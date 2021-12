No tan distintos - 29/12/2021

Si nos organizamos reelegimos todos. Esa parece haber sido la premisa que guió a los diputados y senadores bonaerenses que ayer aprobaron en tiempo récord en ambas cámaras una modificación a la ley 14.386 que establecía un máximo de dos mandatos consecutivos para los cargos electivos a nivel municipal. Con el fin de garantizarles a todos la posibilidad de aspirar a un nuevo período, el proyecto votado por una mayoría compuesta por legisladores del Frente de Todos y de Juntos establece que “los cargos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período”. Un verdadero borrón y cuenta nueva.

“Vamo’ a hacerlo como si no importara”, cantan el Duko y Emilia. Menos romanticismo pero igual desinterés por la realidad histórica mostraron los legisladores que dejaron de lado sus diferencias políticas para permitirse cuatro años más. "En el 2023 vamos a tener 10 intendentes que gobernaron 20 años; 5 intendentes que gobernaron 15, 10 intendentes que gobernaron más de 10 y más de 60 que están cumpliendo mandato y tendrían que irse a su casa pero con esta ley le damos una vuelta más", calculó Walter Lanaro, uno de los senadores de Juntos referenciado en María Eugenia Vidal que se opuso a la medida. La ex gobernadora, hoy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, sufrió en carne propia la derrota política ayer ya que la ley modificada había sido sancionada con su impulso y mediante un acuerdo con Sergio Massa, en tiempos en que el hoy titular de la Cámara Baja nacional decía transitar la “ancha avenida del medio” de la grieta. El Frente Renovador, el Frente de Izquierda, los liberales de Espert y la Coalición Cívica también se opusieron. No alcanzó. A dos décadas de la crisis del 2001, parece que no se quiere ir nadie.

Hoy se vota la modificación en Bienes Personales. El Frente de Todos impulsó un proyecto para subir el mínimo no imponible en la Cámara alta pero luego la frenó por su costo fiscal en Diputados. La oposición fracasó en su intento de sancionarla y expuso las divisiones internas en JxC. Finalmente, el oficialismo logró incluir modificaciones que morigeran la caja pública y este miércoles la aprobaría con aliados provinciales. Lo resume Mauricio Caminos.

Siguen subiendo los casos pero no habrá nuevas restricciones. El presidente anticipó que extenderá la “emergencia sanitaria” pero no establecerá nuevas limitaciones. Buscan darle más autonomía a las provincias para fijar medidas.

En Catamarca ya arrancaron: quienes contraigan coronavirus sin estar vacunados deberán pagar su tratamiento. La flamante ministra de Salud de la provincia, Manuela Ávila, mostró su preocupación porque un 10% de la población aún no había recibido ninguna dosis para inmunizarse contra el virus.

La flamante ministra de Salud de la provincia, Manuela Ávila, mostró su preocupación porque un 10% de la población aún no había recibido ninguna dosis para inmunizarse contra el virus. En la Provincia de Buenos Aires denunciaron a los responsables de confeccionar pases sanitarios ilegales. La maniobra fue descubierta al detectar que dos usuarios de Twitter difundían una web en la que se ofrecían pases sanitarios ilegales. Además, una tercera usuaria publicó el pase apócrifo en la red social. La denuncia es por la falsificación de un documento público y la violación de las medidas sanitarias que se impulsan para contener la propagación del coronavirus.

Por un verano con precios congelados. El presidente Alberto Fernández anunció el congelamiento de precios en el sector turístico para la temporada de verano 2022. La medida regirá hasta el 15 de marzo de 2022 y estipula el mantenimiento de los valores de referencia en los servicios en todo el país. Firmaron las cámaras de turismo, hoteles y agencias de viajes.

Suben las categorías del monotributo: el 5% que más factura corre el riesgo de pasarse a autónomos. Los topes de las escalas subieron entre el 56% y el 73% en un año para los niveles más bajós (de la A a la G). Los más altos (de la H a la K) se elevaron sólo entre el 32% y el 39%. Como en 2021 hubo un 51% de inflación, estos últimos pueden quedar fuera del régimen y pasar a tributar mucho más como autónomos. Lo explica Alejandro Rebossio.

Se viene el aumento del gas. El Gobierno convocó a una audiencia pública virtual para el 19 de enero. El Enargas dio plazo hasta el lunes próximo para que las transportadoras y distribuidoras elaboren sus propuestas de aumento. A partir de ellas y de la discusión con consumidores, el ente regulador definirá cuánto se incrementa y si segmenta los valores según el ingreso de los usuarios.

No habrá copago pero sí aumento en la cuota de las prepagas. Tras una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud los prestadores dieron marcha atrás con la decisión de cobrar de un copago por cada uno de los servicios. Lo hicieron bajo el compromiso de las autoridades sanitarias de que las prepagas y obras sociales cumplirán con el traslado del aumento del 9% en la cuota de los afiliados que realizarán en enero a los pagos a proveedores de servicios de salud.

Punto por punto, las subas de precio previstas para el arranque de 2022. El vencimiento del programa Precios Cuidados traerá actualizaciones en las góndolas y también habrá alzas en las cuotas de la medicina prepaga y del monotributo, entre otros conceptos. Acá todo lo que tenés que esperar

Quería una “gestapo” pero sin el costo político de que se supiera. “Esto te lo voy a desmentir en cualquier parte”, decía el exministro de Trabajo Marcelo Villegas en el video filtrado por la AFI en el que se lo escucha diciendo que le gustaría tener una Gestapo. Y eso empezó a hacer ayer. Pidió “sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar”. Villegas también cuestionó y puso en dudas el contenido de las imágenes que trascendieron: “Lamento que aun en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas”.

Serás lo que debas ser (no importa tu apellido)

Mi marido está en una clínica y me acaba de mandar: “Ni Capusotto se animó a tanto” pic.twitter.com/Gd8KpPX5FK — Lusiferasa🧬 (@CLusitaniae) 28 de diciembre de 2021

Alfabetización ambiental. En territorios con diversas problemáticas ambientales, hay comunidades que experimentan procesos educativos de cambio de conciencia, construyen sentido común y recuperan la sensibilidad por el medio que les rodea. Historias de militancia y transmisión de saberes para pasar a la acción. Por Lautaro Romero - Periodistas por el Planeta.

El audio que prueba el intento de encubrir el asesinato de Lucas González. Ayer se difundió un audio en el que dos de los policías involucrados en el encubrimiento del asesinato citan a un tercero para “que venga a emprolijar esta cagada”. Si se bancan la indignación, vale la pena escuchar como suena la violencia institucional.

Se cumple un año del aborto legal, seguro y gratuito. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad informó que habrá actividades en todo el país. La ley fue sancionada el 30 de diciembre de 2020.