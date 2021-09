Qué lindo mi progresismo. ¿Se rompió mi progresismo? - 27/09/2021

Millones de personas en todo el mundo reclamaron el viernes pasado a sus respectivos gobiernos que tomen medidas para contrarrestar el cambio climático. En las marchas que tuvieron lugar en Argentina una de las consignas más repetidas exigía el tratamiento de una ley de humedales, algo para lo que existen más de 15 proyectos presentados en el Congreso pero que ni la bajante histórica del Paraná logró acelerar. Tampoco la rebelión de los carpinchos en el Tigre, que encontró un camino para colarse en la agenda pública pero terminó reducido a la eficacia tuitera de los memes.

También peligra la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una medida que ya fue aprobada por el Senado y tiene dictamen de comisiones en Diputados, pero si no baja al recinto en los próximos dos meses pierde estado parlamentario. El flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, es uno de sus principales detractores. La provincia de la que todavía es gobernador (en uso de licencia) es la primera productora de azúcar del país y sería la mayor perjudicada.

¿A qué viene todo esto? “La alianza oficialista guardó las prendas en desuso del progresismo y decidió ponerse la ropa de fajina del peronismo real”, resumió Diego Genoud, en su panorama político dominical. Hablaba del ejecutivo y de su decisión de resolver las necesidades urgentes. Pero habrá que ver cómo se traduce esto en la agenda legislativa. Por lo pronto, como cuenta Mauricio Caminos, esta semana vuelve la actividad al Congreso y los ojos estarán puestos en la ley de hidrocarburos y el presupuesto 2022. Ahí también se juegan las agendas ambientales y sociales. Ahí también la alianza gobernante exhibirá el nuevo equilibrio de fuerzas y tendrá una nueva pulseada ante los ojos de todos en la definición del gasto público, como cuenta Pablo Ibáñez. Todo, claro, si los legisladores logran ponerse de acuerdo sobre el protocolo de funcionamiento en ambas cámaras. Porque ahora que el oficialismo quiere presencialidad, la oposición tiene otros peros.

Manzurismos. El gobierno sigue discutiendo cómo asistir a los sectores de la economía informal más golpeados por la pandemia. Alejandro Rebossio cuenta en esta nota que el jefe de gabinete no quiere un IFE que se pague por tarjeta. Prefiere un mecanismo para que la ayuda económica sea distribuida por los intendentes (y de paso aprovechar algún posible rédito electoral). Martín Rodriguez también hace girar su columna en torno a la figura del jefe de gabinete. Hace un repaso por quienes ocuparon ese lugar desde la reforma constitucional del 94 y reflexiona sobre el rol y las posibilidades de Juan Manzur.

La crisis en los barrios populares 20 años después. La asistencia social por parte del Estado está mucho más extendida que durante la crisis de 2001 y, según especialistas, no hay un escenario traumático sino un "acostumbramiento" a malas condiciones de vida". Referentes de comedores y parroquias señalan que "la clase dirigente tiene los pies lejos del barro". Lo cuenta Julieta Roffo.

Ciudad grande, tristeza grande. “Soy de la ciudad, con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, consume vejez”, dice La Vela Puerca en Zafar, el tema que bien podría musicalizar la nota de Mario Riorda que analiza los resultados del estudio sobre la “Medición sobre Calidad de Vida en Pueblos y Ciudades” de la fundación Colsecor. Las conclusiones, no por esperables, son menos dolorosas: hay un deterioro de la calidad de vida; las mujeres tienen menos felicidad, menos optimismo, más tristeza, más preocupación, más stress y más intranquilidad; hay más tristeza en las ciudades grandes (casi el doble que en las pequeñas); y hay más gente que se quiere ir del país. Pero no todas son malas: la solidaridad es más valorada que la libertad (Milei no estaría muy de acuerdo).

“No es descartable una fórmula con Patricia Bullrich en 2023 por la afinidad ideológica que tenemos", le dice justamente Milei a Andrés Fidanza en esta entrevista. El candidato de Avanza Libertad habla de su propio personaje, da detalles de su trabajo para Eduardo Eurnekián, elogia a Donald Trump, tilda de socialista a Vidal y compara al aborto con un asesinato.

La fiscalía chilena investiga un ataque xenófobo contra venezolanos en Iquique. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta pero aseguró que van “a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos" y también "con el plan de expulsiones" de inmigrantes indocumentados. El gobierno venezolano repudió las agresiones.

Se va Merkel (pero la sucedería “el más merkeliano” de los candidatos). El socialdemócrata Scholz obtuvo una victoria ajustada en las elecciones alemanas y se prepara para negociar un gobierno. Las últimas proyecciones de las televisiones públicas muestran que el Partido Socialdemócrata (SPD) habría obtenido una ventaja de 1,8 puntos con un 25,9% de los votos, mientras que el bloque conservador CDU/CSU sumaba un 24,1%. Los resultados preliminares también confirman la subida de los Verdes. Scholz es actualmente vicecanciller y ministro de Hacienda. Poco carismático, el candidato socialdemócrata pudo explotar su imagen de continuador del gobierno de Merkel. Perfil de Icíar Gutiérrez.

Islandia superó a Suecia y es el país europeo con mayor proporción de mujeres en el parlamento. Las mujeres ocuparán el 47,6% de las bancas, por encima de Suecia, que ocupaba hasta ahora el primer lugar con 47%, según datos del Banco Mundial.

“La exigencia en el tenis es antinatural”, dice Facundo Bagnis en esta entrevista con Andrés Burgo. En medio de su destacado 2021, una de las voces más sensibles del tenis argentino habla de “Punto de Quiebre”, el documental de Netflix en el que el estadounidense Mardy Fish cuenta cómo los ataques de pánico derrumbaron su carrera. La identificación del santafesino con el ex Top Ten en cómo un jugador puede convertirse en “una maquina de pensar, pensar y pensar".

Argentina derrotó por penales a Rusia y jugará con Brasil la semifinal del Mundial de Futsal masculino. El seleccionado argentino, defensor del título, se impuso en los penales a Rusia después de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. Brasil le ganó 1-0 a Marruecos y será su rival en la semifinal. Messi alentó desde el sillón de su casa y alimentó el romance de los hinchas post Copa América. (¿alguien me explica cómo funciona ese espejo-televisor gigante que tiene Lío en su casa?)

