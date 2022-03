Un sí camuflajeado para el FMI - 08/03/2022

Dime que no I Lánzame un sí camuflajeado I Clávame una duda I Y me quedaré a tu lado

(...)

Si me dices que no, puede que te equivoques IYo me daré a la tarea de que me digas que sí I Si me dices que sí, dejare de soñar y me volveré un idiota I Mejor dime que no I Y dame ese sí como un cuenta gotas, dime que no I Pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. “Dime que no” (Ricardo Arjona, 1998)

El ministro de Economía Martín Guzmán defendió ayer durante ocho horas ante la Comisión de Presupuesto del Congreso el entendimiento alcanzado por el gobierno con el FMI para refinanciar la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018. Como cuenta Alejandro Rebossio, con la calma y el tono cansino que lo caracteriza, el ministro se defendió casi en soledad de las chicanas de la oposición y pidió el acompañamiento de todos para que el proyecto de ley salga con el mayor respaldo posible de manera de generar confianza y evitar traspiés en los mercados. La Cámpora volvió a brillar por su ausencia, aunque a diferencia de los dardos virtuales en forma de videos de Twitter y las cartas de renuncia, esta vez el faltazo fue negociado, tal como explica Andrés Fidanza. Para lograr que el proyecto obtenga un dictamen favorable, cuatro diputados del Frente de Todos que se debatían entre abstenerse y rechazar el acuerdo en la votación general optaron por ceder su lugar en la comisión. De esta manera el Ejecutivo evitó otra negativa del todavía socio político y lo cambió, siguiendo la prosa del cantautor guatemalteco de metáfora eficaz Ricardo Arjona, por un sí camuflajeado. Vale destacar que lo que el popular artista denostado por el paladar gourmet palermitano describía en ese tema de 1998 hoy sería definido como una relación tóxica que algunos piensan que no tiene solución. ¿Al menos durará hasta la votación del jueves?

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

#8M: Paro de mujeres y marcha contra las violencias y el endeudamiento. Hoy habrá paro de mujeres y manifestaciones en las grandes ciudades de la Argentina. Según explica Julieta Roffo, las organizaciones más cercanas al oficialismo proponen una consigna para caminar las calles: “La deuda es con nosotras y nosotres. ¡Que la paguen los que la fugaron!”. La proclama en la Ciudad de Buenos Aires será delante del edificio en el que se votará a favor o en contra del acuerdo al que el Poder Ejecutivo llegó con el Fondo Monetario Internacional. Pero los reclamos son más amplios: a pesar de los avances en el reconocimiento de derechos, las tasas de femicidio no bajan y el presupuesto para achicar la brecha de género no sube. Según estadísticas de la organización civil La Casa del Encuentro, que lleva registros de estos casos desde antes de que el Estado empezara a hacerlo, entre el 1° de enero y el 28 de febrero de este año hubo 52 femicidios, 2 trans/travesticidios y 5 femicidios vinculados de varones (homicidios cometidos contra una o varias personas -niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones, trans, travesti- para causarle sufrimiento a una mujer, mujer trans o travesti). Esto equivale a una nueva víctima de este tipo de violencia -originada en el odio de género- cada 26 horas.

Trabajo remoto, una doble jornada laboral para las mujeres. El número de mujeres que trabaja desde sus casas duplica al de varones y la brecha se amplía en los hogares con niños. Una modalidad que se supone liberadora, se vuelve en contra de quienes deben hacerse cargo al mismo tiempo de las tareas domésticas y de cuidado. Por Delfina Torres Cabreros

GUERRA EN UCRANIA

La Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia. Según informó la presidencia francesa de la UE en su cuenta oficial de Twitter, los Veintisiete países pidieron ayer a la Comisión que dé el primer paso para incorporar a los tres países. Eso significa elaborar un informe preliminar para decidir si tienen el estatus de “país candidato”. Ese sería el inicio burocrático de un proceso que luego debería derivar en “negociaciones” que suelen extenderse por años. Para hacerse una idea: hoy Turquía, Serbia y Montenegro están en negociaciones, mientras que Albania y Macedonia del Norte han obtenido el estatus de países candidatos.

