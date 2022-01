Al infinito y más allá - 14/01/22

¿Cuánto aguanta el asado en el freezer? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Según los datos del INDEC, en el último año el kilo de asado aumentó un 67%. Solo en diciembre último, remarca Delfina Torres Cabreros, su precio subió 15,9%. ¿Hay alguna otra inversión en pesos más conveniente para el trabajador de a pie que comprar kilos de asado? Y ojo que no la estoy jugando de profundo con eso de “invertir en asados”. No hablo de gastar el dinero sin culpa en rituales compartidos. Estoy ya pensando en el pedazo de carne como reserva de valor. ¿Capitalismo qué has hecho? Sé también que para varios la idea puede sonar inverosímil, especialmente en estos tiempos de tanto calor. Es probable que un corte de luz ponga en riesgo la cadena de frío. Pero si te sobran unos manguitos, no sabés donde ponerlos y tenés lugar en el freezer, pensalo…

Ayer el Indec publicó que la inflación general de diciembre fue de 3,8% y el acumulado de todo 2021 llegó a 50,9%. Esto es 22 puntos arriba de la previsión que había hecho el ministro de Economía Martín Guzman en el presupuesto 2021. Se sabe que las proyecciones oficiales suelen quedarse cortas, pero lo que deja expuesto el errático manejo de la inflación es el dato de que tanto la carne (60,6%) como la leche y los lacteos (61,3%), dos elementos muy sensibles a la dieta de la población, incrementaron su precio más de 10 puntos porcentuales por arriba de la media. Esto sucedió a pesar de los programas anunciados que buscaban congelar los precios. En el caso de la carne, recuerda Delfina, el Gobierno incluso definió el cierre de la exportación, algo que luego derivó en un cepo a los cortes más consumidos.

En este marco, la Casa Rosada anunció ayer oficialmente un nuevo acuerdo de Precios Cuidados por tres meses. En el acto el presidente Alberto Fernández hizo una curiosa lectura de los datos provistos por el INDEC. “El índice de inflación de diciembre fue menor al de diciembre de 2020 y eso es un avance", subrayó. "Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga", indicó con optimismo

Feletti también se mete en la discusión por la Ley de Alquileres. El secretario de Comercio Interior se reunió con Inquilinos Agrupados y manifestó que su “problema existe y tiene que estar intervenido o regulado por el Estado. Feletti también destacó que los gastos en vivienda representan alrededor del 30% de los ingresos actuales de las familias. “Si Feletti toma los argumentos de los inquilinos, Massa replica las líneas del sector inmobiliario”, plantea Delfina Torres Cabreros. ¿Se abre otra interna en el FDT?

Ola de calor: más de 40 ciudades sufrieron temperaturas superiores a los 40 grados. El ranking lo encabezaron Rivadavia (Salta), que alcanzó los 45°C, y San Antonio Oeste (Río Negro), con 44°C. Las siguen las ciudades de Villa Reynolds (San Luis) 42,2°C, Ituzaingó (Corrientes) 41,2°C y Río Cuarto (Córdoba) 40,4°C. Hay récords que superan valores de 1961.

Entre el congelamiento y los tarifazos, ¿Cuál es es la solución para que la luz sea pagable y no se corte? El Gobierno les pidió a las industrias grandes y pymes que redujeran su consumo eléctrico y, por tanto, su producción entre las 13 y las 16 por la elevada demanda. A su vez, la estatal Cammesa ordenó la importación de 150.000 litros de gasoil a último momento y a un precio hasta 40% mayor al que venía pagando debido a esa urgencia. O sea que no se trata sólo de un problema del sistema de distribución, como el que entró en colapso el martes, sino también de generación. Alejandro Rebossio habló con empresarios y expertos para conocer su opinión. La mayoría apunta a avanzar con aumentos de tarifa graduales pero continuados para financiar las obras.

Edenor y Edesur acumulan deudas por más de $100.000 millones. Según fuentes del mercado, las dos distribuidoras más importantes siguen sin regularizar su situación con el mercado mayorista de energía. La deuda total de las distribuidoras de todo el país asciende a los $300.000 millones. Sucede mientras piden por actualización de tarifas y retacean inversiones. Por Jonathan Raed .

“Medio millón de chicos se nos fueron de la escuela”, asumió el ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk en esta gran entrevista con Julieta Roffo. Enfatizó la primera persona del plural asumiendo la responsabilidad del gobierno en el manejo de la continuidad educativa. Agregó que ahora “los estamos yendo a buscar”. Y planteó que todos los Ministerios de Educación de la Nación resolvieron pedir a la cartera sanitaria que vacunen a los estudiantes en la escuela para protegerlos y también garantizar los 190 días de clases al año de manera presencial.

“Si necesitás una Gestapo para ir contra un corrupto, estamos en problemas”, planteó el senador por Córdoba Luis Juez. La fiigura ascendente en Juntos después de los resultados de las últimas legislativas cuestionó a la exgobernadora bonaerense Vidal a raíz de la denuncia sobre presunta persecución a sindicalistas bonaerenses. También cargó contra Macri por su apoyo al juego online y cuestionó la avanzada del Gobierno sobre la Corte. Si querés más detalles leé la entrevista de Andrés Fidanza.

Lo que la sequía se llevó: los productores dejarán de cobrar U$S 2.930 millones y el Estado dejará de recaudar U$S 1.440 millones. La falta de lluvias reducirá la cosecha de soja en 9 millones de toneladas y la de maíz, en 8 millones. Esta perdida sumada equivale a un punto del PBI. Por Alejandro Rebossio.

El gobierno discutirá la reforma del Consejo de la Magistratura en extraordinarias y la oposición se alinea detrás del fallo de la Corte. Parte de la oposición fijó postura a través de un proyecto del diputado radical Mario Negri. Los detalles los cuenta Pablo Ibáñez.

Suben en las muertes de COVID: reportan 139 fallecidos. La última vez que se registró un número superior fue el 17 de septiembre del año pasado, cuando se confirmaron 185 muertes. Para ese entonces, según recupera el ex decano de Exactas Jorge Aliaga, había un promedio de 1.735 casos diarios y 1460 personas internadas en terapia intensiva. Esta semana la media de contagios diarios fue de 109.688 (63 veces superior) y las camas de terapia ocupadas de pacientes con covid son 2.406 (un 64% superior). Cambió la variante, es cierto, pero sobre todo aumentó mucho el número de personas vacunadas. El 17 de septiembre se habían aplicado 28,5 millones de dosis. Hoy ya vamos por 80 millones. Vacunate.

Ómicron genera récords de casos, se propaga por el mundo y obliga a nuevos cierres. Países de por lo menos tres continentes registraron nuevos récords de casos de coronavirus por la variante Ómicron, que ya comienza a diseminarse en Rusia y que mantiene también en vilo a China.

¿Quién mató al ex rugbier Marcelo Longhi? El cuerpo del presidente del Club Vilo de Vicente López apareció en su camioneta. Presentaba golpes en la cabeza, lastimaduras en los brazos y una herida cortante en la nuca. Los investigadores intentan determinar si se trató de un robo. El hecho fue descubierto por vecinos que, al ver el vehículo abandonado a metros de la ruta provincial 47, en el acceso al pueblo rural de La Choza, alertaron a la Policía.

La Reina de Inglaterra despoja al príncipe Andrés de sus títulos militares tras el escándalo de los abusos sexuales. El duque de York ha perdido sus privilegios como hijo de la reina Isabel II y tendrá que defenderse de los cargos por abuso sexual a una menor como "un ciudadano particular", según ha anunciado el palacio de Buckingham

