Cada vez más Delta - 30/07/2021

“Lo primero es la familia”, gritaban los Benvenuto al momento del brindis en el popular programa televisivo de Guillermo Francella de la primera mitad de la década del 90. Por entonces no existía la COVID-19 y mucho menos el concepto de distanciamiento, asi que esa larga mesa de cierre de programa no representaba ningún riesgo epidemiológico severo. Hoy es otro brindar.

El Ministerio de Salud de la Nación, de hecho, notificó ayer un caso de variante Delta correspondiente a un viajero que llegó de Lima (Perú) el 19 de julio a partir del cual se detectaron otros 13 casos positivos de familiares con quienes se habría visto rompiendo el período de aislamiento. En 12 de ellos también se detectó la misma variante y el caso restante aún está en investigación. Por el incumplimiento del protocolo también se aislaron cinco burbujas en cuatro establecimientos educativos. Este caso prueba la contagiosidad de la variante y la posibilidad, cada vez más próxima, de que se pierda la trazabilidad (qué palabrita que incorporamos esta pandemia) y se declare la circulación comunitaria.

Cuidate, querenos. El viajero había llegado con PCR negativo y solo se detectó que tenía el virus cuando se realizó la prueba de control necesaria para terminar oficialmente el aislamiento. Al dar positivo comenzó el rastreo de contactos y se llegó al resto de sus familiares. El Ministerio de Salud indicó que se realizó la denuncia penal para que se investigue el incumplimiento del aislamiento y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aprovechó la ocasión para recordar que “en el 64% de los casos detectados de la variante Delta, ingresaron con PCR negativo pero manifestaron síntomas varios días después de su llegada”.

¿Dijiste Benvenuto? Entonces como no recordar el spin off publicitario de los Lucchettini (no es un PNT pero si llegan productos prometo sortearlo entre los infusionistas) y el temón musical de Nacho Copani que si lo escuchás hay 75% de probabilidades de que lo sigas cantando todo el día. (Ah, por spin off nos referimos a una obra derivada de la original, porque Infusión te informa y entretiene 😉)

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Una buena para los trabajadores de salud. Ayer se firmó finalmente el acuerdo paritario de actualización del sueldo que les permitiirá un incremento del 45% en 4 tramos: 15% julio, 15% septiembre, 10% noviembre, y 5 % en febrero, momento en que se realizará una revisión. “Lo logramos compañeros”, celebró por Twitter el secretario general del sindicato de sanidad, Héctor Daer.

“Manes es el médico que viene a ayudar a una sociedad enferma”, le dijo el ex senador radical, Ernesto Sanz, a Diego Genoud en esta imperdible entrevista. Uno de los fundadores de Cambiemos dice que no hay chance de que Macri recupere protagonismo y justifica por qué la UCR debe liderar la oposición al kirchnerismo. Las declaraciones de Sanz deben leerse en sintonía con las que realizó también ayer el gobernador jujeño Gerardo Morales en las que acusó directamente a Horacio Rodriguez Larreta por estar armando una campaña de desprestigio contra el neurólogo. “Se cree el dueño de Juntos por el Cambio”, agregó. Acá tienen un fragmento muy picante de la entrevista realizada en el programa Mejor país del mundo (Radio con vos).

Guzmán sale de campaña. Cristina Fernández de Kirchner acalló las críticas internas al ministro de Economía cuando en la presentación de la lista de candidatos avaló la necesidad de usar los fondos que próximamente enviará el FMI para saldar parte de la deuda existente. Con ese guiño, cuenta Pablo Ibáñez, el titular de la cartera económica prepara un rol activo en la campaña con viajes al interior y reunión con empresarios. Guzmán, que ayer celebró la vuelta al triunfo de Gimnasia en el fútbol local (#elDato), también volverá a levantar el perfil tras un largo silencio.

Los empresarios huelen reactivación. Según los resultados de una reciente encuesta realizada entre 250 socios de IDEA, las cosas estarían mejorando. Creen que ya se tocó el piso de ventas y, como no podía ser de otra manera, demandan reformas que incentiven la inversión y el empleo. Un dato interesante es que el 75% reconoce que sus trabajadores están estresados, aunque parecen atribuir la culpa a la pandemia. Lo explica Delfina Torres Cabreros.

¿De qué barrio son Gollán y Santilli? La Justicia observó las candidaturas de ambos en la provincia de Buenos Aires y pidió que acrediten en un plazo de 48 horas sus respectivos domicilios y residencias en el distrito. Es un procedimiento que alcanza a otros candidatos también y busca verificar que cumplan con los requisitos que exige la ley.

¿Qué pasa con la ley de Salud Mental? A más de 10 años de su sanción permanece el reclamo por bajos presupuestos y falta de acceso a los tratamientos. En la Argentina 3 de cada 10 personas mayores de 18 años sufren o sufrieron algún trastorno mental en su vida. Según el último estudio Epidemiológico de Salud Mental del total de personas con trastornos, apenas el 11,6% recibió tratamiento en los 12 meses anteriores. Desde 2015 no se cumple con el presupuesto establecido por ley. Lo explica Ana Breccia.

#LaChocobar. La situación de Salud Mental volvió a primera plana tras la intervención policial que terminó con un disparo al músico Chano Charpentier cuando su familia intentaba lograr su internación. Y como en todos lados se cuecen habas (mirá la frasé que metí), el ex policía condenado a dos años de prisión por matar a un delincuente, Luis Chocobar, se reunió con Facundo Amendolara, el oficial que le disparó a Chano, para ofrecerle representación legal a través de su fundación.

Rompen todo

Como sociedad nos debemos un debate sobre el uso de la llamada telefónica, los audios de WhatsApp y los mensajitos del tipo “Hola” que no develan el motivo del contacto. Como persona que peleó y esperó mucho por el uso del teléfono fijo en su adolescencia puedo divertirme con el meme millenial pero también decirle nostálgicamente a lxs pibes que no saben lo que se perdieron. La llamada tiene ese nosequé.

Relatos desde el horror: el testimonio de la mujer que pasó 23 años cautiva en una casa de Rosario. Su ex novio la separó de sus padres y de sus hijos. Pasó dos años encadenada, sufrió palizas y violaciones. Pudo escapar porque él se descompuso y no cerró los candados. “Pensé que tenía que sufrir todo esto para que él dejara en paz a mi familia”, explica la víctima. El caso está en juicio y la fiscal pidió 18 años para el captor. Lo cuenta Alejandro Marinelli.

Bonus track