldo Peredo, SurdelSur Ensamble, Abelardo Dimotta y talleres para profundizar. Otra entrega de Raíces, la sección de Claudia Regina Martinez con algunas novedades de la música de raíz de por acá nomás. En esta entrega: el tango llora a Osvaldo Peredo, preparan el centenario de Abelardo Dimotta, SurdelSur Ensamble presenta nuevo material, Mariana Baraj y Juan Saraco lanzaron sus talleres y, de yapa, un poco del proyecto Música Por La Ciencia de Clara Cantore.

Las fiestas de Downing Street fueron “inapropiadas” y un “error de liderazgo y juicio”, según el informe del Gobierno británico. Sue Gray, una funcionaria del Departamento de Vivienda fue escogida para llevar a cabo una investigación independiente. Los resultados preliminares le fueron entregados ayer a Boris Johnson y luego publicados en la web del gobierno británico. Johnson hace busca consolidar sus apoyos para mantenerse en el poder.

“Ibai Llanos no es periodista, es un conversador, pero tiene unas habilidades que el periodismo debe aprender”, dice Adriana Amado en esta entrevista de Gumersindo Lafuente .

“Pronto el lujo será que te atienda una persona”, explica Lucía Velasco, autora de "¿Te va a sustituir un algoritmo?", en esta entrevista de Carlos del Castillo .

“Moscú tiene una relación neocolonial con las antiguas repúblicas soviéticas”, dice Carmen Claudín, experta en Rusia, en esta entrevista de Javier Biosca Azcoiti .

