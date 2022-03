Más de la mitad de los chicos son pobres - 31/03/2022

No podemos acostumbrarnos a esto: más de la mitad de las chicas y chicos menores de 14 años en Argentina vive en situación de pobreza. Eso quiere decir que los ingresos en sus hogares no alcanzan a cubrir una canasta básica de alimentos y bienes indispensables. No hay en nuestro país ningún otro rango etario en el que las condiciones de vida sean tan malas. Y en esos primeros años, precisamente, es cuando los nutrientes son más necesarios para el desarrollo intelectual.

Los primeros análisis que se conocieron ayer luego de que el INDEC difundiera las cifras de pobreza del segundo semestre de 2021 marcaban una caída de 4,7 puntos porcentuales en relación al pico del segundo semestre de 2021. El dato, como cuenta Delfina Torres Cabreros, obviaba mencionar que la suba acelerada de los alimentos de estos primeros meses del año podría revertir esta mejora. También impedía dimensionar que detrás de ese porcentaje hay unas 16,7 millones de personas que sufren carencias en el país y 4,1 millones que directamente no tienen para comer. Los lugares donde la pobreza golpea con más fuerza son Gran Resistencia (52%), Concordia (51,5%), Formosa (45%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (42,7%) y los partidos del Gran Buenos Aires (42,3%).

Un último dato preocupante que destaca Delfina en su nota es que hoy en Argentina hay niveles de empleo comparables a 2017. Sin embargo en ese momento la pobreza era casi 12 puntos porcentuales menor (25,7%). Eso quiere decir que gran parte de las personas que engrosan las filas de la pobreza son trabajadores y trabajadoras. Esa precarización sí que se puede ver.

Atención jubilados: el Gobierno analiza otorgar un bono a lo que cobren la mínima para compensar el alza de la inflación. El aumento de haberes de marzo quedará retrasado por la suba de precios. Por eso Guzmán y Raverta evalúan una compensación para aquellos que cobran menos a pesar de que el FMI lo desaconseja. Lo cuenta Alejandro Rebossio

El Gobierno federaliza el Consejo de la Magistratura a cambio de excluir a la Corte. El Frente de Todos quedó a un paso de obtener media sanción a su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Negoció mayor federalismo en el organismo, a cambio de excluir a los integrantes de la Corte Suprema del Consejo. El gobierno necesita que su iniciativa sea ley antes del 15 de abril y para eso también debe contar con el aval en Diputados donde el escenario todavía pinta trabado. Detalla y porotea Andrés Fidanza

Con críticas a Larreta y a la Corte, el Gobierno nacional y las provincias se mostraron unidos para defender los puntos de coparticipación que reclama CABA. Los mandatarios provinciales de 19 distritos calificaron en duros términos el traspaso realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri y alertaron sobre la posibilidad de un fallo del máximo tribunal que cristalice una medida que entienden como ajena al federalismo. “Advertimos de manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia: nosotros vamos a defender los recursos de nuestro pueblo”, dijo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Ley de Alquileres: acuerdo en Diputados entre oficialismo y oposición para avanzar en una reforma. Se constituirá la Comisión de Legislación General para iniciar, desde el próximo martes 5 de abril, el tratamiento de la Ley de Alquileres. El mismo tendrá un plazo de 30 días y buscará mejorar la legislación actual.

Vacuna made in Argentina: la Anmat aprobó el inicio de los ensayos de la vacuna nacional contra el coronavirus. Lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Ambos lo consideraron “un hecho histórico”. De la fase 1 de prueba de la vacuna “Arvac Cecilia Grierson” participarán unas 80 personas de manera voluntaria.

Mala praxis comunicacional: el Gobierno aclaró que no busca regular las redes sociales. Desde la Casa Rosada aclararon que el programa “Redes para el Bien Común” que ayer anunció el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, “no significa un intento de regular las redes sociales, ni de vulnerar la libertad de expresión o avasallar algún derecho constitucional”. Según explicaron en un comunicado ayer, su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces.

Macri aprovechó la polémica y salió al cruce del proyecto. “Si es necesario, lucharé junto a todos ustedes para que nadie se meta con lo queremos decir, cómo podemos decirlo, ni dónde tenemos permitido hacerlo”, sostuvo el expresidente en Facebook.

GUERRA EN UCRANIA: Más de 4 millones de personas, cerca del 10% de la población, huyó de Ucrania por la guerra. El Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) informó en su página web que 4,01 millones de personas, la mayoría mujeres y niños, ya cruzaron la frontera desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

El misterio de qué le pasó a Abramovich y la larga historia de envenenamientos rusos . Por Dan Sabbagh

Bruce Willis se retira del cine tras ser diagnosticado de afasia, un trastorno que afecta a su capacidad de comunicarse. La familia del actor lo ha comunicado en una publicación que ha hecho su hija Rumer Willis en Instagram y en la que explica el diagnóstico

Francisco Cerúndolo hace historia en el Masters 1000 de Miami al pasar a las semifinales. Venció al italiano Jannik Sinner por 4-1 y abandono. Es el primer argentino en llegar tan lejos en su debut en un Masters 1000, y la victoria le permitirá ascender al puesto 51 del ranking. “Estoy feliz, es increible”, dijo apenas finalizado el match.