A Rusia no le gustó nada. El tuit de la UE no le cayó bien a Rusia que ayer justo tenía la tercera reunión con Ucrania para tratar de destrabar el conflicto. El encuentro duró cuatro horas y, al finalizar, el asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak confirmó que hubo "pequeños avances" para mejorar la logística de los corredores humanitarios. Para el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, la sensación fue más “decepcionante”. Los pedidos que llevó para conseguir un alto el fuego fueron:

Cese de las acciones militares.

Cambiar la Constitución ucraniana para consagrar su neutralidad (es decir rechazar cualquier adhesión a la UE y a la OTAN).

Reconocimiento de Crimea como parte de Rusia.

Reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes.

Todas cuestiones que por ahora Ucrania sigue rechazando.

¿Hacia dónde va la guerra en Ucrania? La escasez de información confiable dificulta la evaluación de los éxitos y fracasos del ejército ruso y del nivel de pérdidas sufridas por las fuerzas ucranianas. Peter Beaumont analiza la situación.

La pionera de la televisión de Moscú que desafió a Putin hasta su despedida al grito de "no a la guerra'. Natalya Sindeyeva, fundadora de Dozhd, ha tratado de mantener un canal que informe, defienda los derechos LGTBI y dé voz a los opositores del Kremlin, pero la nueva ley del Gobierno contra los periodistas ha forzado el cierre de su redacción. Lo cuenta Tim Adams para The Guardian

La incógnita de la 'Z': qué significa la letra pintada en los tanques rusos y que ahora es símbolo de los partidarios de Putin y la invasión a Ucrania. Comenzó a verse pintada sobre los tanques rusos y ahora hay merchandising con la letra 'Z' que llevan quienes apoyan a Putin.

La guerra desde afuera:

Argentina otorgará visa humanitaria a los ciudadanos ucranianos. Lo informó a la medianoche el Ministerio del Interior a través de un tuit de Eduardo “Wado” de Pedro . La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dictó una Disposición que autoriza el ingreso y la permanencia por razones humanitarias a la Argentina a ciudadanos ucranianos y sus familiares directos, independientemente de su nacionalidad, como respuesta a la crisis ocasionada por el conflicto bélico que atraviesa ese país."

No los une el amor, sino el petróleo. EEUU envió una misión diplomática a Venezuela para evaluar un reemplazo de las importaciones de energía rusa. La reunión se produjo el sábado en Caracas entre agentes de alto perfil de la Casa Blanca y del Departamento de Estado con representantes del presidente Nicolás Maduro. Fue el primer encuentro para esta clase de conversaciones mantenido en años. Lo contó Alfredo Grieco y Bavio. Anoche lo confirmó el propio Maduro en un discurso televisado.

Otra pregunta en la pared

Basta, sos una pared, no me podes hacer tantas preguntas. pic.twitter.com/yfwFESlM9M — celestineia.eth (@celestineia) 7 de marzo de 2022

Resistencia: el 19 de abril comienza el juicio por la Masacre de Napalpí, perpetrada en 1924 contra pueblos originarios y campesinos. Las audiencias se realizarán en un auditorio de la capital chaqueña dos días por semana y el tribunal sesionará al menos una vez en otro lugar de la provincia. A lo largo del debate se escucharán 40 testimonios entre los que se encuentran los sobrevivientes como Rosa Grilo, de 114 años, y los registros audiovisuales de entrevistas a Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta.La crisis climática empuja a la selva amazónica a un punto de no retorno que la convertirá en sabana. El 75% del bosque tropical muestra un deterioro "compatible con una transición crítica", revela un estudio en 'Nature' que explica que "la deforestación y el cambio climático pueden haber empujado a la Amazonía hacia un umbral de extinción del bosque". Por Raúl Rejón.

Paraguay, la vieja política de siempre y el narco mafioso: dos destituciones ministeriales y un presidente denunciado que reacciona. Dos figuras de alto perfil en la administración de Mario Abdo Benítez fueron destituidas tras volverse público el conocimiento de nexos con narcos. El Ejecutivo está bajo el fuego de quienes quieren sucederlo en el Palacio López, adversarios políticos y rivales en la interna partidaria. El partido Colorado es el más viejo del mundo y gobernó casi 150 años: las mafias de la droga parecen tener más interés en integrarse que en dinamitar este oficialismo. Por Susana Santos